Babiš má plán na levější data: pomůže nový operátor, k odchodu jinam postačí dva dny

Stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. Zároveň chce zkrátit dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Na tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Aukce frekvenčních pásem by měla začít do konce prosince, v lednu či únoru by stát chtěl předat frekvence, řekl vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Situaci kolem čtvrtého operátora na trhu a podmínek aukce začal stát podle Dzurilly řešit ve druhém čtvrtletí minulého roku. "Sondujeme a děláme všechno pro to, abychom nějakým způsobem zvýhodnili operátora, který by měl zájem," řekl. Řeší se podle něj ale opatření, která se týkají všech operátorů.

"Zjednodušení a urychlení výstavby, ukládání chrániček v rámci velkých investic státních podniků, v rámci digitální technické mapy a digitalizace stavebního řízení, které by měly všechno to, o čem se bavíme, zjednodušit," poznamenal. Vstup čtvrtého operátora je prioritou vlády, řekl Dzurilla. Jednat se bude v příštích měsících také o stanovení podmínek pro národní roaming, který bude nový operátor využívat.

Vláda má podle Babiše ohledně vstupu dalšího operátora jasný plán. "Je potřeba ale vědět, že čtvrtý operátor buď bude muset investovat 20 miliard, nebo bude muset od stávajících operátorů dostat takové podmínky, aby byl konkurenceschopný. To není jasné," uvedl premiér.

Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí páté generace (5G), což je podle ministerstva průmyslu důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu.

Přechod už za dva dny

Vláda chce také zkrátit dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Tento krok má být podle návrhu změny zákona o elektronických komunikacích možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně funguje změna banky. Podle novely mají také být některá ochranná opatření rozšířena na živnostníky. Informaci České televize ČTK potvrdil poslanec Patrik Nacher.

Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, stávajícímu to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Návrh zkracuje dobu na pětinu. Přechod má nově zajistit nový operátor. Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Novela má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky. Nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba.

Na dnešní tiskové konferenci představili svůj návrh také opoziční Piráti, kteří plánují snížení pokut za přechod k jinému operátorovi. Změna zákona podle nich usnadní příchod čtvrtého operátora a vedla by ke snížení cen. Návrh hnutí ANO označili za vykrádání témat, vládní návrh zákona by se podle nich nestihl včas projednat.

Boj za levná data

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) vzbudila v minulých dnech rozruch výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. Minulou neděli v ČT uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková.

Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.