Babiš chce sestěhovat ministerstva do komplexu v Letňanech. Ministři ať prostě jezdí metrem, říká

Až jedenáct tisíc úředníků ministerstva financí a jemu podřízených institucí by se mohlo stěhovat do Letňan, kde by v blízkosti stanice metra měl vyrůst obří kancelářský komplex za šest miliard. Vzhledem ke své velikosti by nesloužil jen ministerstvu financí, ale vešly by se do něj i úřady jiných resortů. Zaplatit by se měl z prodeje stávajících budov. Ministru financí Andreji Babišovi nevadí ani odlehlá lokalita pražských Letňan, jelikož se do nich dá dostat metrem.

Praha – Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navrhuje postavit společné sídlo ministerstev u metra v pražských Letňanech za šest miliard korun. Přineslo by podle něj úspory a občanům pohodlnější vyřizování. Do areálu až pro 11 tisíc pracovníků by se nastěhovalo ministerstvo financí a výhledově další ministerstva. Stavbu by financoval prodej vládních budov. Upozornil na to deník Právo.

„Chtěl bych v září 2017 představit projekt, aby stát v zastoupení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) postavil obrovský administrativní komplex za Prahou na metru pro 11 tisíc zaměstnanců,“ řekl HN ministr financí. „Dnes ministerstvo financí, celní, daňová správa sedí v desítkách budov,“ vysvětluje, co ho vedlo k tomuto nápadu.

Andrej Babiš plánuje nejprve do jednoho komplexu sestěhovat ministerstvo financí a s ním spojené úřady. Jeho úředníci totiž podle něj nyní sídlí ve 38 budovách. V chystaném komplexu v Letňanech by mělo zbýt i dostatek míst pro ostatní ministerstva. „Jen ministerstvo financí má přes 6500 zaměstnanců, tisíce zaměstnanců má i doprava, ministerstvo životního prostřední a ministerstvo pro místní rozvoj. A ještě by zůstalo místo pro další úřady. Mělo by to obrovské synergie,“ vypočítává Babiš.

Cena zamýšleného projektu by se pohybovala kolem šesti miliard korun, které by však mohly jít z prodeje stávajících budov ministerstva financí.

Babiš nevidí problém ani v tom, že by se úřad přestěhoval na okraj Prahy, což by se některým ministrům nemuselo zamlouvat. „Když mi oponují, že to budou mít daleko do sněmovny, tak prostě budou jezdit metrem. Já také budu jezdit metrem, pokud ještě na financích budu,“ dodává Babiš.

