Sázky budou jen na občanku. Kdo chce hrát u zahraniční firmy, bude muset na Czech Point

před 6 hodinami

U většiny loterijních společností bude od příštího roku povinná fyzická registrace, registrace na internetu nebude stačit. Povinná registrace se týká technických online her, jako je například ruleta nebo poker, a kurzových sázek.

Praha – Každý, kdo si bude od příštího roku chtít vsadit, se u většiny loterijních společností bude muset fyzicky zaregistrovat, internetová registrace nestačí. Zahraniční firmy, které v Česku nemají kamenné pobočky, mohou pro tyto účely využít kontaktní místa Czech Point.

Povinná registrace se týká technických online her, jako je například ruleta nebo poker, a kurzových sázek. Netýká se loterijních her jako Sportka, Eurojackpot nebo Šťastných 10.

"Podle nového zákona o praní špinavých peněz bude nutná verifikace face to face, která se může uskutečnit na pobočkách, nebo třeba také pomocí Czech Pointů. To je alternativní metoda ověření, se kterou zákon počítá a kterou mohou využít zahraniční provozovatelé," uvedla mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová.

Czech Pointy se nacházejí na městských úřadech, na pobočkách České pošty a Hospodářské komory, u ČSOB nebo některých notářů. Nový zákon o hazardu, který začne platit od příštího roku, s povinnou fyzickou registrací nepočítal.

Podle odhadu Asociace provozovatelů kursového sázení (Apkurs) funguje zhruba 40 loterijních firem, které mají stránky v českém jazyce. "Těch, které se věnují sportovnímu sázení, je 17. Ty firmy už tady dávno fyzicky jsou. Otázka je, jestli si svoje klienty udrží. My jen odhadujeme, že černý a legální trh jsou v Česku v poměru 1:1. Ale je to opravdu tak? To se ukáže až po prvním roce fungování zákona," doplnil ředitel Apkursu Marek Herman.

Pro sázkaře, kteří sázejí na kamenných pobočkách, je registrace povinná nejpozději od 1. ledna 2018. "Záleží na provozovateli. Pokud využije přechodné období, což může být až jeden rok, tak u něj klienti mohou ještě rok sázet bez registrace," dodal Herman.

S novým zákonem se změní také zdanění hazardu. Technická zařízení, tedy automaty, budou nově podléhat sazbě 35 procent. Na ostatní druhy se bude nadále vztahovat sazba 23 procent. Úprava zdanění nicméně příliš nemění stav platný od letošního ledna, kdy se na přístroje vztahuje sazba 28 procent a denní poplatek za automat činí 80 korun.

Od začátku letošního roku platí novela zákona o loteriích, která snížila obcím odvody z výnosů z automatů 80 na 63 procent. Od příštího roku se podíl pro obce mírně zvýší na 65 procent. U ostatních her se celostátní hrubý výnos daně rozdělí v poměru 70 ku 30 ve prospěch státního rozpočtu.

autor: ČTK