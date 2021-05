"Babiš nemá kde brát, tak recykluje." Opozice kritizuje výměnu ministrů

Představitelé opozičních stran kritizují v souvislosti s odchodem ministra zdravotnictví Petra Arenbergera i ohlášeným návratem jednoho z jeho předchůdců Adama Vojtěcha (oba za ANO) do vlády personální politiku premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle některých z nich již nechce s předsedou vlády nikdo spolupracovat. Staronového ministra Vojtěcha kritizují za pochybení z prvního funkčního období.

"Jsem rád, že se neživím politickou satirou, protože bych byl dnešním dnem definitivně bez práce. Adam Vojtěch možná nikomu nikdy moc nevadil, jeho nezvládnutí nástupu druhé vlny pandemie covidu a předražené nákupy ochranných pomůcek ale zapomenout nelze," uvedl poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Babiš podle něj nemá kde brát, takže nastává "recyklace".

Vláda překonává v neschopnosti a chaosu sama sebe, míní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Počet výměn ministrů zdravotnictví v době pandemie je podle něj nezodpovědný vůči občanům. "Jde o zásadní pochybení vlády, především pak jejího předsedy, který není schopen zajistit stabilitu resortu ani důvěryhodného kandidáta bez skandálů," uvedl Bartoš.

Petr Arenberger podle Bartoše odchází po sérii "nekonečných průšvihů". "Bohužel jen proto, aby se na jeho místo vrátil Adam Vojtěch, který je spojovaný s neprůhlednými zakázkami ohledně nákupů ochranných pomůcek ze začátku pandemie," uvedl. Nejvyšší kontrolní úřad pirátskou kritiku ohledně nákupů označil za oprávněnou, doplnil Bartoš. "Kabinet místo vyvození odpovědnosti nyní vrací Adama Vojtěcha na post ministra," kritizuje Bartoš.

Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že evidentně už nikdo schopný nechce mít s Babišovou vládou nic společného. "A tak se vrací Adam Vojtěch, který nestihl odejít na ambasádu do Finska, kam měl být vyslán," konstatoval. Jako Babiš by se podle něj žádný dobrý manažer nechoval. "Je to zoufalá personální politika premiéra, když ministr, který byl odvolán pro neschopnost, se po pár měsících opět vrací do úřadu," doplnil. Pro upřesnění: Adam Vojtěch na konci září 2020 rezignoval sám. Jako důvod uvedl, že demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie koronaviru, která v těch dnech nabývala na závažnosti.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury už "ortel nad Arenbergerem" vyřkl prezident Zeman, když nedávno oznámil, že by k jeho odchodu neměl námitky. "Babiš před červnovým hlasováním o nedůvěře vládě není v situaci, aby mohl Zemanovi odporovat," míní Okamura.

Arenberger učinil jediné možné rozhodnutí, které měl udělat už dávno, míní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Usvědčený podvodník a lhář nemá ve vládě co dělat. Ještě by se jeho odchodem měli inspirovat předseda a místopředseda vlády a zabalit to úplně," konstatovala. Návrat Vojtěcha podle ní ukazuje, že "vládního cirkusu se nechce účastnit vůbec nikdo".

Adam Vojtěch ujišťoval, že jsme na pandemii dobře připraveni, pak nakupoval respirátory FFP2 za 777 Kč kus. Zároveň podlehl tlaku premiéra a zrušil povinnost nosit roušky, což mělo za následek zbytečné ztráty na životech.



Pan Babiš by měl přiznat, že došli lidi.

I podle šéfa STAN Víta Rakušana měl Arenberger skončit dříve. "Jednoznačně se ukazuje totální neschopnost premiéra vybrat si schopné a slušné lidi do své vlády. Už sahá po těch, které on sám pro neschopnost vyhodil, což považuji za politickou zoufalost. V této chvíli je tedy naprosto zřejmé, že do této vlády chaosu žádný skutečný odborník jít nechce," uvedl Rakušan.

Výměna je logická, návrat Vojtěcha nás ale překvapil, říká Hamáček

Vicepremiér a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček připomněl, že ve vládě platí koaliční dohoda, že za své personální nominace odpovídá každá strana sama. "Rezignace ministra Arenbergera je logická, nicméně volba jeho nástupce je pro nás překvapením," konstatoval Hamáček.

Za Vojtěchovu výhodu považuje to, že se nebude na ministerstvu muset zaučovat. "Současně to ukazuje, že politika nepolitických ministrů prosazovaná hnutím ANO narazila na své limity a pan premiér se rozhodl jmenovat opět politika," míní Hamáček.

Odborníci volbu Vojtěcha kritizují i chválí

Výměnu ministrů kritizuje také šéf České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. "Ministři se mění jak apoštolové na orloji. Toto si zdravotnictví nezaslouží," uvedl v České televizi.

Také on se staví vůči Adamu Vojtěchovi kriticky. "Žádnou radost z toho nemám. Neměl nikdy zájem spolupracovat s ČLK, nevím, jestli se na tom něco změnilo. Ve své loajalitě nebyl schopen oponovat premiéru Babišovi. Výsledkem byla katastrofa," dodal.

Naopak Rastislav Maďar, který je členem odborné poradní skupiny MeSES, která ve věcech epidemie covidu-19 dříve radila ministerstvu zdravotnictví, návrat Vojtěcha vítá. "Vždy dal na rady odborníků a jeho spolupráce s MeSES by byla určitě výborná. I když už bychom pod ministerstvo asi nešli. Očekávám, že by v létě řešil i necovidovou agendu, a to je taky moc dobře. Zná lidi i procesy, ve všem na ministerstvu je zorientovaný. Skutečně dobrý tah," napsal Maďar.

Další člen skupiny MeSES, s kterou ministerstvo minulý týden ukončilo spolupráci, sociolog Martin Buchtík označuje návrat Vojtěcha rozumnou volbou. Podle něj je vhodnější, že přichází někdo, kdo zdravotnickou problematiku zná a orientuje se také v politické situaci, než kdyby přišel někdo zvenku. Podle Buchtíka bude úkolem staronového ministra přimět co nejvíce lidí, aby se nechali očkovat proti covidu-19 a nastavit záchranné brzdy pro případ, že by se vývoj epidemie ještě zhoršil. Zhoršení epidemie sice není podle odborníků už tak pravděpodobné, záchrannou brzdy ale je potřeba mít.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky představuje výběr Adama Vojtěcha do čela ministerstva zdravotnictví pragmaticky nejrozumnější řešení, protože exministr resort už zná. Vojtěchovo dřívější působení v ministerském křesle chválí.

"Je to dobrá volba. Představa, že přijde ministr, který tam nikdy neseděl a nic neví, není možná. Pragmaticky je to nejrozumnější řešení, aby to resort do voleb důstojně doklepal," řekl Šonka. Podotkl, že není dobré měnit ministra "každých šest neděl", nynější situace kolem dosavadního šéfa resortu Petra Arenbergera (za ANO) ale byla neudržitelná.