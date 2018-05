Babiš káže vodu a pije víno, finanční správa mě strašně naštvala, říká nástupce Čuby v Senátu Goláň

Tomáš Goláň patří k velkým kritikům premiéra v demisi Andreje Babiše i finanční správy, která je s působením šéfa ANO v politice spojena. Daňový poradce Goláň, který kandidoval za sdružení Senátor 21 a porazil zlínského primátora Miroslava Adámka (STAN) i lidoveckou kandidátku Michaelu Bláhovou, v Senátu nahradí Františka Čubu.

Aktuálně.cz: Jako nezávislý kandidát jste měl silnou konkurenci, proč myslíte, že lidé volili nejvíc vás?

Tomáš Goláň: Jsem přesvědčený, že lidé chtějí v politice nové tváře, chtějí změnu a volí někoho, za kým je nějaká jasně odvedená práce. Já se od roku 1993 věnuji velmi intenzivně daňovému poradenství a poslední čtyři roky bojuji proti tomu, jak se chová finanční správa od chvíle, kdy se stal ministrem financí Andrej Babiš a přišla vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Kampani do Senátu jsem věnoval obrovské množství času a energie, chtěl jsem, aby lidé cítili mé srdce a přesvědčení, že má smysl mě volit.

Jak se podle vás chová finanční správa?

Velmi špatně. Na sociálních sítích mám svou stránku Tomáš Goláň, daňová kancelář, kde čtyři roky poukazuji na velké nepravosti, které se dějí v oblasti daní, finančních kontrol a zajišťovacích příkazů. Mám desítky vyhraných sporů, takže lidi určitě cítí, že rozumím nejen daním, ale také zákonům. Často jsme museli pomáhat lidem se zajišťovacími příkazy.

Proč?

Protože je finanční správa často vydává neoprávněně. Já chci prosadit právo, snažím se pomáhat lidem, které finanční správa fakticky ožebračila, oni často přišli o všechno, zaměstnance, účetní i daňové poradce. A protože jsme velká firma, tak jsme se v takových situacích angažovali v podstatě zdarma.

Zdarma? Nezlobte se, to mi zní v dnešní době až neuvěřitelně. Proč jste to dělal?

Protože jsem takto vychovaný. Když člověk vidí nějakou nespravedlnost, tak se musí ozvat. Mě to strašně štvalo, a když mě něco strašně štve, tak mě to motivuje na 200 procent. Mě nesmí nikdo naštvat. A finanční správa mě strašně naštvala, řekl jsem si, jak si něco takového můžou dovolit, kde vzali drzost likvidovat lidi.

Finanční správa často kritiku odmítá a tvrdí, že se drží zákona. Chová se k lidem opravdu tak, jak tvrdíte?

Přibližně dvacet let, od roku 1993 do roku 2013, fungovala finanční správa na základě práva a zákona. Odvolání proti jejím rozhodnutí bylo minimum, řešil jsem jich asi osm. Od roku 2013 si ale dělá, co chce. Máme asi 86 žalob proti jejím rozhodnutím, 220 kontrol podnikatelů finanční správou zatím běží, ale předpokládám, že dopadnou pro podnikatele špatně a oni se opět budou muset bránit žalobami. Soudy jsou zahlceny, protože si finanční správa dělá, co chce. Když jsem si začal uvědomovat, jak se chování finanční správy mění, a když jsem viděl naprosto šílené statistiky, tak jsem si řekl, že musím dát lidem vědět, co se tady děje.

Proč ale finanční správa takto postupuje?

Tady si někdo řekl, že vybere daně, a bylo mu jedno, že je vybere nezákonným způsobem. Jenže nakonec to dopadne pro stát velmi špatně, protože bude muset lidem, kterým finanční správa ublížila, vyplatit na náhradách miliardy. Krátkodobě to ale samozřejmě zafungovalo, což mě velmi rozčílilo.To mě vyprovokovalo k tomu, abych se do toho pustil.

Podle vaší kampaně předpokládám, že za viníka tohoto stavu považujete Andreje Babiše.

Zcela jistě. S jeho příchodem se finanční správa začala chovat k podnikatelům tak, jak popisuji. On káže vodu a pije víno. Jeho daňové podvody jsou obrovské, on tvrdí, že "všeci kradnú", ale já si myslím, že krade on. On nahání normální podnikatele, ale velké peníze se ztrácejí u něj. On prostě něco jiného říká a dělá.

Ale dopustil se podvodů? Za nic zatím nebyl odsouzený.

Vezměte si kauzu Čapí hnízdo a možnost zneužití evropské dotace, podezření z porušení zákona je velmi silné. Ale jsou i další věci. Například on tvrdil, že na Čapím hnízdě byla reklama za 300 milionů korun. Myslím, že jsem na reklamu největší odborník v republice, řešil jsem velké množství žalob, a já vám řeknu, že jestli reklama na Čapí hnízdo byla v takové hodnotě, tak museli oblepit celý Středočeský kraj, každé stéblo trávy v tomto kraji.

Těžko lze dělat závěry z atmosféry ve společnosti vzhledem k tomu, že u vás na Zlínsku šlo k volbám jen deset procent voličů. Ale přesto, myslíte si, že se nálady lidí vůči Andreji Babišovi mění?

Pro mě je nejdůležitější věc z volební kampaně ta, že za mnou chodili lidé, kteří mi říkali, že je ANO a Andrej Babiš zklamali. To jsem slyšel mockrát. Ovšem lidé nemají alternativu. V těchto volbách ji měli ve mně.

Mezi největší překvapení patří prohra zlínského primátora Adámka…

Myslím, že je to další důkaz toho, jak se Zlín probouzí. Lidé vidí, že se ve Zlíně toho moc neděje, řada věcí měla být už dávno hotová, například rekonstrukce velkého kina. Řešil jsem s ním některé věci osobně, ale on toho moc nedělá, všechno hodí na své náměstky. A v senátních volbách dostal první vysvědčení.

Jak moc jste se obával, že vás porazí kandidátka lidovců, kteří vyhráli krajské volby a mají hejtmana i senátora v jedné osobě Jiřího Čunka?

Pana Čunka vůbec neuznávám, on pro mě není politik, ale kariérista. V kampani jsem ale proti němu nevystupoval, protože jsem kandidoval proti kandidátce KDU-ČSL paní Bláhové, s kterou jsme měli po celou dobu kampaně korektní vztah a proti sobě jsme neútočili.

Proti KDU-ČSL ale chci v budoucnosti vystupovat, protože mě strašně štve, co tato strana dělala v minulých letech ve vládě s ANO a ČSSD. To, co se nyní děje se zajišťovacími příkazy, v podstatě lidovci umožnili. To umožnil předseda strany Pavel Bělobrádek a další. Ale paní Bláhová s tím neměla nic společného, stejně jako nemá téměř nic společného s hejtmanem Čunkem, proto jsem v kampani o těchto tématech nemluvil.

V kampani jste sliboval, že budete štikou mezi líny, což mi přijde trošku laciné, protože řada senátních kandidátů se snaží postavit kandidaturu na kritice senátorů. Co konkrétně tedy bude štika mezi líny dělat?

Chci napomoci tomu, abychom Senát maximálně zviditelnili, ukázali, že má smysl a pracuje.

Co pro to ale chcete konkrétně dělat?

Chci co nejvíce komunikovat se senátory, kteří mají energii a chuť jako já. Považuji za velmi důležité, abychom ukázali, že Senát má zákonodárnou iniciativu.

Jakou konkrétní změnu zákona byste chtěl navrhnout jako první?

Určitě změnu, která by se týkala daní. Za minulého funkčního období sněmovny se zrušil strop pro úročení nedoplatků na daních. Prostě se to úročí nadosmrti. Vždy tady bylo nějaké omezení, například pět let. Úroky běžely pět let, a lidé potom měli nějakou šanci nedoplatky splatit, protože často nedoplatky platí lidé, kteří se do toho dostali ne úplně vlastním zaviněním. Například manželky manželů, kteří zkrachovali, utekli a nechali rodiny napospas. Velcí podvodníci to dělají na bílé koně, nějaké cizince nebo "eseróčka", nikdy nedoplatky neplatí. Většinou to tak dopadne na ty, kteří nic takového neudělali, neutekli, zůstali a musí platit.

Jak by tedy konkrétně zněl váš návrh změny zákona?

Navrhnu, aby se úroky z prodlení počítaly pouze po dobu pěti let od vzniku nedoplatku.

Střídáte Františka Čubu, který proslul tím, že se v Senátu velmi dlouho neobjevil. Jak jste viděl jeho senátorství vy, potkal jste se s ním někdy?

Byl jsem jeho daňový poradce přibližně v letech 1995 až 1998. Ale potom jsme se rozešli.

Jak rozešli?

Skončil jsem z vlastní vůle, názorově jsme se rozešli, ekonomické uvažování měl úplně někde jinde, než jsem čekal, byl hodně levicový a já ho od té doby přestal sledovat. Všiml jsem si ho až tehdy, když přestal chodit do Senátu.