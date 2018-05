Čubu nahradí daňový poradce Goláň, senátorem bude do roku 2020

Volební účast v druhém kole dosáhla jen hodnoty 10,4 procenta.

Zlín - Doplňovací volby do Senátu v obvodu Zlín vyhrál daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). Získal 53,78 procenta hlasů, jeho soupeřce, krajské radní Michaele Blahové (KDU-ČSL), dali voliči 46,21 procenta hlasů. Volební účast v druhém kole dosáhla jen hodnoty 10,4 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Goláň nahradí v horní komoře Františka Čubu (SPO), který v únoru rezignoval. Senátorem ale bude pouze do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

O křeslo senátora se původně ucházelo devět kandidátů, nynější dvojice postoupila z prvního kola. Blahová minulý víkend v prvním kole voleb získala 24,18 procenta hlasů, Goláň 18,99 procenta. Skóre se poté otočilo v Goláňův prospěch ve druhém kole. Volební účast v prvním kole činila necelých 16 procent.