Babiš: Jurečka by měl protestovat proti pokutě od EU, Faltýnek dotace ovlivňovat nemohl

Vicepremiér Andrej Babiš se domnívá, že ministr zemědělství Marian Jurečka by měl protestovat či podat žalobu proti pokutě 22 milionů korun za údajný střet zájmů, který odhalily evropské orgány. Unijní prověrka prokázala, že místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, Ladislav Velebný (ČSSD) a lidovecký poslanec Petr Kudela se při rozdělování dotací dopustili střetu zájmů. "Ti lidi tam nemohli vůbec nic ovlivnit. A ty dotace se přidělují nárokově, kdo má hektar, kdo má nějaké zvíře, tak dostane dotaci," řekl novinářům Babiš.

Praha - Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl protestovat a případně podat žalobu kvůli navržené pokutě 800 tisíc eur (22 milionů korun), kterou evropské orgány navrhují kvůli údajnému střetu zájmů při rozdělování zemědělských dotací. Před jednáním vlády to řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Podle něj o střet zájmů nešlo.

Podle rozhodnutí zveřejněného ve středu na několika českých serverech unijní prověrka prokázala, že bývalý člen představenstva holdingu Agrofert a nynější místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se při rozdělování dotací dopustil střetu zájmů. Nastal kvůli tomu, že Faltýnek byl členem představenstva holdingu a zároveň na rozdělování dotací dohlížel jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Kromě Faltýnka byli podle EK ve střetu zájmů také předseda dozorčí rady SZIF Ladislav Velebný (ČSSD) a lidovecký poslanec Petr Kudela, který je řadovým členem dozorčí rady. Vyplývá to z tiskové zprávy SZIF.

Je to totální nesmysl, tvrdí Babiš

"Já si myslím, že to není správné a že bychom se měli soudit, protože ti lidi tam nemohli vůbec nic ovlivnit. A ty dotace se přidělují nárokově, kdo má hektar, kdo má nějaké zvíře, tak dostane dotaci," řekl novinářům Babiš. "Pan Jurečka musí konat, musí to odmítnout, protože to je totální nesmysl," uvedl.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) trvá na tom, že v případě pravomocného rozhodnutí by neměli pokutu platit daňoví poplatníci. "Jde to za státem, ale je to chyba pana Faltýnka nebo holdingu Agrofert," řekl novinářům. "Já kdybych byl v postavení pana Faltýnka, tak bych se to snažil řešit ze svých vlastních zdrojů nebo zdrojů holdingu Agrofert," dodal.

Babiš také připomněl, že o obsazení dozorčí rady SZIF rozhodovala Poslanecká sněmovna. Pokud existoval nějaký problém, poslanci podle něj neměli navržené kandidáty schválit.

Jurečka na svém Facebooku uvedl, že členové dozorčí rady SZIF nemohou udělení dotací nijak ovlivnit. Tento týden bude podle něj zaslána EK prostřednictvím ministerstva zahraničí žádost o zahájení smírčího řízení. V případě, že EK sankci nakonec udělí, je SZIF připraven podat podnět k podání žaloby na neplatnost takového rozhodnutí u Soudního dvora EU, dodal Jurečka.

Babiš donedávna holding Agrofert vlastnil. Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu.

autor: ČTK