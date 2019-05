Babiš jen řeční, heslo "Silné Česko" vzal z našeho programu, tvrdí šéf ODS Fiala

Byla to jen náhoda, že hnutí ANO a ODS startovaly horkou fázi kampaně do Evropského parlamentu v jeden den s rozdílem jen několika hodin. ODS představovala svoji horkou část kampaně ve čtvrtek večer na pražském Vyšehradě. Jejich sloganem je "Jsme srdcem Evropy. Chceme být slyšet". Předseda Petr Fiala však tvrdí, že stejně tak by mohli za vlastní označit heslo, které si pro kampaň přisvojilo hnutí ANO: Silné Česko. Tvrdí totiž, že jim ho Andrej Babiš ukradl.

Zatímco předseda ANO a premiér Andrej Babiš začal ve čtvrtek v poledne řečnit v sídle hnutí na pražském Chodově s kšiltovkou s nápisem Silné Česko a přednesl slogan Tvrdě a nekompromisně ochráníme Česko, předseda ODS Petr Fiala zahájil kampaň v devět večer na pražském Vyšehradě v jiném stylu.

Než se odhrnula opona, za kterou stál Fiala s řadou volebních kandidátů a dalších členů ODS, zněla celým prostorem Vltava od Bedřicha Smetany a rozsvítilo se velké "havlovské" srdce.

"Naše kampaň je ale také emotivní," sdělil Fiala na dotaz Aktuálně.cz, co říkal na Babišovo vystoupení, v němž vsadil na emoce a stylizoval se do role bojovníka za Česko. Předseda ODS věří, že jejich volební slogan "Jsme srdce Evropy" doprovázený srdcem dokáže veřejnost zaujmout stejně silně, navíc slogan pokračuje: "Chceme být slyšet".

"Tato část je podstatná, na to by se nemělo zapomínat. Díky nám bude Česko v Evropě skutečně slyšet. K tomu, aby bylo slyšet, nepomůžou řeči pana Babiše, ale konkrétní reformy EU, které nabízíme. My o reformách nemluvíme teď, kdy je to módní, my se na ně připravujeme deset let a víme, jak má EU vypadat," tvrdil předseda ODS.

Silné Česko? Babiš nás okopíroval

Kromě hesel jejich kampaně se však na Vyšehradě hovořilo i o Babišově sloganu "Silné Česko". ODS tvrdí, že ANO je jen kopíruje. "Od pana Babiše to moc originální není, to heslo vzal nám. 'Silné Česko v 21. století' je heslo z našeho materiálu k EU, který jsme publikovali v roce 2017," uvedl Fiala. Pohled na stránky ODS potvrzuje, že takový materiál skutečně vznikl a dosud je dohledatelná studie "Silné Česko v Evropě 21. století", kterou zpracoval tým pod vedením Fialy. Dalšími autory je Jan Zahradil, Petr Dvořák, Adéla Kadlecová a Ondřej Krutílek.

Babišem ovšem odmítá, že by nějakým způsobem čerpal od ODS. Trvá na tom, že se nechal inspirovat prezidentem USA Donaldem Trumpem a jeho kšiltovkou s nápisem Make America great again. "Všiml jsem si toho při cestě do USA, viděl jsem kolik lidí tam tuto čepisi nosí a líbilo se mi to. Třeba budou lidé nosit i naše kšiltovku Silné Česko, mohli by s tím chodit například na sport," říká Babiš.

Šéf hnutí ANO stejně jako v minulosti volební kampani ANO dominuje, což bylo patrné i při startu horké fáze kampaně. V malé místnosti ve stranickém sídle, v níž panovalo velké vedro, mluvil dlouhé minuty, takže z kandidátů do Evropského parlamentu nakonec promluvila krátce jen jednička kandidátky Dita Charanzová. Byť byli přítomní ještě další čtyři kandidáti, nikdo už prostor nedostal.

Fiala: Babiš má jen prázdné řeči

Při večerní prezentaci ODS, která probíhala venku, a to v kulisách nočního pohledu na Vyšehrad a další historické památky, sice začal také předseda partaje, ale prostor dostali i další kandidáti. O své možné práci v Evropském parlamentu tak nemluvil pouze Jan Zahradil jako lídr, ale také dalších pět kandidátů - například Evžen Tošenovský jako dvojka, trojka Veronika Vrecionová, čtyřka Ondřej Krutílek, pětka Radka Trylčová a šestka Eva Decroix.

Pokud jde o program do Evropského parlamentu, hnutí ANO i ODS mluví hodně o reformě Evropské unie, prosazování českých národních zájmů či zajištění bezpečnosti. Babiš k tomu ještě přidává v poslední době stále silněji "boj" za kvalitní potraviny, protože Česko podle něj nesmí být popelnicí Evropy.

Stejně jako v jiných věcech i v tomto se šéf ODS proti němu vymezuje a tvrdí, že Babiš jen "řeční" a nedělá žádné konkrétní kroky. "Je zbytečné používat slova jako popelnice Evropy. Jestliže my chceme hájit české národní zájmy, tak to znamená, že hájíme zájmy malých a středních zemědělců, protože ti zajistí kvalitní potraviny i to, aby naše krajina byla pěkná. Naproti tomu pan Babiš v Bruselu bojuje proti zastropování dotací a hájí především velké podniky. To přece nejsou zájmy České republiky," prohlašuje Fiala.

Neshodnou se oba politici tedy alespoň v tom, že oba prosazují, aby jednotlivé státy měly podstatně větší sílu a pravomoci ve srovnání například s Evropskou komisí?

"Ale to jsou opět od Andreje Babiše jen prázdné řeči. ODS mluví konkrétně o tom, jak se má zastavit stále užší integrace unie, jak mají mít státy možnost vybírat si hloubku evropské integrace podle toho, jak jsou na ni připraveny. Nevím, jestli někdo nabízí tak konkrétní představy jako my. Tím méně si myslím, že to nabízí hnutí ANO," kritizuje Fiala politického konkurenta.