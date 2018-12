Babiš: Je to jen předvolební hra opozičních poslanců, s Evropskou komisí komunikujeme

Premiér Andrej Babiš odmítá, že by jeho údajný střet zájmů poškozoval Českou republiku. Naopak obviňuje opoziční europoslance, že škodí reputaci Česka, když přenášejí kampaň proti němu na půdu Evropského parlamentu ve snaze získat pozornost před blížícími se volbami. "My máme nějakou komunikaci a věřím, že se to vysvětlí," říká v rozhovoru k jednání s Evropskou komisí Babiš.

Evropský parlament dnes podle očekávání odhlasoval rezoluci, která vyzývá k okamžitému zastavení dotací pro Agrofert. Čekal jste to?

Je třeba říct občanům, o co tady jde. Tedy že naše opozice, když neuspěla s těmi kampaněmi proti mně v České republice, tak to přenesla na Evropský parlament.

Zazněla zde slova o tom, že poškozujete dobré jméno České republiky…

Musím se smát, když někteří europoslanci říkají, že to poškozuje dobré jméno České republiky - to oni poškozují dobré jméno České republiky. Pan (Stanislav) Polčák, pan (Jiří) Pospíšil a všichni, protože včera na tom plénu ze 751 poslanců bylo přítomno 30 poslanců, z toho bylo přítomno 19 českých poslanců, a z toho vystoupilo 15 českých poslanců, kdy veřejně kopají do českého premiéra, poškozují pověst České republik.

Jak je to tedy se zastavením dotací?

Samozřejmě jsou to všechno plácnutí do vody, protože to nemá žádný reálný základ. Pro nás je partnerem Evropská komise. Evropská komise komunikuje s ministerstvem financí. Od rána byla v prostoru dezinformace, že se mají zastavit dotace do České republiky, což byla lež, a já jsem to ráno na letišti komentoval, že je to lež. I pan Oettinger řekl, že je to lež.

Pan Oettinger uvedl, že se spletl…

Podstata je, že to není pravda, že jsem pravdu měl já, že jsou zastaveny dotace firmě Agrofert, že se to řeší a že Česká republika spolupracuje a řeší to kolegové z ministerstva financí. Celé to divadlo je zase jenom česká opozice, která zneužívá Evropský parlament na politický boj proti mé osobě.

Jak dlouho bude to zastavení dotací trvat?

Já nevÍm, kolegové z ministerstva financí to mají na starost, takže budou komunikovat. My jsme poslali dopis panu Oettingerovi, kde jsme mu napsali, že určitě jsme připraveni na komunikaci, aby se vysvětlila ta interpretace toho článku, který čirou náhodou v pátek večer unikl do Le Mondu, Guardianu a Süddeutche Zeitung najednou - interní dokument komise, což je taky velice podivná záležitost. Takže určitě se to vysvětlí.

Takže se ve střetu zájmů necítíte?

Já znovu opakuji, aby si všichni vzpomněli, že český parlament přijal lex Babiš, zákon proti Babišovi (zákon o střetu zájmů - pozn. red.). A Babiš podle toho zákona postupoval - vzal firmu, ze které odešel v roce 2014, vložil ji do svěřenského fondu. Nemám nic společného s tou firmou, nemám na ni žádný vliv a jsem zkrátka přesvědčen, že se to vysvětlí a že to bude v pořádku.

Je možné, že by se změnilo právní postavení vašich svěřenských fondů na takzvané slepé fondy, což je jedno z možných řešení?

Já tohle nechci komentovat. My máme nějakou komunikaci a věřím, že se to vysvětlí. Mají to právníci jednotlivých resortů. Myslím, že i na pondělní vládě tomu budeme věnovat nějaký čas. Možná už přijmeme i nějaké opatření, abychom vyšli vstříc Evropské komisi. Takže počkejte si na příští týden.