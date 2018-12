Antibabiš se přenesl už i do Bruselu, europoslanci Česko poškozují, řekl Babiš

Česká vláda je v kontaktu s Evropskou komisí a řeší s ní údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády to řekl novinářům po jednání sněmovního evropského výboru. Europoslanci, kteří o věci chtějí dnes večer jednat na plénu Evropského parlamentu, podle něj poškozují Českou republiku.

"Žádný střet zájmů nemám, řídím se podle našich zákonů. S Evropskou komisí jsme v kontaktu a já předpokládám, že se to vyřeší," řekl Babiš. Odmítl, že by mohl dotace pro Agrofert ovlivňovat. "(Evropské) fondy jsou kontrolované, Evropská unie tady má auditní orgán. Já vůbec do toho nezasahuji, nemám na to žádný vliv," řekl.

"Antibabiš se přenesl z českého parlamentu do Evropského parlamentu a naši evropští poslanci jsou ti, kteří to tam rádi prezentují a poškozují mě, poškozují naši zemi. Mě to mrzí," uvedl premiér.

Spojil debatu o svém údajném střetu zájmů s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, někteří europoslanci se podle něj chtějí před volbami zviditelnit.

Evropští poslanci budou ve středu večer debatovat o dotacích pro Agrofert, ve čtvrtek by k záležitosti mohli přijmout usnesení. Debatu na program EP prosadil klub evropských Zelených, jehož členové se podobně jako řada dalších europoslanců domnívají, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který převedl do svěřenského fondu. Protože zároveň rozhoduje mimo jiné o zemědělských prioritách české vlády, neměla by podle nich firma mít nárok na podporu z evropských fondů.

Podobný názor dala koncem listopadu najevo i právní služba Evropské komise, která situaci pro tento unijní orgán analyzovala. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že jeho podniky jsou ve svěřenském fondu. Samotná komise se k problému dosud veřejně nevyjádřila, eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger kvůli němu napsal Babišovi dopis.

Premiér mu v pondělí také písemně odpověděl, že otázka jeho údajného střetu zájmů je věcí výkladu nových evropských předpisů a že stanovisko Evropské komise budou zkoumat právníci českého kabinetu.