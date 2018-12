Návrh zastavit dotace pro Agrofert má v Evropském parlamentu šanci, říká Poche

Část europoslanců bude po Evropské komisi chtít, aby pozastavila dotace pro společnost Agrofert, dokud Brusel nevyřeší případ možného střetu zájmů bývalého vlastníka této firmy a českého premiéra Andreje Babiše. O návrhu rezoluce se bude debatovat už dnes, hlasování proběhne ve čtvrtek. Podle europoslance za ČSSD Miroslava Pocheho má rezoluce šanci na úspěch. "Pokud Evropská komise rozhodne, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů, tak utrpíme," říká Poche v rozhovoru.

Někteří poslanci z hnutí ANO jsou přesvědčeni, že kauza možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v Evropském parlamentu zajímá jen české opoziční europoslance. Je to pravda?

Takto jednoznačně to nelze říci, minimálně je to půl na půl. Proti Babišovi jde primárně předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Ingeborg Grässlová, která před sedmi lety odhalila nepravosti v čerpání ROPu Severozápad. Je trochu zaměřená na Česko a východní země, protože se jí zdá, že západ vytváří hodnoty a my je rozkrádáme. Zajímají se o to i zelení prakticky ze všech zemí od Maďarska po Holandsko - a to i proto, že do jejich frakce zjevně směřují naši piráti. Naopak někteří čeští europoslanci, jako například já, se debaty účastní velmi obezřetně, protože si uvědomují, že komise je sice povinna dohlížet na správné čerpání evropských peněz, ale že Brusel rozhodně není místo, kde by se měly odehrávat politické souboje, patřící na národní úroveň.

Skutečně hrozí Česku pozastavení dotací? Jak vysoké je toto riziko?

V návrhu rezoluce z pera frakce Evropské lidové strany a zelených je věta, že Evropská komise má okamžitě zastavit čerpání dotací pro Agrofert. V tuto chvíli si neumím představit, že by EU zastavila dotace s okamžitou platností, když - ať už se nám to líbí, či nikoliv - stále ještě existuje presumpce neviny - zatím se nepodařilo nikomu prokázat, že Agrofert peníze získal nelegálně.

Jaká nejhorší sankce vůči Česku tedy může nastat?

Ta už nastala -renomé země je velmi silně poškozené. Čapí hnízdo, střet zájmů, stíhání premiéra - to má mnohem tvrdší dopad na Česko než to, jestli vrátíme dvě miliardy z dotací. Ve chvíli, kdy by Evropská komise rozhodla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů - což se podle mě výrazně blíží -, tak utrpíme, protože premiér sedí v Evropské radě a rozhoduje o tom, jak budou nastaveny finanční toky Unie v následující dekádě. To je něco ojedinělého, podobné okolnosti nastaly snad jen v případě Silvia Berlusconiho a Viktora Orbána.

Co by mělo Česko nyní udělat, aby si vylepšilo reputaci v EU?

Neznám obsah odpovědi premiéra Babiše na dopis eurokomisaře Günthera Oettingera. Česko, respektive premiér Babiš, bude muset odpověď velmi precizně formulovat. Bude muset opravdu dokázat, že není příjemcem benefitů ze svěřenského fondu, protože ze slovenských dokumentů, které do Bruselu poslala organizace Transparency International, jasně vyplývá, že příjemcem benefitů stále je. Nějaká odpověď premiéra snad už údajně do Bruselu dorazila, ale její obsah neznám.

Slovenské dokumenty podle vás ukazují, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů?

Tam je to jasně napsané, černé na bílém.

Zmínil jste, že se Evropská komise blíží k rozhodnutí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Z čeho tak usuzujete?

Z dokumentu právní služby Evropské komise, který prosákl na veřejnost. Domnívám se, že interní text do médií vypustil někdo vysoce postavený v Evropské komisi nebo v právní službě, protože se obával, že Andrej Babiš silně lobbuje v Bruselu za to, aby komise vyjádřila opak. A ten někdo, kdo to pustil do médií, měl obavu, že tlak premiéra stanovisko komise změkčí. Nyní Evropská komise, právě pod tlakem Evropského parlamentu, bude muset ukázat karty.

Pokud Evropská komise řekne, že jde o střet zájmů, co se stane?

Situace je bezprecedentní, je těžké odhadovat, jak se pak vše bude vyvíjet, a to včetně otázky finančních korekcí. Nevím, zdali se případné korekce budou vztahovat na čerpání v období před tím, než vstoupila v platnost nová pravidla ohledně střetu zájmů, ale odhaduji, že nějaké korekce kvůli Agrofertu Českou republiku neminou. Česko bude muset reagovat co nejrychleji to půjde, pokud bude chtít zabránit dalším ztrátám. Ale bude to velmi obtížné, protože premiér se bude nejspíš snažit nálezy komise rozporovat.

Co lze očekávat od středeční debaty Evropského parlamentu? A co nastane, pokud europoslanci podpoří rezoluci, která komisi vyzývá k pozastavení dotací?

Budou se projednávat tři návrhy rezolucí - společná rezoluce EPP (Evropské lidové strany) a zelených, kteří celou věc v parlamentu iniciovali a kteří mají nejtvrdší stanovisko, dále pak rezoluce komunistů z GUE a samozřejmě nemůže chybět ani varianta rezoluce, kterou předkládá ALDE, jejímž členem je i ANO. Je dost jasné, co budou zástupci té které frakce říkat. Myslím, že návrh rezoluce EPP má šanci na schválení. Nicméně já osobně jsem několikrát zopakoval svůj názor, že by se o situaci mělo hovořit až potom, co Evropská komise zveřejní své závěry, a to včetně výsledků jednání s Českem. Obávám se, že dnešní debata nás nepřiblíží k žádnému řešení.