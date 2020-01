Zeman pochválil vládu za zvýšení investic, řekl Babiš po obědě v Lánech

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš mají za sebou třetí společný novoroční oběd, poprvé s sebou vzali i své potomky. Podle předsedy vlády se oba shodli na tom, aby se USA a Írán snažily utlumit vzájemné vyhrocené vztahy. Z domácích témat probrali státní rozpočet, podle premiéra je hlava státu spokojená se zvýšením investic v loňském roce.

"S panem prezidentem jsem probíral i celkově zahraniční věci. Shodli jsme se v tom, že Evropa by měla vyzvat Spojené státy i Írán, aby situace neeskalovala, že bychom se měli více angažovat jako Evropané. Samozřejmě i situace v Libyi je složitá, takže v tomhle směru bychom se měli snažit být aktivní a zapojit se do této situace," řekl Babiš.

Premiér téma otevřel v souvislosti s pátečním útokem USA v Bagdádu, při němž zahynulo deset lidí včetně několika vojenských představitelů. Jedním z nich byl velitel íránských jednotek Kuds Kásim Sulejmání. Vztahy USA a Íránu se kvůli tomu výrazně zhoršily.

V neděli navíc zasedal irácký parlament, jenž vyzval vládu, aby zajistila stažení všech zahraničních vojenských jednotek ze země.

Při nedělním obědě prezidenta a premiéra se mluvilo také o výsledku loňského státního rozpočtu, jenž skončil ve schodku 28,5 miliardy korun. Takový výsledek Zeman podle premiéra nekritizoval. Naopak byl prý spokojený s tím, že vláda zvýšila investice. Investiční výdaje rozpočtu loni stouply o 22,8 miliardy na 139,3 miliardy.

Předseda vlády k tomu poznamenal, že každý rok občané, firmy i stát zaplatí 47 miliard korun za obnovitelné zdroje. Jen na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren jde podle Babiše 30 miliard korun ročně. "Pokud bychom měli těch 30 miliard ročně, byli bychom v přebytku," uvedl premiér. "Přijdeme s nějakým návrhem," dodal.

Spor o hokej a fotbal

S prezidentem probíral i jeho kritiku neefektivity justice nebo dlouhotrvající stavební řízení. "V tomhle směru navštívím Ředitelství silnic a dálnic a budeme informovat veřejnost, kde všude dochází ke zpožděním. Bohužel práva jednotlivých organizací, které se specializují na to, abychom u nás nestavěli dálnice, jsou taková, jaká jsou. My se to snažíme změnit, ale jde to ztěžka," řekl Babiš.

Hlava státu podle premiéra dále vyjádřila nespokojenost s tím, že v Národním investičním plánu není dostatečně zahrnutý sport. "S panem prezidentem jsme se dohadovali o tom, co je národní sport. Pro mě je to hokej, pro pana prezidenta fotbal, proběhla taková debata," doplnil Babiš. Zeman se komentáře po obědě zdržel, vzájemný rozhovor tlumočil jen předseda vlády.

Milé setkání. Pan prezident se svojí paní a dcerou přátelsky přivítali v Lánech při příležitosti tradičního novoročního oběda pana premiéra s chotí, dcerou a synem. pic.twitter.com/qhBXzUG1Xp — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 5, 2020

Premiér s rodinou dorazil na oběd do lánského zámku ve 14 hodin. Poprvé politiky na novoročním obědě doprovodily kromě manželek i děti. Jde především o společenskou událost, čímž se liší od pravidelných setkání, na kterých prezident s předsedou vlády jednají zejména o aktuálních politických tématech.

Při uvítání se premiér stejně jako v předchozích letech zapsal do pamětní knihy lánského zámku. Úvodní setkání se konalo za přítomnosti médií. Dámy od pánů dostaly květiny. "Nemáme žádné problémy, a proto se můžeme usmívat," poznamenal prezident Zeman při společném fotografování.