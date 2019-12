Zeman kráčí s davem, hodnotí projev opozice. Vědce popudila slova o klimatu

K vánočnímu poselství prezidenta Miloše Zemana se hned po jeho odvysílání začali vyjadřovat politici napříč jednotlivými stranami. Kritiku sklidil především od představitelů opozice. Naopak vládní politici a členové SPD a KSČM projev chválí. Prezidentova slova, která zlehčovala lidský vliv na změnu klimatu, už odmítají první čeští vědci.

"Projev prezidenta nijak nevybočil ze standardu Miloše Zemana. Líbivá kritika, někdy oprávněná, jindy bez pochopení výzev dneška. Sebekritika žádná a určitě to není příspěvek k zasypávání příkopů ve společnosti. Tak se nenechte rušit a krásné svátky!" zhodnotil projev na Twitteru končící předseda lidovců Marek Výborný.

Bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že prezident ve vánočním poselství pouze rekapituloval činnost jednotlivých resortů, zpochybňoval klimatické vize bez pádných argumentů a volal po vyšších daních.

"Zarazila mne i opětovná kritika práva občanů demonstrovat proti A. Babišovi. Správně prezident naopak kritizoval pomalost soudního i stavebního řízení. Jen zapomněl zmínit, že zde už déle než šest let vládne jeho spojenec Andrej Babiš," dodal Pospíšil.

Současná předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se naopak k obsahu nevyjádřila vůbec a napsala pouze, že kdo si chce poslechnout státnický a věcný proslov, má si počkat na novoroční projev slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

"V jedné věci je Zeman naprostý mistr, dokáže kráčet s davem a tvářit se u toho jako disident. Fascinující," hodnotil poselství pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Babiš byl se Zemanovým projevem spokojený

Naopak premiér Andrej Babiš si prezidentův projev pochvaloval. Podle jeho názoru povzbudil lidi. Problémy, za které označil Zeman mimo jiné pomalou justici či stavební řízení, si vláda uvědomuje a patří mezi její priority, dodal Babiš. Některých se premiér plánuje dotknout i na Nový rok, kdy přednese vlastní projev.

Babiš řekl, že ho prezident potěšil především závěrem proslovu. "Kde řekl, aby se lidi nenechali nikým manipulovat a měli na věci svůj vlastní názor. Lidé se uzavírají do vlastních sociálních bublin a nejsou schopni spolu normálně bez agrese diskutovat. Hlavně mě ale potěšil proto, že se nás všechny snažil povzbudit a připomenout nám, že máme mít radost z toho, jak se nám daří," uvedl.

Problémů, o nichž Zeman mluvil, si je podle Babiše jeho kabinet vědom. "Jak uslyšíte 1. ledna i v mém projevu, patří mezi naše zásadní priority je vyřešit. Lhůty v justici se zkracují, doba výstavby velkých staveb by se měla zkrátit o tři až čtyři roky. Těší mě, že prezident taky vidí jasný smysl v Národním investičním plánu," uvedl.

Zeman v proslovu řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Debatu o klimatické změně označil za nové náboženství a sebe za kacíře. "Co se týče klimatické změny, souhlasím, že nesmíme být hysteričtí, to ale neznamená, že se o přírodu kolem sebe nemáme velmi zodpovědně starat. Naše vláda to dělá," reagoval premiér.

Nepřijatelný a tragický

Proslov na Twitteru okomentoval také předseda ČSSD Jan Hamáček. "Souhlasím s panem prezidentem, že Česko je úspěšná země. Jeho slova beru jako výraz podpory práce současné vlády, tedy i ministrů ČSSD. Jsem rád, že velký prostor dal otázce změn klimatu. Potvrdil tím, že tím, že se jedná o vážný problém pro naši budoucnost," napsal. Přitom prezident ve svém projevu spíše varoval před zveličováním proměny klimatu.

Toho si všimli i čeští vědci, kteří se této problematice věnují. Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) Michal Marek označil projev v souvislosti s klimatickými změnami za nepřijatelný a tragický.

Zeman ve vánočním poselství řekl, že si není jistý, zda je rozhodujícím faktorem oteplení planety činnost člověka. Podle Marka však prezident pouze opakoval věci, které už byly tisíckrát vyvráceny.

Pavel Kindlmann z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pak soudí, že prezident by se měl zabývat tím, čemu rozumí, a neměl by se dotýkat "věcí, ve kterých je naprostým diletantem". "Neměl by také zneužívat svého postavení k tomu, aby lidi ohlupoval pohádkami o jakémsi klimatickém náboženství," reagoval Kindlmann na Zemanův projev.

Prezident v něm varoval, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropy ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. U oteplení zmínil, že si není jistý, zda je rozhodujícím faktorem činnost člověka, nikoliv přírodní zákony. Jako příklad zmínil Grónsko, kde podle něj před tisíci lety byly pastviny a dobytek, vlivem malé doby ledové ale obyvatelé zahynuli hladem a zimou.

"Současné změny mají i své přirozené důsledky, ale nastávají strašně rychle a nejde opomenout, že je to vlivem lidstva. Lidská civilizace je tak silná, že diktuje planetě, nejde opomenout, že sedm miliard lidí je tak silný fenomén, že to má vliv na fungování Země," uvedl Marek. Podle něj ve vědě existují oponenti s různými názory. "Je ale jasné, že klimatická změna je tady a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému poznání a zpochybňovat to považuji za krajně nezodpovědné," zdůraznil.

Zeman také zmínil, že Evropská unie produkuje devět procent světových emisí, zbytek je ze Spojených států, Číny, Indie a dalších zemí. Podle Marka je však Evropa zodpovědná za průmyslovou revoluci. "Pokud má Evropa intelektuální úroveň, je povinna jít příkladem, příklady táhnou. A pokud prezident mluví o Číně, tak asi neví, jaké Čína dělá pokroky, jaké tam nastávají inovace a jak likvidují uhelné elektrárny," řekl Marek.

Prezident se dotkl také studentských stávek za klima a řekl, že studenti by neměli protestovat ve všední den místo výuky. Zároveň ve svém projevu Zeman mluvil o diskusi o klimatické změně jako o novém náboženství. Podle Marka však mladí lidé mají právo se vyjadřovat. "Nemělo by se jim říkat, že se nic neděje a že jsou hlupáci a vytvářejí náboženství, to je pro mě nepřijatelné," dodal.

Profesor Marek je průkopníkem moderních ekofyziologických metod používaných při výzkumech lesních ekosystémů. Jeho zásluhou se v 90. letech Česká republika zapojila do mezinárodních výzkumných programů zabývajících se dopady globální změny klimatu.

SPD a komunisté s projevem souhlasí

Naopak chvála na prezidentův projev zazněla z úst předsedy SPD Tomia Okamury. "Pan prezident přednesl vyvážený projev, kde zmínil zásadní problémy naší země. Hnutí SPD sdílí jeho kritiku stavu vymahatelnosti spravedlnosti a práva pro občany. Souhlasíme také s pojmenováním nebezpečných rizik souvisejících s klimatickou politikou EU, které vláda ustupuje," komentoval Zemanovo vystoupení.

Pochvaly se prezident dočkal také od ministryně financí Aleny Schillerové. "Vánoční poselství pana prezidenta se neslo v pozitivním duchu, a přitom nevynechalo žádné z aktuálních témat, která hýbou naší společností. Byl to projev nejen pozitivní, ale také smířlivý a apelující, a to zejména na společenskou diskuzi a přemýšlení každého z nás. Potěšilo mě, že pan prezident ocenil ekonomickou stabilitu země, klesající zadlužení a že se vyslovil pro postupnou redukci daňových výjimek, což je i mým cílem," konstatovala Schillerová.

Kladně hodnotil prezidentův projev také komunistický poslanec Jiří Dolejš. "Letos Zeman docela věcný - jsme úspěšná, i když pomalá země, myšlení bolí, kacíř klimatického náboženství. To šlo…" napsal na Twitteru.

Z řad ODS se k vánočnímu poselství vyjádřil například poslanec Jan Skopeček. "Prezident Zeman zdůraznil úspěšnost naší země. Souhlasím, zvyšovat sebevědomí národa je úkolem prezidentů. Chválit ale chiméru investičního plánu a nezmínit například chybějící penzijní reformu je absurdně nekritický postoj k vládě. Správně varoval před dopady zeleného náboženství," napsal, ale dodal, že by očekával také prezidentův apel na to, aby vláda hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.