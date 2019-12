Miloš Zeman kritizoval pomalé úředníky a soudce, varoval před "ekologickým skanzenem"

Českou republiku podle prezidenta Miloše Zemana brzdí pomalost soudů, stavebních řízení či výstavby dopravní infrastruktury. V tradičním vánočním poselství Zeman řekl, že od příslušných ministrů očekává v těchto oblastech zrychlení. Zpochybnil také, že za změnou klimatu, se kterou se svět potýká, stojí činnost člověka.

Situaci v Česku prezident v dalších ohledech chválil, vyzdvihl například nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní ekonomický růst, poměrně nízký státní dluh a růst průměrné mzdy a starobních důchodů. "Toto vše jsou úspěchy. A i když se o nás Češích říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím, že nad těmito úspěchy bychom se měli radovat," řekl Zeman.

To ale podle něj neznamená, že Česko nemá své problémy. Kromě pomalosti soudů a výstavby dopravní infrastruktury jsou podle něj nejvážnější dlouhá stavební řízení.

"Věřím, že paní ministryně místního rozvoje Klára Dostálová předloží návrh nového stavebního zákona, který stavební řízení urychlí," uvedl prezident.

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh, k němuž do tohoto týdne předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí.

Zeman k tomu však uvedl, že ministryni Dostálovou (za ANO) za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. "Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoli jedinou podmínkou," konstatoval prezident.

Zeman také pochválil vládu Andreje Babiše za zveřejnění národního investičního plánu do roku 2050 za osm miliard korun. "Někdy se říká, že je to zásobník projektů, ale není to pravda. Prostudoval jsem si tento plán a vím, že obsahuje i termíny a rozpočtované výdaje. Trochu mě jenom zamrzelo, že výstavba nových jaderných bloků je v tomto národním investičním plánu poněkud zpožděná," řekl Zeman.

Jako už dříve se znovu vymezil proti počtu daňových výjimek. "Ty musí splácet ti, kdo poctivě platí daně. Kdyby se alespoň některé z výjimek podařilo odstranit, bylo by více peněz i na ty investiční projekty," řekl prezident.

"Nejsem si jist, že za změnu klimatu mohou lidé"

Zeman také uvedl, že se považuje za kacíře debaty o změnách klimatu, ze které se podle jeho názoru stává nové náboženství. V projevu řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Postavil se tak proti názoru drtivé většiny světových vědců, kteří se problematice věnují.

Zeman také varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel.

Dodal, že by si nepřál, aby se v unii prosadilo takzvané zelené bankovnictví. "To znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie," uvedl. V otázkách klimatické změny je podle Zemana nutné, aby lidé nezůstávali "v bublinách svých názorů". "Ale abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných," uvedl.

Prezident se také vyjádřil ke dvěma druhům demonstrací, které letos otřásaly Českem. Tou první byla demonstrace studentů za klima. "Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek chodili do školy," řekl Zeman. Poté se vyjádřil k demonstracím Milionu chvilek pro demokracii, jejichž účastníci požadují demisi premiéra Andreje Babiše.

"Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledků svobodných voleb. Tečka," řekl Zeman.

Zeman popřál Čechům bolest z myšlení

Divákům pak prezident na konci svého projevu netradičně popřál i bolest. "Ale víte jakou? Takovou bolest, o které mluvil Tomáš Masaryk, když řekl: 'Myšlení bolí.' Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat. A abyste si vážili sami sebe právě proto, že máte vlastní, informovaný názor," řekl prezident.

Česká společnost podle něj potřebuje širokou diskuzi, ze které by neměl být nikdo předem vylučován. Tedy s jedinou výjimkou. "Ti, kdo na sociálních sítích někdy zlostně nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou partnery pro tuto diskusi," dodal Zeman.