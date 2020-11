Babiš chce odsunout jaderný tendr. Poradce prezidenta Nejedlý letí jednat do Ruska

Poradce prezidenta Martin Nejedlý se podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz chystá na konci týdne do Ruska. Aby do země i přes koronavirovou uzávěru mohl, cestu zajišťuje ruská vicepremiérka. Krátce potom, co premiér Andrej Babiš překvapivě prohlásil, že chce jaderný tendr za 160 miliard odsunout. Zakázky se chce účastnit ruský Rosatom, který podporuje i Hrad. Nejedlý tvrdí, že o tom jednat nebude.

Martin Nejedlý se už v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to předtím, než vláda začala připravovat tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany za minimálně 160 miliard korun. Jak tehdy napsal Respekt, Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Nejedlý tvrdil, že u něj lobboval za to, aby s obří firmou mohly při jejích zakázkách po Evropě spolupracovat české firmy.

Nyní do Moskvy míří poradce prezidenta znovu. A to ve chvíli, kdy se příprava největší zakázky v historii Česka komplikuje. Vláda sice doteď s vypsáním tendru spěchala a vypadalo to, že ho spustí do konce roku. Chtěla přitom respektovat přání prezidenta Miloše Zemana, aby dopředu nevylučovala právě Rosatom, i když účast této ruské společnosti považují české tajné služby za vysoké bezpečnostní riziko. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v pondělí překvapivě otočil. A prohlásil, že podle něj by 10 měsíců před volbami o tak důležité věci už jeho vláda rozhodovat neměla.

Martin Nejedlý redakcím Aktuálně.cz a Respekt nyní další cestu do Moskvy na přímý dotaz potvrdil. Ale trvá na tom, že se zástupci Rosatomu o zásadní zakázce jednat nebude. Co v Rusku bude tedy dělal, prý oznámí později. "Rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence," uvedl pro Respekt a Aktuálně.cz Nejedlý.

Zahraniční politiku Česka má ze zákona na starosti vláda. V její kompetenci je i příprava jaderného tendru. Nicméně ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o cestě, která se má dle plánu odehrát na konci týdne, nic netuší. "O této cestě informován nejsem," řekl.

Potká se Nejedlý s poradcem Putina?

V roce 2017 nebyl Nejedlý pouze za vedením společnosti Rosatom. O několik měsíců dříve vyrazil také za zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Někdejší dlouholetý diplomat v Kremlu představuje těžkou váhu, má přímý přístup k Putinovi, který s ním probírá svou agendu. Nejedlý ale později uváděl, že cesta byla soukromá a účastnil se jeho sedmdesátých narozenin.

Dotaz, zda se nyní Nejedlý plánuje znovu potkat právě s Ušakovem, poradce Zemana neozodpověděl. "Důvody vám oznámím, jakmile dostanu povolení," řekl jen Nejedlý.

Cestu zařizuje ruská vicepremiérka

Dostat se do Ruska nyní není jednoduché. Země se kvůli koronaviru uzavřela. Martin Nejedlý je ale držitelem českého diplomatického pasu, který získal, i když s Hradem nemá žádnou písemnou poradenskou smlouvu. Zda ho nyní hodlá použít, není jasné.

Na tom, aby mohl do Ruska dorazit, podle něj pracuje přímo vicepremiérka Taťjana Golikovová zodpovědná za zdravotnictví. "Prozatím nevím, zda odcestuji. Čekám, zda dostanu povolení kvůli situaci s koronavirem. Schvaluje se to na úrovni ruské vicepremiérky," potvrdil Nejedlý. Po návratu do Česka bude dle pravidel poradce prezidenta čekat karanténa a test.

Přitom se Nejedlý nemusí spoléhat jen na omezené pravidelné linky z Prahy do Moskvy. Ve hře je i to, že si pronajme soukromé letadlo.