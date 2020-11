Analýza: Přiřknutí stavby Dukovan Rusům je pro Česko hrozbou

Přiřknutí stavby plánovaného nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany zájemci z Ruské federace by bylo největší hrozbou pro suverenitu Česka od sametové revoluce v roce 1989. Vyplývá to z analýzy nevládní instituce Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.

Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kritizuje část opozice. Předseda ODS Petr Fiala a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při čtvrteční tiskové konferenci ve Sněmovně zopakovali, že tyto země by měly z výběrového řízení být vyřazeny hned v počátku.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš proti tomu v létě řekl, že není zájmem firmy vyřazovat ze soutěže o stavbu Dukovan některé zájemce ještě před tendrem. Argumentoval přitom především možným prodražením zakázky. Podobný názor má podle dřívějších informací také premiér Andrej Babiš (ANO). Polostátní ČEZ, který je investorem projektu, plánuje vypsat výběrové řízení na stavbu bloku ještě v letošním roce.

Podle ve čtvrtek zveřejněného zjištění webu iRozhlas.cz české tajné služby a ministerstva vnitra a zahraničí upozornily na to, že zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavbu nového bloku Dukovan dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Vládě doporučují, aby s výzvou k účasti v tendru vůbec neoslovovala rizikové uchazeče.

Stejné doporučení má i zveřejněná analýza. "Jde o potenciálně velmi ekonomicky nevýhodný a současně bezpečnostně rizikový projekt. Pokud bud stavba úmyslně prodlužována stavitelem, bude ohrožena bezpečnost ČR kvůli možnosti strategického vydírání ze strany státu stavitele," píše se v jejím shrnutí.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v něm mimo jiné dále uvedlo, že podobnou závislost na vůli Ruské federace je možné vidět například při rozšiřování maďarské elektrárny Paks, které má provést na základě mezivládní dohody ruská státní společnost Rosatom.

Podle instituce je evidentní, že vláda se snaží proces výběru co nejvíce urychlit tak, aby stihla vybrat uchazeče o stavbu do konce mandátu prezidenta Miloše Zemana. Volba Zemanova nástupce by se měla uskutečnit v roce 2023. Beneš už dříve řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by ČEZ rád měl na konci roku 2022.

Zdeněk Šíma, ředitel společnosti Rosatom Central Europe, tento týden v rozhovoru pro SeznamZprávy uvedl, že firma se každopádně hodlá dukovanského tendru zúčastnit, pokud to soutěžní podmínky dovolí. Podotkl, že je ale samozřejmě věcí České republiky, jak se ohledně dodavatele rozhodne. "Rosatom je mezinárodní společnost, která pracuje mimo politický kontext. Spolupracujeme při výstavbě jaderných elektráren s klíčovými společnostmi mj. z Evropy a USA. Rosatom je dnes vývozcem nejlepších a nejbezpečnějších reaktorů VVER generace III+, naše nabídky jsou plně uzpůsobeny potřebám zákazníků," dodal.

"Stát podle vládního usnesení a dalších dokumentů včetně například platných smluv s investorem samozřejmě jedná tak, aby chránil své bezpečnostní zájmy. Chránit bezpečnostní zájmy je pro Česko klíčové," uvedla ve čtvrtek mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Podotkla, že výstavba nových jaderných bloků například v Maďarsku či Finsku ukazuje, že se zapojují konsorcia různých firem z různých zemí světa.

Podobná situace nastala také v Bulharsku. Oborový web oenergetice.cz v červnu uvedl, že v tendru na výstavbu bulharské jaderné elektrárny Belene spojily síly ruská společnost Rosatom, francouzská společnost Framatome a americká General Electric (GE). Podle Jakuba Jandy z think-thanku Evropské hodnoty však patří mezi hrozby pro ČR i to, že ruský nebo čínský zájemce bude do tendru vstupovat v konsorciu.

Česká vláda v červenci schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech za zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Podle Babiše vybere vítěze až příští vláda, která vzejde ze sněmovních voleb. Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací kromě ruského Rosatomu a čínské společnosti CGN také severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.