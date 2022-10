Žalobce je připravený prověřit, zda převod akcií Čapího hnízda podepsal sám Babiš

Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo by měl tento týden oznámit, zda nechá zpracovat posudek k autorství podpisu na převodu akcií farmy. Podle informací Aktuálně.cz je připravený takovou expertizu zadat. Před soudem se z pomoci k dotačnímu podvodu zodpovídá předseda hnutí ANO Andrej Babiš a z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie Jana Nagyová. Proces pokračuje v pondělí.

Jednou z důležitých částí příběhu o možném dotačním podvodu ve výši 50 milionů korun při budování farmy Čapí hnízdo jsou podpisy na převodu akcií. Z holdingu Agrofert akcie nejprve zamířily k Andreji Babišovi mladšímu, poté je převzal švagr manželky Babiše staršího Martin Herodes. Junior tvrdí, že transakci nepodepsal. Podle obžaloby byl převod účelový, aby současný šéf ANO skryl svůj vliv.

Už v září znalec obžaloby Aleš Čulík připustil možnost, že signatura na akciích může patřit Andreji Babišovi. Pro kvalifikovaný závěr však neměl k dispozici dost podpisových vzorů od předsedy ANO. Soudce Jan Šott následně vyzval státního zástupce Jaroslava Šarocha, aby prověřil možnost, zda lze najít účinnou metodu pro určení autorství podpisu.

"Státní zástupce uvedl, že se touto otázkou skutečně zabývá a opatřuje si vyjádření znalců," sdělil Aktuálně.cz Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, kde se kauza projednává. Podle informací Aktuálně.cz ze shromážděných stanovisek vyplývá, že z odborného hlediska nic nebrání tomu, aby šlo skutečného autora signatur stanovit.

Šaroch by se měl vyjádřit tento týden

V tomto duchu by měl také žalobce Šaroch v průběhu tohoto týdne, kdy hlavní líčení s obžalovanými Babišem a Nagyovou pokračuje, informovat soudce Šotta. Současně se má také rozhodnout, zda k doplnění původního posudku znalce Čulíka nebo k vypracování nové expertizy dojde.

"Jediné možné řešení je o tomto závěru informovat nejprve soud, což se stane v hlavním líčení. Předpokládám, že k tomu dojde v bloku, který nás čeká v tomto týdnu," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala, který aktuální stav ohledně Šarochova šetření odmítá komentovat.

Podle informací Aktuálně.cz žalobce s prosbou o vyjádření kontaktoval také Kriminalistický ústav Policie České republiky. Tamější experti připustili, že požadovaná expertiza je proveditelná. Problém však je, že kdyby ji měl zpracovat ústav, o který Šaroch pro jeho odbornou autoritu stojí, kvůli vytíženosti jeho znalců by byl výsledek hotový zhruba za rok.

Babiš může spolupráci odmítnout

Pokud se vyhotovení podpisové analýzy nařídí, bude nutné se vypořádat ještě s jednou skutečností. Musel by při ní spolupracovat sám Andrej Babiš. Bylo by nutné, aby poskytl nejen několik svých podpisových vzorů, ale také určitý objem souvislého textu psaného vlastní rukou. Nikdo mu to přitom nařídit nemůže.

"V obecné rovině řečeno obžalovaný v tomto ohledu může odmítnout spolupráci. V rámci zásady zákazu nucení sebeobviňování nemusí podstoupit jakékoliv úkony, takové odmítnutí ani nemusí odůvodňovat," vysvětlil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Cimbala.

Zda by byl Andrej Babiš ochotný se na novém posudku podílet, není jasné. Jeho právní zástupce Michael Bartončík takovou otázku považuje ze předčasnou. "Zatím vám to neřeknu, protože ta situace ještě nenastala. V případě, že nastane, budeme na to vhodnou formou reagovat. V této fázi bych to neřešil," sdělil Aktuálně.cz.

Pokud se nový posudek skutečně zadá, vypracovat by ho mohl případně zmíněný znalec Čulík. Praxi z kriminalistického ústavu má. Své další zapojení do písmoznalecké analýzy v kauze Čapí hnízdo však pro Aktuálně.cz odmítl komentovat s tím, že nebude poskytovat žádné informace "bokem".

"Odmítám, že bych falšoval podpis"

Otázka nového znaleckého posudku se otevřela hned druhý den hlavního líčení 13. září. Znalec Čulík uvedl, že nelze jednoznačně určit pravost podpisu Babiše mladšího na převodu akcií. Žalobce Šaroch se ho následně zeptal, zda může signatura patřit někomu jinému. Expert poukázal na její podobnost s podpisem Babiše staršího.

"Zásadně odmítám, že bych falšoval nějaký podpis. Státní zástupce tady griloval znalce, který to jednoznačně nepotvrdil. Není to tak, není to pravda, odmítám to. Můj syn byl zneužit polistopadovým kartelem. Mafiánští novináři ho masírovali, že jeho táta je špatný. Nic jsem nepodepsal, zásadně to odmítám," reagoval Babiš.

Podstata kauzy spočívá v tom, že podle státního zástupce získala farma Čapí hnízdo dotaci 50 milionů neoprávněně. Subvence byla určená pro malé a střední podniky. Žalobce je na základě důkazů přesvědčený, že v době zisku dotace byla farma spojená s holdingem Agrofert. Zamlčet tuto skutečnost měla v žádostech o subvenci Nagyová, Babiš měl zase vliv koncernu zakrýt.

Kauza má za sebou zatím devět jednacích dnů. S výpovědí vystoupili znalci z oboru písmoznalectví, ekonomiky, úředníci z dotačního úřadu Střední Čechy, bankéři z banky HSBC, kteří poskytli holdingu úvěr pro rozvíjení Čapího hnízda, nebo bývalí zaměstnanci Agrofertu. Vypovídal i Babiš mladší, ostatní příbuzní šéfa ANO včetně jeho ženy Moniky svědectví odepřeli.