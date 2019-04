Ať volí šestnáctiletí, navrhl nový předseda Starostů Rakušan. My mladým věříme, řekl

Nový předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan v sobotu odpoledne prohlásil, že jeho hnutí bude navrhovat přelomovou věc v právním řádu. STAN chce, aby se snížila hranice pro volební právo. Nově by tak mohli volit mladí lidé už od šestnácti let.

Přišlo to jako z čistého nebe. Aniž by na dopoledním sněmu cokoliv naznačil, na odpolední tiskové konferenci Rakušan zničehonic prohlásil: "Odpoledne přijdeme se zajímavým bodem, který souvisí s tím, že my mladým lidem věříme. A myslíme si, že nazrává doba, aby se otevřela diskuse o tom, aby v českém volebním systému měli právo volit i šestnáctiletí."

Rakušan argumentoval například sousedním Rakouskem, kde mohou šestnáctiletí volit v komunálních volbách.

Šestnáctiletí by mohli mít volební právo?! Je to tak! Dnes s touto úvahou vystoupil nový předseda STAN V. Rakušan! Jak tuto přelomovou záležitost vysvětluje? Více ve videu a na webu @Aktualnecz pic.twitter.com/1OCQ7RD2GX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 13, 2019

"Chceme začít také na komunální úrovni. Nechci se dotknout nikoho ze starší generace, ale ta mladší je mnohdy mediálně zdatnější a orientuje se v záplavě informací, které se na nás valí. A dokáží poznat, která informace je nosná," tvrdil Rakušan.

Argumentoval také tím, že když už se debatuje o hranici tresně právní odpovědnosti, která je patnáct let, je správné mluvit i o volebním právu.

"Nevidím jediný důvod, proč bychom mladým nedali důvěru od šestnácti let. Aby mohli rozhodovat, jaký bude stát, ve kterém budou žít a konzumovat výsledky práce politiků," prohlásil Rakušan.