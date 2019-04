Nás se lidé neštítí, říká Vít Rakušan, který míří na sněm STAN pro funkci předsedy

Zatímco boj o post předsedy KDU-ČSL probíhal až do poslední chvíle před březnovou volbou v Brně, výměna šéfa STAN je naprosto odlišná. Už dávno je jasné, že na sobotní volební sněm jede dosavadního předsedu Petra Gazdíka vystřídat starosta Kolína Vít Rakušan. Politik, který dokázal ve dvou posledních komunálních volbách získat přes 60 procent hlasů a v roce 2017 vkročil i do sněmovny. Nastávající předseda se netají tím, že má velké cíle pro sněmovní volby za dva roky. A je kvůli tomu připraven vzdát se i role, v níž o hlasy voličů neměl nouzi - funkce kolínského starosty.

Pro start politické kariéry je občas třeba také výrazné pochybení politického konkurenta, o čemž by mohl vyprávět právě Vít Rakušan, po sobotě nový předseda Starostů a nezávislých. Vždyť i on sám při povídání o svých začátcích v politice přiznává: "Zcela upřímně říkám, první volby v roce 2010 jsme v Kolíně vyhráli z toho důvodu, že vypukla obrovská korupční aféra ODS."

Při mapování Rakušanova politického životopisu opravdu nelze přehlédnout události v Kolíně v říjnu 2010 krátce před komunálními volbami. Tedy okamžik, kdy se tehdy dvaatřicetiletý Vít Rakušan, učitel němčiny na gymnáziu v Kutné Hoře, rozhodl poprvé vstoupit do politiky, a to s dalšími kamarády a známými pod značkou Změna pro Kolín.

"Hlavní motivací bylo to, že se nám nelíbila celková atmosféra ve městě. Po devadesátých letech, kdy město skutečně začalo žít a vznikala tady řada zajímavých projektů, Kolín najednou jakoby usnul. Z vedení města jsme navíc cítili odtažitost, nekomunikování," vrací se do minulosti Rakušan.

Ve městě vládla ODS, a to dosti suverénním stylem, ve volbách v roce 2006 jí dalo hlas 40,31 procenta voličů, druhá ČSSD silně zaostávala s 16,84 procenta. Jenže několik týdnů před volbami se objevila zvuková nahrávka, která svědčila o tom, že místostarosta Kolína za ODS Roman Pekárek si možná řekl o úplatek milion korun kvůli prodeji městského pozemku jedné stavební firmě za 15 milionů korun. O možném úplatku navíc mohl vědět i starosta Jiří Buřič, takže ODS oba z kandidátky vyškrtla.

Tato událost měla nepochybně vliv na výsledek voleb. Důvěra voličů v Kolíně se přesunula právě k Rakušanovi a jeho uskupení. Volby vyhráli s osmi mandáty a 23,48 procenta hlasů, ČSSD skončila druhá s 18,85 a šesti křesly. ODS propadla, 40 procent z minulých voleb bylo pryč, tentokrát to bylo jen 11,89 procenta hlasů a tři mandáty.

Z učitele Rakušana, který si zároveň přivydělával tlumočením a překlady, se tak stal komunální politik. A rovnou starosta.

Ve volbách 60 procent

Coby starostovi se mu od té chvíle daří - tedy alespoň podle volebních výsledků. O čtyři roky později, v roce 2014, vyhrál volby naprosto přesvědčivě s 60 procenty hlasů. A v roce 2018 opět naprosto jednoznačně - zase se 60 procenty hlasů.

"Že vyhraji poprvé, jsem si fakt nemyslel. A úspěchy v dalších dvou volbách mě samozřejmě velmi potěšily. Vždycky jsem se snažil dělat starostu tak, abych mohl v Kolíně žít, i když starosta nebudu," svěřil se Aktuálně.cz.

Úspěchy v komunální politice jsou nezpochybnitelné, ale teprve nyní po volbě předsedy STAN se ukáže, zda je Rakušan schopný přenést volební kouzlo z Kolína také na úspěch STAN po celé České republice.

Zatímco získání křesla starosty Kolína pro něj bylo obrovským překvapením až šokem, na vedení STAN se připravuje už několik měsíců, protože je dlouhodobě považovaný za nástupce Petra Gazdíka. Rakušan přichází v okamžiku, kdy STAN potřebuje nový impuls, což přiznává i sám Gazdík. S vedením STAN sice skončil už v roce 2014, ale protože jeho nástupce Martin Půta měl problémy s policejním obviněním, Gazdík v roce 2016 řekl, že ještě na nějaký čas stranu povede. Až z toho byly ještě dlouhé tři roky.

Nás se lidé neštítí, tvrdí Rakušan

Rakušana čeká mnoho práce už proto, že Starostové a nezávislí se stejně jako některé další strany pohybují jen kolem pěti procent, které jsou nezbytné pro účast v Poslanecké sněmovně. Podle lednového volebního modelu agentury STEM by STAN nyní dostal kolem čtyř procent hlasů.

"Potřebujeme, aby lidé uvěřili, že jsme plnohodnotnou alternativou ke stávající vládní koalici a že jsme schopni vládnout. Do politiky pouštíme lidi, kterým nikdo nemusí říkat, jak se má stát vést, protože oni už mají velké zkušenosti," tvrdí Rakušan.

STAN ovšem není klasickou politickou stranou, je hnutím, které je sestaveno z řady regionálních sdružení a politiků. Rakušan ale upozorňuje, že rozhodně existují hodnoty, na kterých se lidé pod značkou STAN shodnou. "Lidé, kteří za nás kandidují, mají jasné proevropské směřování, nezpochybňují, kam patříme," říká.

Naopak považuje za výhodu to, že STAN je přece jen volnější sdružení a jeho členové tedy nejsou tak svázaní k sobě jako členové klasických politických stran. "To, že nejsme ryze stranickou platformou, ale naopak jsme otevřeni nezávislým osobnostem, to je naše přidaná hodnota. Nás se lidé opravdu neštítí," říká a vzápětí popisuje, kde všude zástupci STAN jsou.

"My jsme ve všech vrstvách politiky. Jsme prorostlí celým systémem. V komunálních volbách jsme posílili, v krajských volbách budeme obhajovat 11 krajů ze 14, máme dva primátory statutárních měst, máme úspěšného hejtmana, máme nejpočetnější senátorský klub," chlubí se.

Zda toto všechno voliči ocení, se uvidí v parlamentních volbách v roce 2021, které rozhodnou, jestli zemi dál povede Andrej Babiš, nebo někdo jiný. Mnozí členové a příznivci STAN budou očekávat právě od Rakušana, že najde recept na volební úspěchy podobně jako ve svém Kolíně.

Jeho slova však nenaznačují, že chystá nějaké zásadní změny. Z jeho slov naopak vyplývá, že míní pokračovat v politice Gazdíka a dalších zástupců STAN: kromě zmiňované naprosto nezpochybnitelné západní orientace země chce hodně mluvit o nutnosti kvalitního vzdělávání, reformě veřejné správy, reformě sociálního systému nebo nutnosti dělat politiku šetrnou k životnímu prostředí. "O všech těchto tématech budu mluvit na sněmu. Představím je pod názvem pět inovací pro Českou republiku," avizuje Rakušan.

Téměř jistě starostou nezůstanu

Aby měl na prosazování těchto inovací dostatek času, je rozhodnutý dát celostátní politice přednost před tou komunální. "Téměř jistě nezůstanu starostou Kolína. Chci tím mimo jiné ukázat, jak vážně své vedení STAN myslím, a jestliže říkám, že chci, aby STAN rostl, tak tímto dávám najevo své maximální odhodlání," řekl Rakušan. Podle svých slov se mu podařilo s dalšími lidmi vytvořit výborný tým, takže jeho kolegové jsou podle něj schopni se městu nadále velmi dobře věnovat.

"Já jsem už nyní uvolněný starosta, takže zásadní část mé agenty zvládá můj první místostarosta Michael Kašpar. Je energičtější, mladší, mnohé věci dělá líp než já," vyzdvihuje svého kolegu s tím, že by ale určitě zůstal radním a zastupitelem. Co ale znamenají Rakušanova slova, že téměř jistě nezůstane starostou? "Chci definitivní rozhodnutí nejdříve oznámit lidem v Kolíně po sněmu STAN," upřesnil.

Pokud to udělá, bude se moci kromě povinností v roli poslance plně věnovat kondici samotného hnutí. "Nadcházející rok do krajských voleb se chci opravdu soustředit na to, abych vybudoval STAN, který bude mít sílu, bude atraktivní, obhájí zastoupení v 11 krajích a pokusí se mít ještě více než jednoho hejtmana," říká své plány Rakušan.

Úspěch v krajských volbách bere jako velmi důležitou podmínku pro to, aby měl STAN šanci zaútočit v co největší síle o rok později na parlament. A aby jeho síla byla taková, že s ním budou chtít spolupracovat další strany podobného smýšlení.

Ambice tak nemá nastávající nový předseda starostů malé. Už nyní ale dosáhl více než jeho otec, který má za sebou zajímavou politickou kariéru. V letech 1990 až 2006 byl radním Kolína, v letech 2002 až 2008 byl senátorem, z toho dva roky vedl senátní klub ČSSD a byl dva roky i místopředsedou Senátu. V letech 1990, 1994 a 1998 volby v Kolíně dokonce vyhrál. "S otcem jsem se o politice hodně bavil, ale každý v rodině se vždy svobodně rozhodoval, koho bude volit. Osobně mě těší, že otec volí STAN a také mě," usmívá se Vít Rakušan, jehož děti jsou už pátá generace Rakušanů v Kolíně.