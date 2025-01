Co dál s "Dalíkovými" obrněnci? Armáda řeší, jestli pandury nahradit jinými vozidly

Obrněná vozidla Pandur, která si v roce 2009 koupila Česká republika, jsou v polovině své životnosti a zastarávají. A obrana tak už více než rok přemítá, jak a jestli vůbec je za několik miliard zmodernizovat. Stále zřetelněji se navíc mluví o tom, že 107 pandurů, kvůli nimž skončil na 2,5 roku za mřížemi lobbista Marek Dalík, může ve výzbroji české armády nahradit úplně jiné vozidlo.

Byť se pandury podívaly s českými vojáky třeba i do Afghánistánu, jejich více než patnáctiletá služba v armádě je spojená především s kontroverzními nebo více či méně úsměvnými událostmi. Tou nejgrotesknější, která zároveň odkryla hlavní komplikace provozu osmikolových obrněnců, byla pravděpodobně nehoda z listopadu 2016.



Tehdy se u Tábora při přesunu ze cvičení srazilo pět pandurů s jedním osobním autem. Celková oprava pětice vojenských vozidel si vyžádala 95 milionů korun a táhla se až do března roku 2019. Trvala tedy více než dva roky.

"Termín dokončení oprav byl dán defektací a jejím následným vyhodnocením a opravami techniky, které byly realizovány v běžných lhůtách stanovených pro mírové podmínky," popisovala tehdy nečekaně dlouhou anabázi Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu.



Zdánlivě běžná dopravní nehoda odkryla to, s čím ministerstvo obrany dlouhodobě bojuje a co se mnohokrát řešilo i na sněmovním výboru pro obranu. Česká armáda nemá ve skladech dostatek materiálu. A když je třeba dokoupit a vyměnit náhradní díl či pandury opravit, dodavatelé mají relativně dlouhé lhůty.

"Studie ukáže další postup"

I to byl jeden z důvodů, který v minulosti vedl ministerstvo obrany k úvahám, jak stávajících 107 vozidel Pandur II modernizovat na současné a lépe dostupné technologie. Řeč je především o zbraňových věžích izraelské výroby a o motoru.



Souběžně s tím je třeba dohnat dlouhodobý deficit, kdy se v roce 2009 pořídilo méně obrněnců, než vojsko potřebovalo. Armáda chce přikoupit desítky dalších vozidel pro jindřichohradeckou jednotku, která stále "provizorně" stojí na menších lehkých obrněncích Iveco.

Jenže to, že se takzvaná lehká česká brigáda bude dál soustředit jen na platformu Pandur II, je už nyní pouze jednou z variant. Armáda reálně řeší, že by si rovnou pořídila dvě stovky úplně nových kolových obrněných vozidel. A ve hře je hned několik výrobců.



"Ohledně obrněnců se nyní na sekci průmyslové spolupráce (SPS) zpracovává dle požadavku generálního štábu studie proveditelnosti a na základě výsledků se zvolí další postup," upřesňuje Lubor Koudelka, šéf ministerské vyzbrojovací sekce. Aktuálně.cz oslovilo i Radku Konderlovou, vrchní ředitelku SPS. Ta ale na dotazy neodpověděla a odkázala na tiskové oddělení resortu.

Zopakuje se slovenský souboj?

"Modernizaci starších pandurů nelze provést na balistickou ochranu STANAG 3 a 4. Proto se zvažuje nákup nové techniky. Že by Armáda ČR pandury vůbec nechtěla, jsem doposud neslyšel. O alternativách na podvýboru nepadla řeč," prohlásil nicméně před několika týdny poslanec Karel Krejza (ODS), předseda sněmovního podvýboru pro obranné akvizice, na webu Ekonomický deník.



Podle dostupných informací by mělo být jasněji v polovině letošního roku. To má mít Radka Konderlová a její specialisté onu studii hotovou. Právě její výsledky ukážou, jestli je vhodnější pandury dodávané od roku 2009 modernizovat, nebo pořídit úplně jiná obrněná vozidla. Jak uvedly Novinky.cz, resort už prý oslovil několik výrobců. A jak si ověřilo Aktuálně.cz, třeba i finskou společnost Patria.

V Česku by se tak mohl opakovat souboj, který před několika lety proběhl na Slovensku. Tamější ministerstvo obrany také zvažovalo pořízení vozidel Pandur II. V roce 2022 vybíralo z pěti nabídek a nakonec se rozhodlo pro Patrii a koupilo 81 jejích kolových obrněnců AMVXP.



Praha naposledy těžké osmikolové obrněnce pořizovala před osmi lety. Tehdy s firmou Tatra Defence Vehicle patřící do koncernu CSG miliardáře Michala Strnada obrana podepsala kontrakt za 2,07 miliardy korun. V rámci něj armáda získala 14 spojovacích a šest velitelsko-štábních pandurů.

O nových kolových obrněncích se v Česku začalo mluvit již před 20 lety na jaře. Tehdy vláda vypsala tendr na 240 vozidel. K dispozici byly nabídky od sedmi firem, do druhého kola postoupily zbrojovky BAE Systems, Patria, Steyr a Rheinmetall.

Po dlouhých peripetiích a vytáčkách, kdy se například psalo o tom, že pandury neobstály ve vojskových zkouškách české armády a vojsko muselo ve svých požadavcích škrtat, přišlo definitivní rozhodnutí před 16 lety. "V pátek 13. března 2009 ve 13:13 hodin byla na Ministerstvu obrany České republiky podepsána smlouva na pořízení 107 kusů kolových obrněných transportérů pro Armádu ČR," informuje dobová zpráva resortu.



Nákup vozidel Pandur II stvrdil tehdejší náměstek ministryně obrany Martin Barták. Ozbrojené síly získaly několik verzí pandurů: 72 bojových, 16 průzkumných, 11 velitelských a po čtyřech zdravotních a ženijních.

Za to, že se při dojednávání nákupu v roce 2007 dopustil podvodu, poslal soud na pět let do vězení lobbistu Marka Dalíka. Propustili jej poté, co si odpykal půlku trestu a zaplatil pětimilionovou pokutu.

