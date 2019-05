ANO se obává, že místo něj dají lidé hlas trollům. Voliče mate podobně znějící strana

před 1 hodinou

Už v pátek mohou lidé hodit jeden z 39 volebních lístků různých politických uskupení do volební urny. Názvy dvou z nich začínají stejnými třemi písmeny - ANO. Prvním je hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše, druhým pak uskupení ANO, vytrollíme europarlament, které si dalo za cíl přinést do voleb trochu zábavy. Premiérovo hnutí má však obavy, že by někteří voliči mohli lístky obou stran za plentou ve spěchu omylem zaměnit.

Na centrálu hnutí ANO denně volají desítky voličů, kteří se snaží na podobnost jmen vládní stranu upozornit. Tvrdí to Dita Charanzová, europoslankyně a lídryně kandidátky hnutí ANO 2011, která největší riziko vidí v tom, že po rozbalení obálek jako první přijde voličům pod ruku lístek recesistického hnutí. "Všimli si, že pod číslem šest, tedy pod nižším číslem, než máme my, je jiná strana, která má v názvu slovo ANO. Jak si procházejí těmi lístky, první, co vidí, je tohle. Až pak si přečtou jména na kandidátce a zjistí, že my máme až číslo třicet," říká europoslankyně. Babišovo hnutí si už ověřovalo i u ministerstva vnitra, zda je podobnost názvů obou uskupení v souladu s pravidly. Podle resortu je však vše v pořádku. Premiérovo hnutí chce tak podle Charanzové alespoň ve zbývajících dnech kampaně dávat důraz na to, že má mezi volebními lístky až třicáté místo v pořadí. "Samozřejmě doufám, že budou všichni voliči pozorní a všimnou si toho," dodává europoslankyně. Situaci hnutí ANO ztěžuje i fakt, že na volebním lístku není jméno Andreje Babiše, jako tomu bylo například v poslaneckých volbách, ani jména dalších dobře známých osobností strany. Mnozí voliči se tak nemohou zorientovat ani podle jmen. Ditu Charanzovou, jedničku kandidátky, totiž nezná podle průzkumu STEM 81 procent Čechů. Na otázku, zda si podle ní recesisté jméno vybrali s nadějí, že favoritovi voleb uloupí hlasy, Charanzová odpověděla vyhýbavě. "Vzhledem k tomu, že jejich název začíná jako název našeho hnutí, určitá souvislost tam možná byla. Nedokáži to ale hodnotit. Každopádně je vidět, že si z voleb dělají legraci a využili k tomu i ten název," uzavřela Charanzová. O Babišovi jsme slyšeli prvně teprve nedávno, tvrdí recesisté Inspiraci v názvu premiérova hnutí však odmítá Ištván Jeseter, "koordinátor kanceláře předsedy v demisi hnutí Ano, vytrollíme parlament" (Jeseter si přímo přál uvedení tohoto titulu, pozn. red.). Tvrdí, že při výběru názvu neměli zakládající členové uskupení o premiérovi ani jeho hnutí nejmenší potuchy. Naopak, nabyli prý dojmu, že se Babiš inspiroval u nich. Průzkumy ukazují vysokou účast. K volbám ale může přijít nejméně lidí od vstupu do EU číst článek "Když jsme naše hnutí zakládali, o politiku jsme se vůbec nezajímali. To, že existuje nějaké hnutí, které se jmenuje podobně, jsme zjistili až před pár dny. Měli jsme za to, že se jedná o nějaké recesisty z Počernic, kteří se snaží napodobit nás. Teď už víme, že to je hnutí, které asi není jenom lokálního významu," říká Jeseter. Dodává, že i jeho voliči upozorňují na nebezpečnou souhru názvů. "Naši voliči si zase stěžují, že si nás málem spletli s Občanskou demokratickou stranou. Prý tato strana ve svém názvu obsahuje stejná písmenka, jen jinak seřazená. A je to zavádějící," řekl Jeseter. Na výtku, že název jeho hnutí neobsahuje mnoho písmen, které tvoří plné označení ODS, jen dodal, že voliči jeho poselství zajisté pochopí. "Pokud si někdo splete dvě hnutí, která mají v dlouhém názvu tři podobná písmenka, asi by se měl nad sebou trošku zamyslet," uzavřel nakonec Jeseter. Statistika nám křivdí. Hlavně, že je nás slyšet, brání se "málo aktivní" europoslanci číst článek Jeho hnutí ostatně kromě zvláštního názvu kandiduje do Evropského parlamentu i s poměrně bizarním programem. Slibuje například, že do roku 2030 dostane prvního Čecha na Mars či že nahradí maturitní otázky za otázky z televizní soutěže Nikdo není dokonalý. Nevídaně se staví i k otázce opuštění Evropské unie. "Jsme proti odchodu Česka z Evropské unie. Jsme pro, aby Evropskou unii opustily všechny ostatní státy," píše se v programu hnutí. Ministerstvo už jednu stranu z voleb vyřadilo Z voleb už ale ministerstvo vnitra vyřadilo jinou stranu, která svým názvem připomínala jiné parlamentní uskupení - Moravskou a Slezskou pirátskou stranu. Důvodem vyřazení bylo však to, že strana nedoložila doklad o státním občanství svých kandidátů na europoslance, kteří tak museli být vyškrtnuti. Nezaplatila také patnáctitisícový příspěvek na úhradu volebních nákladů. Ze stejného důvodu byla před pěti lety z volebního klání vyřazena Československá strana socialistická. O přízeň voličů se v pátek 24. a sobotu 25. května utká 39 stran a koalic. Budou si volit z 844 kandidátů, z nichž vyberou 21 nových europoslanců. Infografika Kdo se chce stát českým europoslancem? Projděte si přehled stran a jejich kandidátů