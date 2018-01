ANO musí přijít s hodně odvážným návrhem, aby dostalo ODS do vlády, říká Tošenovský

před 5 hodinami

ODS o víkendu volí na celostátním kongresu nové vedení. Už teď je ale jasné, že změny budou minimální. O nejvyšší posty se uchází prakticky titíž lidé, kteří na nich už sedí. Obhajovat křeslo řadového místopředsedy bude i europoslanec Evžen Tošenovský. Je podle něj možné, že se hnutí ANO s ODS ještě dohodne na vládní spolupráci, i když to ODS dosud nekompromisně odmítala? "Muselo by přijít s hodně, hodně odvážným návrhem. Počínaje pozicí Babiše přes EET a mnohými dalšími argumenty konče," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Účast stíhaného Babiše ve vládě ale zcela nevylučuje.

Češi historicky podruhé volí prezidenta. ODS vlastního kandidáta nepostavila. Jak jste spokojený s těmi, kteří se do volby probojovali?

Je to velká skupina různých lidí. Možná bych chtěl nějakou ještě výraznější tvář. Ale oceňuji obrovskou odvahu těch lidí do toho vstoupit.

Jak to podle vás dopadne?

Vůbec si netroufám odhadovat. I pro mě to bude velké překvapení. Průzkumům příliš nevěřím, protože lidé v nich neříkají otevřeně, co si skutečně myslí. Sám jsem zvědavý, co první kolo přinese.

Takže podle vás minimálně bude i druhé kolo?

Myslím, že určitě bude.

ODS čeká čtvrt roku od sněmovních voleb, ve kterých skončila druhá, celostátní kongres. Jak s odstupem hodnotíte volební výsledek?

Nad očekáváním je, že se ODS konečně dostala z té složité situace, ve které byla. Přiznám se, že jsem nečekal, že skončíme druzí. Ten procentový výsledek samozřejmě není na žádnou oslavu, ale je určitou charakteristikou, že se strana dostala z toho nejhoršího a je na čem stavět.

ODS bude volit nové vedení. O post předsedy a prvního místopředsedy se ale uchází vždy jen jediný člověk. Na předsedu stávající šéf Petr Fiala a post první místopředsedkyně obhajuje Alexandra Udženija. A ani posty řadových místopředsedů se podle nominací příliš měnit nebudou. Jsou tedy všichni se stávající linií ve straně spokojeni a o žádnou změnu nestojí?

ODS je na nějakém vzestupu. Víme, že to není ještě nic úžasného, a je proto třeba to posunout ještě dál. Standardní souboj nastane až na příštím kongresu, kdy už bude ODS vysoce etablovaná. Teď stále ještě probíhá ten návrat. ODS se musí znovu dostat do své nejlepší kondice a všichni to takto, myslím, berou. Podle mě je to standardní, nevidím v tom nic dramatického.

Co pro to, aby se ODS vrátila na politické výsluní, musí a má nové vedení udělat?

Musí jít cestou korektní, pravicové strany, která je jasně pochopitelná pro lidi. Definovat pozici pravicového, konzervativního, pro mě i velmi liberálního pohledu na svět. Aby lidé věděli, co od ní mohou čekat. A že si ODS uvědomuje vše, co v minulosti úplně nezvládla.

A čemu naopak musí nové vedení zabránit?

ODS už si nemůže dovolit něco říkat a pak z důvodů koaličních ústupků uhýbat. Musíme lidem představovat pravicový koncept, co je pro ně výhodnější. Než to, co zažíváme teď - levicové rozdávání veřejných prostředků všem. A říkat, my se postaráme o všechno a vy nemusíte o nic. Takže návrat jasného pravicového konceptu svobodné, ale zodpovědné osoby.

Před sněmovními volbami to vypadalo, že se uvnitř ODS formuje jakási radikálnější buňka okolo Václava Klause mladšího, která svými názory vybočuje z toho klasického pravicového, umírněného konzervatismu. Nikdo z těchto lidí se ale o nejvyšší posty ve straně neuchází. Je tedy tato buňka definitivně potlačená?

Ve straně, jako je ODS, doufám, vždy budou velmi silné individuality, protože to ji posouvá dopředu. Nejde o to levicové 'pojďme se všichni držet za záda'. A to, že Petr Fiala je jediný kandidát na předsedu, je ukázkou toho, že si všichni cení toho, kam ODS posunul. Ale to, že budou uvnitř ODS vždy vznikat různé názory, je jen dobře, vždycky to tak bylo. Je potřeba ODS ještě vytáhnout o kus dál a pak začne ten otevřený střet, kdo bude ve vládě, kdo bude ministrem.

Zmiňujete vládu. ODS už si ale čtvrtý měsíc drží postoj, že s hnutím ANO vládnout nechce. Vy s tímto postojem souhlasíte?

My jsme o tom ve vedení mnohokrát mluvili. Je to o vývoji situace a snaze hráčů. ANO vlastně o ničem nevyjednávalo, takže pro nás to byla jednoznačná situace. V podstatě nám to Andrej Babiš zjednodušil.

Třeba to bude na druhý pokus jiné. Co by se muselo změnit, aby bylo o čem vyjednávat?

Jak já to vidím, tak by se mnoho věcí muselo dramaticky změnit. Ta nabídka by musela být dramaticky jiná, než je teď.

Z čeho by ODS mohla při těch vyjednáváních slevit a z čeho naopak ustoupit rozhodně odmítáte? Do voleb jste šli s plánem zrušit EET a tím, že s Andrejem Babišem jako trestně stíhanou osobou do vlády rozhodně nepůjdete.

EET je vážný problém, tam by ta nabídka musela být velmi převratná. Ale je to o tom, s čím přichází ten, kdo do souručenství chce jít. A musí mít velkou odvahu jasné nabídky. My nemáme problém s mnohými lidmi z ANO nebo s celým ANO z hlediska nějakých ideových představ. Ale ta změna by musela být razantní a ANO by muselo mít třeba i odvahu změnit lídra. Protože on má problém. Tvrdit, že nemá, to jsme mimo mísu.

Říkáte, že ANO musí mít třeba odvahu změnit lídra. Ale je to pro vás stejně nepřekročitelná podmínka, jako to avizují další strany? Nebo je to ještě věc k řešení, ze které jste, například za cenu velkých programových ústupků, ochotní i slevit?

Je to celý komplex. Netroufám si říct, že to je 'Babiš z mostu dolů'. Je to velmi silná podmínka. Je to velmi silný argument, který musí ANO vyřešit. A je jich víc samozřejmě. Aby hnutí ANO získalo ODS jako koaličního partnera, muselo by přijít s hodně, hodně odvážným návrhem. Počínaje pozicí Babiše přes EET a mnohými dalšími argumenty konče. ANO se teď musí snažit, to není náš problém.

Umíte si představit, že by se ODS podílela na vládě s hnutím ANO, kterou by nějakým způsobem podporovalo buď hnutí SPD, nebo komunisti? Ať už klasickou koaliční spoluprací, nebo tím, že by umožnili vládě získat důvěru?

Nedovedu si to představit. Je to pro mě nepředstavitelné souručenství. Troufám si tvrdit, že nepřichází v úvahu, že by v něm ODS hrála jakoukoliv roli.

ODS utvořila po volbách spolu s dalšími středopravými stranami ve sněmovně takzvaný Demokratický blok. Jak vidíte jeho budoucnost? Měla by se tato spolupráce dál prohlubovat a rozšiřovat, nebo se její funkce vyčerpala zvolením orgánů sněmovny?

My už o ní skoro vůbec nemluvíme. Pro mě tato aktivita byla pouze pro sestavování sněmovny, protože bylo potřeba dát dohromady nějaké počty. Teď už o Demokratickém bloku je zbytečné hovořit. Pro mě je to historie.

Video: ODS vládu Babiše nebude podporovat ani v druhém pokusu, říká Miroslava Němcová