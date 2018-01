Vláda důvěru nedostane, ale možná má Babiš v Parlamentu byznysové dohody, myslí si exprezident Klaus

před 3 hodinami

Praha - Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) podle bývalého prezidenta Václava Klause ve Sněmovně příští týden nejspíš důvěru nedostane. Nevyloučil ale, že by premiér mohl s některými zákonodárci mít "nějaké skoro byznysové dohody", aby pro jeho kabinet ruku zvedli. Klaus to řekl dnes v pořadu Partie televize Prima. Míní, že by vláda bez řádného mandátu měla dělat jen provozní rozhodnutí.

"Myslím, že důvěru (Babišova vláda) nedostane. Myslím, že to, že se do toho takhle suverénně předseda vlády pouští, může naznačovat, že má nějaké - skoro bych řekl - byznysové dohody s některými jedinci v Parlamentu, kteří nakonec mohou nečekaně ruku pro ně zdvihnout. Nevylučuju tuto možnost," řekl Klaus.

Menšinovou vládu považuje za jednu z možností, je ale otázka, zda vniká po vyčerpání všech jednání. "Myslím si, že byla chyba vyhlásit tak rychle úsilí o menšinovou vládu. Nevím, co k tomu dnešního pana premiéra motivovalo, jestli tím chtěl něco předběhnout a urychlit," uvedl Klaus. Rozdělení sil ve Sněmovně podle něj mnoho dobrých možností nenabízí a některé strany se "nechtějí zašpinit vstupem do vlády".

Podle Klause nynější patovou politickou situaci v zemi vyvolaly ODS a ČSSD svým povrchním přístupem k tématům a svými obavami vyjádřit se, jejich výsledky v říjnových sněmovních volbách označil za absolutní selhání těchto dvou stran. Kriticky se vyjádřil i na adresu Starostů a Top 09 a také nových uskupení - Babišova ANO, Pirátů a Okamurova hnutí SPD. Řekl, že politiku vidí jako střet ideí a koncepcí, ne toho, zda má strana "o kousek lepšího manažera".

Vláda bez důvěry by se podle Klause měla držet zpátky a dělat jen provozní zásahy, ne investiční. Pro rozhodování o evropských záležitostech, jako je třeba azylová politika či snahy o těsnější integraci v jádru EU, by přitom potřebovala zřetelný mandát, míní Klaus.

Do následujících prezidentských voleb Klaus už svého favorita má. Jeho jméno říci nechtěl. "Nejsem bořitel, jsem pro stabilitu a pokračování," naznačila bývalá hlava státu. Kandidáty rozděluje na "marťany a nemarťany". Za nemarťany považuje lidi s politickou zkušeností, tedy Miloše Zemana a Mirka Topolánka. Klaus od počátku s přímou volbou nesouhlasí, nepovažuje ji za správnou.