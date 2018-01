Prezident přitvrdil k Babišovi. Příště po něm bude chtít 101 hlasů, aby ho jmenoval premiérem

před 5 hodinami

Prezident Miloš Zeman při projevu před poslanci obhajoval premiéra Andreje Babiše, ale zároveň dával najevo, že počítá s vyslovením nedůvěry pro nynější Babišovu menšinovou vládu. Druhý pokus o sestavení vlády sice opět svěří šéfovi ANO, ale lépe si pohlídá, aby vláda měla většinovou podporu sněmovny.

Praha - Prezident Miloš Zeman se rozhodl zatlačit na premiéra Andreje Babiše (ANO). Podruhé ho jmenuje premiérem až ve chvíli, kdy mu šéf hnutí přinese minimálně 101 hlasů poslanců. Dosud byl Zeman k pokusu o složení menšinové vlády shovívavý a nekladl Babišovi podmínky. Premiérovi tak na Hrad jmenoval vládu, která neměla podporu parlamentu.

"V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem," řekl Miloš Zeman novinářům ve chvíli, kdy opouštěl sněmovnu. Současně upozornil, že bude po Babišovi chtít, aby ho pravidelně informoval o výsledcích svých jednání o složení nového kabinetu.

Andrej Babiš se při skládání své vlády vloni na podzim sešel s ostatními stranami, ale setkání nebyla častá a velmi brzy ANO omezilo oficiální vyjednávání na komunisty a SPD Tomia Okamury. Babiš se také krátce po volbách rozhodl pro menšinovou vládu.

Sněmovna o důvěře menšinové vládě ANO zatím nehlasovala, ale už ve středu dopoledne bylo jasné, že Babiš se svým kabinetem neuspěje. Ani komunisté a poslanci SPD nejsou ochotní premiérovi pomáhat. Například SPD vadí, že sami ve vládě nesedí a v programu jim chybí některé body. Okamura má také výhrady k některým ministrům, kteří jeho hnutí kritizují.

Babiš tak bude před druhým pokusem o složení vlády pod větším tlakem. V kuloárech se zatím spekuluje nad tím, že by ANO mohlo vytvořit koalici s ODS. Občanští demokraté jsou však proti a razantně spojenectví odmítají. Další možností je vláda s ČSSD a podporou komunistů. Do kabinetu by chtěl jít i Okamura s SPD, tuto koalici však dosud nechtěl Babiš. Další strany jako KDU-ČSL a ČSSD pak podmiňují spolupráci tím, že ve vládě nebudou trestně stíhaní lidé.

V projevu menšinovou vládu jasně nepodpořil

Už v projevu před poslanci bylo zřejmé, že Babiš prezidenta nepřesvědčil. Nijak silně se nepostavil za žádnou stranu, tedy ani za hnutí ANO a jejího předsedu a premiéra. Bylo cítit, že Zeman mluví těsně před prezidentskými volbami, ve kterých potřebuje získat podporu různorodého spektra voličů.

"Vím, že malostranské paláce jsou útulné, ale občané nejsou uvnitř, občané jsou vně," tvrdil prezident a naléhal na poslance, aby byli co nejvíce v kontaktu se svými voliči. A to nejen před volbami, ale po celé volební období.

Následně Zeman hájil Babiše a jeho právo sestavovat vládu. "Je pochopitelné, že premiérem má být jmenovaný předseda vítězné strany. Nesnáším, jestliže je toto pravidlo obcházeno a jestli vzniká jakýsi slepenec méně úspěšných stran, které se snaží vytlačit vítěze na okraj politického spektra," tvrdil prezident.

"Zavazuji se tedy, že vytvořím před avizovaným druhým pokusem dostatečný časový prostor, odpovídající možná německému modelu, aby mohla proběhnout jednání, ať už budou směřovat k většinové koaliční vládě, anebo naopak k menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých parlamentních subjektů," uvedl prezident.

Zároveň ale nepřímo nabádal Babiše, aby intenzivně jednal o vytvoření vlády s dalšími stranami. "Je samozřejmě povinností jmenovaného premiéra usilovat o partnerství s méně úspěšnými politickými subjekty a hledat s nimi rozumnou dohodu," avizovala hlava státu s tím, že pověří Babiše sestavením vlády i podruhé.

"Protože zdaleka neproběhla všechna nezbytná jednání, Poslanecká sněmovna velmi pravděpodobně nevysloví vládě důvěru," prohlásil Zeman. Z jeho slov ale bylo patrné, že podruhé čeká od Babiše trpělivější jednání. "Vyjadřuji znovu svůj závazek vytvoření dostatečného časového prostoru pro klidná, věcná a pracovní jednání," řekl prezident a podotkl, že chápe snahu Babiše stát v čele jednobarevné menšinové vlády.

Přitom naznačil, jaké koalice by mohl Babiš s jinými stranami vytvořit. "Neprozrazuji žádné tajemství, když vám řeknu, že je zde několik variant takové podpory, nebudu ty strany jmenovat, ale řeknu čísla. 103, 108, 115 a 140. Nic jste neslyšeli," prohlásil s úsměvem.

Z jeho slov bylo zároveň patrné, že trestnímu stíhání Babiše nepřikládá žádnou důležitost. Z jeho pohledu je nutné na šéfa ANO a vlády pohlížet jako na nevinného do doby, než bude případně odsouzený. "Od starořímských dob platí presumpce neviny, která říká, že na obviněného je třeba pohlížeti jako na nevinného do doby, než je případně pravomocně odsouzený," uvedl. Zeman měl ale v minulosti jiný názor, mnohokrát tvrdil, že u politiků presumpce neviny neplatí.