ANO by ve volbách získalo třicet procent křesel, ODS a ČSSD posílily, ztrácí SPD

před 23 minutami

Sněmovní volby by podle aktuálního volebního modelu agentury Median jasně vyhrálo vládní hnutí ANO. Opoziční ODS by skončila druhá, třetí piráti. Oproti listopadovému modelu si všechny tři strany polepšily, stejně jako čtvrtá ČSSD. Naopak hnutí SPD Tomia Okamury oslabilo, KSČM stagnuje a KDU-ČSL, Starostové nebo TOP 09 oscilují okolo hranice pro vstup do sněmovny.

ANO by podle modelu zvítězilo s výrazným náskokem - získalo by 30 procent hlasů. "ODS po mírném oslabení v říjnu překročila hranici 15 procentní podpory a upevňuje pozici nejsilnější opoziční strany. Piráti potvrzují nárůst preferencí z loňského podzimu a zůstávají na hladině kolem 13 procent," říká k výsledkům průzkumu Daniel Prokop z agentury Median. Volební model Median, prosinec 2018 / leden 2019 Foto: Median Pokles SPD může podle Medianu souviset se soudem s důchodcem Jaromírem Baldou, který byl v minulém týdnu odsouzen na čtyři roky ve vězení za terorismus. Balda je sympatizantem SPD a byl v osobním kontaktu s některými členy hnutí. Účast u hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny v současnosti avizuje 63,5 procent respondentů. To by znamenalo obdobnou volební účast jako při volbách do sněmovny v roce 2017. Výzkum se uskutečnil od 10. prosince 2018 do 24. ledna 2019 na vzorku 1129 respondentů starších 18 let. Volební model Median, prosinec 2018 / leden 2019 | Foto: Median