Zájemci o křeslo europoslance se střetli v debatě o budoucnosti Evropy. Z řady otázek se shodli jen na volnosti pro sociální síť TikTok. A poprvé také dostali - bez ohlášení - otázku v angličtině.

Debata s kandidáty do Evropského parlamentu | Video: Aktuálně.cz

Půldruhé hodiny před zaplněným sálem pro více než sto lidí odpovídali ve středu vpodvečer v Praze zástupci pěti nejsilnějších stran a bloků do eurovoleb. Tématem debaty, kterou pořádala Asociace pro mezinárodní otázky, byly priority EU po červnových volbách.

Diskutovat přišli eurolídr Spolu Alexandr Vondra (ODS), Pirátů Marcel Kolaja, jednička SPD a Trikolory Petr Mach a dvojky svých kandidátek Jaroslav Bžoch (ANO) a Jan Farský (STAN). Probírala se bezpečnost kontinentu na pozadí ruské invaze na Ukrajinu, konkurenceschopnost evropských firem ve světě a také ochrana vlády práva v zemích unie.

Součástí posledně zmíněného bloku byla otázka položená anglicky, o které účastníci dopředu nevěděli a nemohli se tak na ni připravit. Moderátoři akce se ptali, jestli by šiřitelé dezinformací měli být stíháni a případně jak.

Anglicky odpověděli všichni. Na Vondrovi a Kolajovi bylo znát, že jsou po pěti letech v europarlamentu, kde se nejčastěji komunikuje právě anglicky, nejvíc rozmluvení. Netápal ale žádný přítomný politik.

Pochybnosti o znalostech angličtiny panují u lídryně ANO Kláry Dostálové. Ta dostala pozvánku k účasti v debatě, po prvotním souhlasu se ale nakonec omluvila. Hnutí vyslalo poslance Jaroslava Bžocha. Podobně odmítla účast jednička za STAN Danuše Nerudová.

U většiny témat měla pětice mužů protichůdný nebo alespoň odlišný názor. Shoda nastala v jediné věci: všichni politici se postavili proti tomu, aby byla v Evropě zakázaná sociální síť TikTok po vzoru USA.

Americký Kongres přijal zákon, že pokud čínský TikTok do devíti měsíců nezmění majitele, jeho užívání v USA bude zakázané v rámci ochrany před špionáží a předáváním dat Američanů do Číny. Žádná platforma by pak pod pohrůžkou pokuty 10 tisíc dolarů (asi 230 tisíc korun) denně nemohla TikTok nabízet.

