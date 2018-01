AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

O post hlavy státu se uchází devět mužů. Všechny kandidáty, s výjimkou ovdovělého Petra Hanniga, provází kampaní jejich partnerky. V anketě odpověděly na to, proč by Češi měli volit právě jejich muže a čemu by se chtěly věnovat v roli první dámy.

autor: Markéta Šrajbrová | 21. 12. 2017

Související



Hlavní zprávy