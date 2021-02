"Nebezpečná věc." Mezi policií a žalobci se hraje o přístup k poznatkům z živých kauz

Policejní prezidium udělalo další krok k vytvoření Národního kriminálního úřadu. Podle plánu půjde o orgán zastřešující celou kriminální policii v Česku. Jeho součástí bude i odbor centrální analytiky. Právě tento odbor od 1. února přestal spadat přímo pod náměstka policejního prezidenta. Mezi vedením policie a žalobci však dále probíhá živá diskuse, k jakým poznatkům mají mít policisté přístup.

Záměr největší reorganizace za poslední roky oznámilo Policejní prezidium v prosinci 2019. Na jejím konci má vzniknout Národní kriminální úřad, jemuž budou podléhat celorepublikové útvary kriminální policie. Elitním z nich je Národní centrála proti organizovanému zločinu. S vytvořením úřadu se počítalo v loňském roce, přípravy ale nabourala epidemie koronaviru.

Součástí reorganizace je vznik odboru centrálních analýz. Ustavil se loni v létě, spadal pod náměstka policejního prezidenta pro kriminální policii a vyšetřování Pavla Krákoru. Smyslem odboru je shromažďovat na jednom místě důležité poznatky pro práci kriminalistů. Jako další krok v rámci reformy se tento odbor vyňal z přímé pravomoci zmíněného náměstka.

"Tento útvar má poskytovat podporu jednotlivým policejním útvarům, které vedou trestní řízení, a proto není vhodné, aby spadal pod náměstka policejního prezidenta," řekl Aktuálně.cz náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík. Náměstek je jedním z členů týmu Reforma, jenž reorganizaci připravuje. Do skupiny náleží i vedoucí celostátních útvarů či krajští policejní ředitelé.

Systémové ukotvení souboru

Centrální analytika se má stát přímou součástí Národního kriminálního úřadu. Než se tento vrcholný orgán vybuduje, hledalo se pro odbor vhodné zařazení. "Příprava tohoto ryze administrativního kroku trvala dlouhodobě, vyvíjela se a v průběhu diskuse se zainteresovanými subjekty vyplynulo, že si přesně takto přejí odbor systémově ukotvit," řekl Aktuálně.cz mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

V pondělí se odbor začlenil do Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia, z něhož by měl Národní kriminální úřad vzejít. Řídí ho bývalý náměstek šéfa plzeňské krajské policie Luděk Fiala. Analytiku však náměstek Krákora z dosahu úplně neztratí, Fiala se zodpovídá právě jemu. Oba se dobře znají. Krákora dříve řídil plzeňskou krajskou policii, Fiala mu kryl záda coby náměstek.

Přesun odboru byl jednou z položek diskuse, jež se v týmu Reforma odehrává. Debata nad klíčovou otázkou centrální analytiky pokračuje. Vzhledem k její citlivosti do ní vstoupí další pracovní tým zřízený policejním prezidentem Janem Švejdarem. I v něm mají své místo žalobci. Hraje se o to, až bude odbor součástí Národního kriminálního úřadu v konečné podobě, jaké informace se v něm mají sdílet.

Velmi citlivá a choulostivá věc

Jedním ze smyslů centrální analytiky je, aby jednotlivé policejní složky měly přehled o práci svých kolegů. Důvod je prostý. Útvary si díky tomu mohou efektivněji vyměňovat třeba informace k vyšetřovaným osobám, což může urychlit objasňování trestné činnosti. Na základě toho se pak mohou lépe soustředit na vlastní agendu.

Otázkou ale zůstává, zda se mají v centrální analytice naplno sdílet poznatky nasbírané kriminalisty v trestním řízení k živým kauzám. Typicky například záznamy odposlechů nebo sdělení policejních informátorů. "Na rovinu musím říct, že je to velmi nebezpečná věc. Ani policie, ani státní zastupitelství nejsme jednotní v názoru, jak to dělat," uvedl policejní prezident Jan Švejdar.

V problematice centrální lustrace, tedy přístupu ke sdíleným poznatkům, chtějí policie a žalobci vybalancovat kvalitní analytickou činnost na jedné straně a na straně druhé potřebu bezpečnostního zajištění nasbíraných informací. "Zásadní otázkou je nastavení míry přístupů k informacím z centrálního lustračního modulu, aby nemohlo dojít k jejich zneužití," uvedl žalobce Pavlík.

Pravidla pro přístup do systému se pomalu tvoří. Naposledy si k nim strany sedly 21. ledna, v konečném důsledku půjde o delikátní postup. "Musíme naprosto perfektně vyprecizovat znění právní úpravy, která to bude provázet, protože to je velmi citlivá a choulostivá věc," řekl Švejdar. "Můžeme ujistit, že se jedná o konstruktivní debatu, ve které se hodnotí čistě odborná témata," podotkl mluvčí prezidia Moravčík.

Žádné informace mimo útvar

Podle bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty je trend souběhu a sdílení policejních poznatků na jednom místě rizikový. Tím spíše, když na vrcholu stojí vysoký policejní funkcionář. "V žádném případě by neměly být sdíleny mimo daný útvar informace, které pochází ze zdrojů, odposlechů nebo od informátorů," řekl Aktuálně.cz Šlachta.

Součástí reformy bude také vydělení problematiky kyberkriminality, extremismu a terorismu z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podléhat by měly přímo vedení chystaného Národního kriminálního úřadu. "Záměrem skupiny Reforma je vytvořit v rámci kriminální policie jedno řídicí a metodické pracoviště," řekl k tomu šéf centrály Jiří Mazánek.

Kdy se Národní kriminální úřad ustaví, není v tuto chvíli jasné. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je snahou zúčastněných připravit ho tak, aby přežil novou politickou garnituru, která vzejde z podzimních sněmovních voleb. "Pracovně bych to měl mít do léta hotové, ale to je moje předsevzetí," řekl Hamáček.