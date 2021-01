Prymula nebyl sám. Kvůli on-line výhrůžkám smrtí a terorem zřizuje NCOZ zvláštní tým

V Národní centrále proti organizovanému zločinu vzniká nový tým. Jeho úkolem bude vypořádávat se s výhrůžkami teroristickým útokem či fyzickým násilím na internetu. Jejich počet vzrostl kvůli epidemii koronaviru a nespokojenosti s vládními omezeními. Nejvýraznějším takovým případem byly hrozby vůči Romanu Prymulovi, jemuž přišly desítky e-mailů, ve kterých mu pachatelé hrozili smrtí.

Během první vlny epidemie koronaviru předsedal tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dva týdny Ústřednímu krizovému štábu. Byl hlavní tváří vládních opatření omezujících ekonomiku a společenský život. V této době mu od jednoho člověka přišlo 35 e-mailů, v nichž mu a jeho rodině dotyčný vyhrožoval smrtí. V souvislosti s restrikcemi to přitom zdaleka nebyl jediný případ.

"V souvislosti s nouzovým stavem přibývá trestné činnosti, kterou lze kvalifikovat jako vyhrožování teroristickým útokem. To tu dříve nebylo. Jsou to výkřiky na internetu, kdo bude zabit, kdo bude ohrožen a jak bude dehonestován. Těchto kauz jsme loni zpracovali několik. Není tady předpoklad, že by v následujících letech došlo k jejich poklesu," uvedl šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Vedle kauzy Romana Prymuly centrála například loni v říjnu zadržela dvaašedesátiletého muže z Pardubicka, který pod smyšleným profilem na Facebooku adresoval výhrůžný vzkaz policistům. Pokud se prý obratem neotevřou bary a restaurace, najede kamionem do lidí. Odkázal se při tom na Olgu Hepnarovou, která takto v roce 1973 zabila osm lidí.

Tým vznikne během prvního pololetí

Letos v lednu zase NCOZ začala stíhat mladého muže, který v posledním týdnu loňského roku vyhrožoval na Facebooku kvůli restrikcím členům vlády atentátem. Na stejné sociální síti násilnou hrozbu adresoval i policistům. Navíc jednomu z ministrů poslal několik e-mailů, v nichž mu hrozil zavražděním. Oba případy dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, mužům hrozí shodně 5 až 15 let vězení.

Centrála proto chce v první půli letošního roku postavit speciální tým, jenž se bude těmito případy zabývat. Vznikne výjezdová skupina. "Bude se specializovat především na projevy terorismu a na schopnost zajistit data. Protože klíčové u těchto projevů objevujících se ve virtuálním prostředí je právě tato schopnost," doplnil ředitel.

Tým poskládá NCOZ z policistů z různých sekcí útvarů, podléhat budou přímo velení centrály v čele s Mazánkem. Kriminalisté se ve skupině prostřídají v týdenních intervalech. Kolik příslušníků bude mít tým k dispozici dohromady, nechce centrála z taktických důvodů zveřejnit.

Podle ředitele Mazánka nebude tým působit izolovaně. Počítá se s tím, že se rozkročí do regionů a bude spolupracovat s krajskými výjezdovými skupinami. "Spolupráce s krajskými ředitelstvími bude probíhat dle pokynu policejního prezidenta o plnění některých úkolů Policie ČR v trestním řízení," řekl Aktuálně.cz bez dalších podrobností mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

NSZ má jen souhrnnou statistiku

Kolik celkem případů výhrůžek teroristickým útokem, smrtí či násilím v souvislosti s nespokojeností s nouzovým stavem Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřovala, není jasné. "K přesnému počtu se opravdu vyjadřovat nebudeme," poznamenal mluvčí Ibehej.

Přesnou statistikou nyní neumí poskytnout ani Nejvyšší státní zastupitelství. Aby mohlo kauzy internetového násilí bezprostředně spojeného s vládními restrikcemi vyčíslit, muselo by kvůli potřebným podrobnostem procházet spis po spisu.

"Disponujeme pouze souhrnnými statistickými údaji, které nám mohou ukázat vývoj případů podle jednotlivých právních kvalifikací. Například u trestného činu nebezpečné vyhrožování z prostého meziročního srovnání období březen až prosinec 2019 a březen až prosinec 2020 nelze vysledovat nárůst, jde ale o jednoduché srovnání bez znalosti konkrétních okolností případů," řekl Aktuálně.cz mluvčí úřadu Petr Malý.

Pokuta 50 tisíc za výhrůžky Prymulovi

Těmto kauzám vedle nebezpečného vyhrožování odpovídá i kvalifikace vyhrožování teroristickým trestným činem či vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Přesně poslední uvedený delikt spáchal muž, který loni v březnu zastrašoval Romana Prymulu.

Deník Aktuálně.cz zjistil, že šlo o čtyřiapadesátiletého Vlastimila Š. z jedné obce na Litoměřicku. Vlastimil Š. je živnostníkem, pracuje v přepravě osob. Ve volném čase se věnuje práci pro obecní fotbalový klub. Soud ho potrestal pokutou 50 tisíc korun.

"Situace je složitá, pro každého z nás představuje určitou zátěž. Ale tohle je zbytečná věc, která komplikuje práci policie, nám jako státním zástupcům a soudům. Osobní výhrůžky nejsou vhodná způsob a není ani vhodná doba, jak řešit to, když s něčím nesouhlasím," apelovala tehdy na rozvahu lidí dozorová žalobkyně Kateřina Doušová.