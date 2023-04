Američané vyrobili první bitevní vrtulník Viper pro českou armádu

Ve Spojených státech byl vyroben první bitevní vrtulník Viper AH-1Z pro českou armádu. Minulý týden začal proces jeho předávání. Od výrobce ho nejprve musí převzít americká vláda, od ní následně česká armáda. První stroje by do Česka měly dorazit nejpozději v květnu. Ministerstvo obrany to uvedlo na svém webu www.army.cz.

Česká republika z USA kupuje vrtulníky systému H1. Celkem pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Dalších šest starších viperů a dva starší venomy dostane česká armáda ze Spojených států darem za pomoc Ukrajině. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Zahájení předávání prvního vyrobeného stroje se v továrně Bell Textron v texaském Amarillu zúčastnili první náměstek ministryně obrany František Šulc a velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Čepelka. "Jsem velice rád, že jsem se mohl sem do Amarilla téměř přesně po roce vrátit a prohlédnout si první vyrobený vrtulník AH-1Z, který zanedlouho dostane Armáda ČR. Je to důležitý krok při modernizaci armády," uvedl Šulc. Související Armádní kačena, co projela nemožné. Tatra 805 byla oblíbená, měla ale své mouchy 27 fotografií Podle Čepelky přinášejí americké stroje zcela nové schopnosti a způsoby nasazení a představují ucelený systém, který posune české vrtulníkové letectvo do 21. století. "Armáda ČR dostane dva výkonově podobné vrtulníky, které dokážou společně držet krok. Vipery zajišťují ofenzivní leteckou podporu, venomy samostatně nebo ve spolupráci zabezpečují manévrování, logistiku a blízkou palebnou podporu," uvedl. Kromě digitálního kokpitu s rozměrnými LCD panely, automatického letového kontrolního systému s integrovanou satelitní a inerciální navigací označil za další výhodu shodu v konstrukční i letové oblasti. "Piloti jsou schopni přecházet mezi jednotlivými typy. To mimo jiné umožňuje i výměnu dílů mezi venomy a vipery, což představuje jednodušší logistiku," dodal. S novými vrtulníky dostane česká armáda také řízené rakety proti pozemním cílům Hellfire a střely Sidewinder pro vzdušné cíle. Kromě 12 nových vrtulníků armáda získá i osm starších, ale provozuschopných strojů. Spojené státy je Česku předají za jeho pomoc Ukrajině. Tyto vrtulníky čeká modernizace. Česko ji zaplatí z peněz, které od USA dostane jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině.

