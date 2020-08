Dojení, jízda bagrem nebo nahá koupel. Akce Objev Česko láká k nevšednímu cestování

Ujít alespoň 100 kilometrů, navštívit minimálně dva checkpointy a splnit dané výzvy - takové byly podmínky výzvy Objev Česko. Přes 250 účastníků si zkusilo stopnout bagr, podojit krávu nebo založit oheň bez sirek. Od neděle 9. srpna do soboty 15. putovali Českem, aby překonali sami sebe, poznali zákoutí své země a zlepšili okolí. Cestou tak pomohli uklidit zámek nebo vyčistit zarostlé jezírko.

S sebou mohlo mít přes dvě stě padesát cestovatelů jenom to, co si sami nabalili. Organizátoři jim také doporučili si pro více nevyzpytatelných zážitků nebrat příliš mnoho peněz. Cílem výpravy totiž bylo, aby lidé nasbírali nové zkušenosti a překonali sami sebe.

"Chceme, aby po sobě zanechali co nejhezčí odkaz a ukázali, že Češi nejsou tak pesimističtí, jak se říká," vysvětlil organizátor akce Petr Oliver. Proto se mezi výzvami objevily pokyny jako sebrat pytel odpadků nebo šířit radost výměnou vtipů s neznámými kolemjdoucími.

I těm měli účastníci akce zpříjemnit den. "Například jim nabídnout pomocnou ruku na farmě či zahrádce. Zkusit si ale mohou i řídit kombajn, traktor nebo bagr," přiblížil Oliver podobu úkolů.

Nejdůležitější však podle něj je, že si cestující zkusili činnost, na kterou by si normálně netroufli. Mezi výzvami se proto objevilo také kydání hnoje, pozorování hvězd, padesátikilometrový pochod, projev v obecním rozhlase, oběd uvařený jenom z přírodních surovin nebo přespání na peci.

Tomu byla přizpůsobena také šestidenní cesta. "Pro akci jsme vytvořili speciální checkpointy, protože jsme chtěli ukázat i místa, která v Česku tolik známá nejsou," uvedl pro Aktuálně.cz Oliver. Na Sněžku nebo Karlštejn proto účastníci akce nezamířili.

"Dá se říct, že u nás je cílem cesta. Checkpoint už je pak jen třešnička na dortu," dodal organizátor a dodal, že putující objevili především hezkou krajinu a okolí cílových míst. Povinně museli navštívit jen dvě, zbylá podoba výšlapu už byla jen na nich samotných.

Například Natálie a Jana ze skupiny nazvané Wolf team prošly z Liberce celou chráněnou krajinnou oblast Jizerky, načež zamířily do Harrachova. S sebou vzaly své věrné psí kamarády. "Výzvy se nám plní o něco hůř, spousty lidí má z ovčáků strach. Snad nejtěžší vyzvou pro nás proto bylo stopování," vysvětlují pětadvacetileté dívky z Prahy a dodávají, že náročné bylo i spaní pod širákem.

Místo soutěže výzvy k překonání sebe sama

Akce Objev Česko měla původně odstartovat už na jaře, kvůli šíření koronaviru ji však organizátoři odložili. Obdobný a větší projekt X-Challenge pak letos museli zrušit úplně.

"Cestování po Evropě jsme dělali už několikrát, proto jsme chtěli ukázat, že za dobrodružstvím nemusí člověk jet přes celý svět. A že i v Česku máme krásná místa a dobré lidi," upřesnil Oliver.

Zážitky cestujících organizátoři sledovali přes mobilní aplikaci. V ní každý účastník plnil jednotlivé výzvy a jako důkaz přidával fotky či videa s krátkým popiskem.

Většinou se jednalo o studenty, kteří si chtěli zlepšit léto. "Volali nám ale i rodiče z Německa, že by chtěli s dětmi zažít něco nového," upřesnil organizátor složení zapojených skupin.

Zájemci o akci museli zaplatit registrační poplatek, který se jim částečně na konci túry v sobotu vrátí, a to v podobě závěrečného festivalu. Čekají tam na ně organizátoři Petr Oliver, Miky Škoda i Matouš Vinš i se skupinou cestovatelů, kteří pomohli Objev Česko přichystat.

Na akci se podílela také programátorská firma By All Means, která vyvinula mobilní aplikaci X-Challenge a umožnila online sledování příspěvků účastníků na webu.

Sáhněte si na své dno, ale pomozte u toho ostatním

Výzva X-Challenge, ze které akce Objev Česko vychází, navazuje na pět ročníků LowCost Race založeného cestovatelem Mikym Škodou. V soutěži dostali účastníci 2 500 korun, za deset dní pak měli objet Evropu a nasbírat za splněné výzvy a checkpointy co nejvíce bodů. V nejlepším případě pak obdržené peníze vůbec neutratit.

Teď už je ale cíl o něco jiný. "Nejde jenom o to projet Evropu, ale taky se zaměřit na to, co zůstane v lidech, které účastníci po cestě poznají, a jací se vrátí domů," uvedli ke změně projektu organizátoři.

Proto upravili výzvy a pravidla tak, aby si účastníci pořád mohli sáhnout na dno svých sil, ale zároveň pomohli společnosti. Mezi úkoly se proto objevil třeba úklid veřejného prostoru nebo zlepšení dne alespoň deseti neznámým lidem. Cestující se navíc hodnotí sami, organizátoři posuzují pouze kreativitu splnění jednotlivých cílů.

Kromě pravidelných letních akcí vytvořili organizátoři X-Challenge také stejnojmennou aplikaci, kterou využívají i účastníci Objev Česko. Obsahuje výzvy a checkpointy umístěné po celé republice, u kterých si zájemci mohou splnit daný úkol.

"Každý týden dostane uživatel upomínku s výzvou, kterou může splnit třeba cestou do práce nebo do školy," doplnili pořadatelé. Uživatelé aplikace pak mohou rozesmát celý vagon metra, zajít na akci, které se nikdy předtím neúčastnili, nebo dát svému nejbližšímu kytici.