Svět zasáhla "cyklistická krize". Sklady prodejen kol jsou prázdné, ceny letí vzhůru

Opatření přijatá proti zamezení nákazy koronavirem zvýšila u Čechů zájem o cyklistiku, která se v tuzemsku i za normálních okolností těší velké popularitě. Některé prodejny nestíhají doplňovat zásoby a současně varují, že ceny jízdních kol porostou. Podle Romana Spudila, spolumajitele prodejny SP Kolo v Praze, by se mohly v nadcházejících letech zvednout až o deset procent.

Také vedoucí internetového obchodu Bike-eshop.cz Filip Mašínský přikyvuje, že zájemci o koupi kola musí do budoucna počítat s vyššími cenami. Podle Spudila zdražuje toto zboží už nyní.

"K nárůstu cen kol dojde nikoliv vlivem zvýšené poptávky, ale z důvodu navýšení cen vstupů. Přispěje k tomu také nejistota kurzu koruny vůči světovým měnám," řekl pro on-line deník Aktuálně.cz Mašínský. Kurz české měny k dolaru i euru znejistila koronavirová pandemie.

Obchodní ředitel společnosti Kross Tomáš Stratil k tomu podotýká, že ceny kol stoupají každoročně a nyní to tak nemusí nutně souviset se situací kolem koronaviru. "Kola plošně zdražují každý rok a nemyslím si, že by to teď bylo ovlivněno situací kolem koronaviru, spíše jde o nějaký přirozený vývoj," domnívá se Stratil.

Podle něj zdražila i taková kola, která oproti loňsku disponují horším vybavením. I tak se po nich ale letos jenom zaprášilo. Zatímco normálně podle Stratila začínají lidé kola skupovat v průběhu května nebo června, letos tomu tak bylo už zhruba od dubna. "Vzhledem k tomu, že prodeje začaly dříve, kola teď jednoduše nejsou. Zhruba čtyři pětiny sortimentu již máme vyprodané. Nejčastěji zbývají dražší kola anebo velikosti, které většině lidí nesednou," doplnil pro Aktuálně.cz Stratil.

V tomto případě už vliv koronaviru nevylučuje, v době nouzového stavu podle něj byla cyklistika jedním z mála sportů, které se daly "svobodně" provozovat. Lidé na kole například hodně jezdili do práce.

Spudil eviduje poptávku asi o třicet procent vyšší než v předchozích letech. Nebývale velký zájem o kola pozoruje i společnost Decathlon. Ta však podle vyjádření pro Aktuálně.cz neplánuje tento sortiment zboží zdražovat.

Opožděné dodávky

Podle Jiřího Uhera z českého zastoupení firmy by se zásobování mohlo dostat do normálního stavu v průběhu srpna. "V době největší koronavirové krize, kdy byly pozastaveny naše montážní linky v Evropě a produkční linky komponentů na Tchaj-wanu, se produkce zpozdila. Vlivem těchto neočekávaných událostí jsou naše prodejny zásobovány ve vlnách," sdělil Uher.

Zpoždění dodávek kvůli paralyzované výrobě pocítila i společnost Kross. "Nás výrobce začala krize ovlivňovat již od přelomu ledna a února, kdy se kvůli zasažení Asie zpomalila nebo úplně zastavila výroba a následný transport komponentů do Evropy. Tento až osmitýdenní výpadek má samozřejmě velký negativní vliv na dodávky materiálu pro výrobu jízdních kol a elektrokol," uvedl Stratil.

Podle Mašínského z Bike-eshop.cz jsou ale pomalejší dodávky kol trendem posledních několika let, protože továrnám a montovnám dlouhodobě chybí pracovní síla. Také tento on-line obchod vyprodal řadu modelů rychleji než v jiných letech, v srpnu už očekává naskladnění modelů na rok 2021.

Podle mluvčí e-shopu Mall.cz Pavly Hobíkové zákazníci nejvíce pořizují dětská kola, jejichž prodeje ve srovnání s loňským rokem vzrostly o 165 procent. Zájem se ale podle ní zvýšil o vše, co je s cestováním po tuzemsku spojené, včetně například stanů. K nejprodávanějším patří modely, které se vzhledem ke své velikosti a hmotnosti hodí právě i pro cykloturistiku.

Jiří Píša, produktový manažer společnosti Progress Cycle, která je distributorem značky Giant pro Česko a Slovensko, k tomu doplnil, že nedostatek kol představuje v současné době celosvětový problém. Zlepšení situace očekává na podzim. "Do října by tady všichni měli kola mít. Ale je tady nejistota z dalšího vývoje. Nevíme, jestli ta výborná spotřebitelská nálada vydrží, nebo na nás dolehne ekonomická krize," zmínil nejistý budoucí vývoj Píša.

"Loni nikdo netušil, co se bude letos na jaře dít. Kola nejsou rohlíky, které si můžete podle potřeby dopéct. Sklady máme skoro prázdné, není co prodávat," podotkl Píša.

Kolo jako ideální dopravní prostředek shledala během pandemie i česká vláda, která minulé pondělí schválila příspěvek ve výši dvou miliard korun na rozvoj cyklostezek z evropského balíčku na zmírnění dopadů koronaviru. Podle vlády je jízda na kole bezpečnější a zdravější než cestování hromadnou dopravou a zároveň čistší než jízda autem. "Krom toho cyklostezky podpoří návštěvnost v regionech," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

