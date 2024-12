Vězení pro advokátku. Zatímco soudcovala podnikatelské spory, okradla manželovu firmu

Advokátka vyřizující podnikatelské spory má nakročeno do vězení. Městský soud v Praze jí podle zjištění Aktuálně.cz uložil nepodmíněný trest. Žena podle rozsudku připravila firmu svého manžela o 15 milionů korun. Verdikt není pravomocný, na místě se odvolala. Rozhodčí soud už jí dříve kvůli této kauze pozastavil výkon funkce.

Obžalovaná advokátka Zdeňka Nocarová. | Foto: Association of European Attorneys

Advokátka Zdeňka Nocarová měla podle svých slov informace o praktikách na "Obvodním soudu pro Prahu 1, Městském soudu v Praze nebo v soustavě pražských státních zastupitelství, které dokreslují nepravdivost tvrzení, která máte podle svého vyjádření k dispozici".

Takto letos v lednu reagovala na žádost Aktuálně.cz o stanovisko v kauze, v níž byla obžalovaná ze zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle státního zástupce obrala manželovu firmu o milion korun a o dalších 14 milionů ji připravila machinacemi.

Nocarová vedle advokátní praxe působí u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, jenž vyřizuje spory mezi firmami. Nocarová rozhodovala spotřebitelské pře. Když redakce na její případ upozornila, soud jí pozastavil výkon funkce. Minulý týden v kauze padl rozsudek.

Vězení a zákaz činnosti

"Obžalovaná byla uznána vinnou trestným činem podvodu, byl jí uložen trest odnětí svobody v délce pěti let se zařazením do věznice s ostrahou a zákaz činnosti na dobu pěti let," potvrdil redakci Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž Nocarovou potrestal.

Nocarová trvá na své nevině, na místě se proti verdiktu odvolala. V příštích měsících případ projedná Vrchní soud v Praze. Pokud rozsudek potvrdí, Nocarová bude muset nastoupit do vězení. Odvolací instance však může verdikt zrušit a vrátit k novému projednání.

Rozhodčí soud Nocarové po upozornění od Aktuálně.cz v únoru pozastavil činnost. Čerstvý verdikt je další krok k tomu, aby jako rozhodkyně úplně skončila. "Pokud rozsudek nabyde právní moci, ztratí zákonnou podmínku pro výkon funkce, tedy bezúhonnost, a nebude jako rozhodkyně vedena," sdělila tajemnice soudu Lenka Schäfer.

Škoda za více než 15 milionů

"Přistoupila prostřednictvím internetového bankovnictví k bankovnímu účtu společnosti Le Puceron a převedla částku 1 121 232 korun na svůj osobní účet a tuto si přisvojila, aniž by k tomuto měla jakýkoliv právní důvod," popisuje provinění advokátky obžaloba, kterou nyní rozsudek potvrdil.

Firmu vlastnil její tehdejší manžel, Nocarová byla jedinou členkou představenstva. Peníze ze společnosti vytáhla v reakci na to, že ji její muž z představenstva odvolal. Nebyl spokojený s tím, jakým způsobem se ve firmě angažuje. Společnost se věnovala správě nemovitostí.

Podle rozsudku kromě převedení peněz z firmy na svůj účet zasáhla do financí společnosti ještě jednou. Uzavřela s ní kontrakt ve svůj prospěch na doživotní užívání věcného břemene na dvou nemovitostech, jedné v Praze a druhé v Mariánských Lázních. Tím její majetek snížila ještě výrazněji.

"Následným zápisem do katastru nemovitostí (…) způsobila společnosti Le Puceron škodu ve výši 14 285 750 korun," stojí k této části kauzy v obžalobě. Celkem Nocarová připravila firmu o 15,4 milionu. Původně byla obžalovaná ze zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku, soud však její jednání vyhodnotil jako podvod.

"Manžel ji nemohl odvolat"

Advokát Filip Seifert postavil obhajobu Nocarové na tom, že v době odvolání z představenstva vlastnila nejméně jednu akcii společnosti. Manžel ji tak prý neměl právo funkce zbavit. Když s penězi firmy nakládala ve svůj prospěch, jednala tak podle něj jako statutární zástupce společnosti, tedy po právu.

"Za tohoto stavu je obžaloba neprojednatelná," uvedl Seifert při jednom z jednání hlavního líčení a navrhl vrátit případ k došetření. Soudkyně Veronika Cukerová však na tuto verzi nepřistoupila. Původně se kauzou zabýval Obvodní soud pro Prahu 1, vzhledem k její závažnosti ho převzal Městský soud v Praze.

Redakce v červenci také upozornila, že Nocarové advokátní kancelář opakovaně zpochybňovala kvalifikaci šéfa Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jana Lelka. Právě jeho úřad Nocarovou obžaloval. Advokátka se dokonce obrátila i na ministerstvo spravedlnosti. Soud v jiné věci k tomuto jejímu chování uvedl, že šlo o projev šikany.

