Sedm let pro vraha z Chomutova je málo. Noční hluk nelze řešit střelbou, píše soud

V případě všeobecně známé vraždy na chomutovském sídlišti Písečná nebyl důvod, proč střelci Petru Bendovi srazit trest na sedm let. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu, jejž deník Aktuálně.cz získal. Vrah opakovanými výstřely zavraždil Radka Š. Nejvyšší soud zrušil pravomocný rozsudek, jenž Bendovi výjimečně určil trest pod spodní hranicí zákonné sazby. Vrchní soud v Praze tak o výši odnětí svobody musí rozhodnout znovu. Benda mezitím zůstává ve vazbě.

"Vrchní soud k poměrům pachatele neuvedl nic konkrétního, co by svědčilo pro to, že výkon trestu v základní výměře by byl nepřiměřeně přísným. Je zde odkaz na zprávu zaměstnavatele a trestní bezúhonnost. Bezúhonný život je obecně ve smyslu shora uvedených hledisek standardem pro většinu populace, není sám o sobě takovou polehčující okolností, která by snad měla vliv na úvahy o mimořádném snížení trestu," zní klíčová pasáž rozhodnutí Nejvyššího soudu, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Tragédie se v chomutovské vyloučené lokalitě odehrála předloni 27. května po třetí hodině ráno. Radek Š. po hlasité hádce s příbuznými na ulici sedl do své dodávky a chtěl z místa odjet. Snažil se tím předejít vyhrocení konfliktu. Jenže pryč se nedostal. Z vchodu jiného domu na sídlišti vyrazil Petr Benda s pistolí, plně nabitou berettou s prodlouženou hlavní, a na šourající se auto vypálil dvacet ran. Třináct zasáhlo vůz, osm trefilo oběť. Radek Š. byl na místě mrtvý.

Ústecký krajský soud v původním rozsudku vyhodnotil Bendovo počínání jako vraždu s rozmyslem, uložil mu trest v délce 12,5 roku. Jenže pražská odvolací instance loni v srpnu částečně přistoupila na Bendovo vysvětlení, že zbraň vzal do ruky kvůli obraně lidí na ulici. Vrchní soud v Praze navíc přičetl jistou míru podílu na incidentu i Radku Š. Výsledný sedmiletý trest se přitom pohybuje výrazně pod spodní hranicí zákonné sazby, ta činí deset let.

Proti tomu se dovoláním postavil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jak informoval deník Aktuálně.cz minulý týden, Nejvyšší soud po jeho podnětu pravomocný verdikt zrušil. Ze získaného odůvodnění výroku jsou zjevné argumenty, jimiž se Nejvyšší soud řídil. Například odmítl vysvětlení pražské instance, podle níž nese za vyhrocenou situaci část odpovědnosti i Radek Š. Při pokusu o odjezd z místa například naboural pár vozů.

Nelze přecenit odpovědnost oběti

"Obviněný (Benda) nebyl po příchodu na ulici poškozeným (Radkem Š.) provokován ani jím ohrožován, šel na ulici 'řešit' situaci ve chvíli, když byla na cestě k tomu účelu přivolaná policie, která se zde objevuje do dvou minut. Proto nelze přeceňovat ani onu iniciaci a gradaci konfliktu poškozeným, když se jednalo o záležitosti řešitelné právě policejní hlídkou," píše se v rozhodnutí senátu, jemuž předsedal soudce Pavel Šilhavecký.

K trestu pod spodní zákonnou hranicí mohou soudy přistoupit pouze v případě těchto souběžně naplněných podmínek: v zásadě musí být okolnosti trestní kauzy z pohledu jejího hlavního aktéra takové, že stanovení trestu v běžném rozmezí by pro pachatele bylo příliš přísné. Současně musí stát nade vší pochybností, že dotyčný je schopný napravit se za mřížemi během kratší doby, než je běžná sazba. Podle Nejvyššího soudu Benda takovým podmínkám nedostál.

Na rozdíl od vrchní instance si senát v čele se soudcem Šilhaveckým není jistý, že na polepšení Bendy by stačilo méně než deset let. V tomto bodu se vrchní soud opřel o posudek psycholožky, podle nejvyšší instance však není expertiza jednoznačná. "Je otázkou, zdali to poučení bude natolik silné, že už nikdy (Benda) nebude mít zbraň, a že pokud do toho přijde, přijde do toho s rukama a ta škoda nebude tak veliká," upozorňuje Nejvyšší soud.

Vrchní soud znovu rozhodne v červnu

Z rozhodnutí je také patrné, že noční hluk na ulici, navíc na sídlišti, kde nejsou hádky výjimečné, není důvodem pro jakoukoliv omluvu tak extrémního činu, jako jsou dvě desítky výstřelů na údajného útočníka. "I laikovi je zjevné, že na rušení nočního klidu a jízdu po chodníku v noci není možno reagovat tímto způsobem, tedy vyprázdněním zásobníku pistole na poškozeného jako řidiče dodávky," píše Nejvyšší soud.

Sám Benda už dříve uvedl, že se ozbrojil kvůli obavě z údajného teroristického útoku. Před očima měl prý incidenty za západní Evropy. "Vzpomněl jsem si na všechny ty nechutné útoky auty z jiných zemí. Rozhodl jsem se jít ven těm lidem pomoci," uvedl před ústeckým krajským soudem. Jenže v danou chvíli nebylo komu pomáhat, lidé z ulice už byli pryč. Auto se navíc sunulo rychlostí osm kilometrů za hodinu. A Benda pálil bez toho, že by si ověřil situaci.

I on vedle nejvyššího žalobce podal dovolání. Snažil se třeba Nejvyšší soud přesvědčit, že Radka Š. nezavraždil. Navrhoval kvalifikaci ublížení na zdraví s následkem smrti. Senát soudce Šilhaveckého jeho argumenty odmítl s tím, že už je vyvrátily nižší soudy. "Užití zbraně popsaným způsobem je zcela mimo reálné úvahy v tom směru, že by se mělo jednat o odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem (lidský život) přiměřenou formou," píše senát.

Jak už deník Aktuálně.cz informoval, po zásahu Nejvyššího soudu převedla Vězeňská služba vraha z výkonu trestu do vazby. Benda od 30. dubna sedí v Litoměřicích. Ve vazební cele bude čekat do doby, než kauzu projedná vrchní soud znovu. "Bude třeba nově rozhodnout o trestu, výrok o vině zůstal nedotčen. Ve věci je nařízeno veřejné zasedání na 18. června," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.