Řetězce hlásí zlevnění už před Vánocemi. Odvrací kritiku za zdražování, říká ekonom

Některé obchodní řetězce přišly před svátky s tematickou slevovou akcí - DPH na potraviny snižují o několik týdnů dříve, případně výrazněji, než o kolik má daň klesnout v lednu. Slevy nicméně platí jen pro někoho či jen na vybrané položky. Podle analytiků zvolili prodejci dobrou taktiku v době, kdy čelí kritice za oznámení z minulého týdne, že i přes pokles daně v novém roce opět zdraží.

Už koncem listopadu oznámil slevy v rozsahu chystaného snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent Penny Market. "Rozhodli jsme se našim zákazníkům snížení cen přinést jako vánoční dárek už před svátky a tyto snížené ceny jim nabídneme už po celý prosinec," popsal vedoucí strategického marketingu řetězce Vít Vojtěch.

"Lidé nemusí mít obavy, že bychom tuto cenu nějak okamžitě zaokrouhlovali. Jsme a budeme transparentní a počítáme ceny na haléře. Sleva na produkty, kterých se snížení DPH týká, bude zákazníkovi vždy započtena až u pokladny," dodal.

Prosincová sleva v Penny Marketu však není pro každého. Nárok na ni mají jen držitelé zákaznických karet, kteří předloží speciální kupon. "Ten najdou v našich letácích, na našich sociálních sítích, webu nebo v aplikaci," dodal Vojtěch.

Od 13. prosince se k podobnému kroku rozhodlo i Tesco. To snížení daně o tři procentní body ale promítlo jen u vybraných potravin "Nečekáme na leden, kdy začne platit nižší DPH na potraviny, ale již od tohoto týdne u sta vybraných potravin snižujeme ceny," uvedl produktový ředitel řetězce Pavol Halász.

Podle agrárního analytika Petra Havla je tento krok součástí konkurenčního boje o zákazníky v předvánočním období, kdy lidé nakupují tradičně nejvíce. "Je to jakási varianta slevových akcí," upřesnil analytik.

Jako zatím poslední oznámil ve čtvrtek promítnutí nižší sazby daně do cen potravin Lidl. Učiní tak ovšem až od začátku roku, tedy s termínem změny daní. Odlišit se ale chce tím, že více než tisícovku produktů zlevní ještě o další tři procentní body navíc. O které potraviny se konkrétně jedná, zveřejnil řetězec na svém webu.

"Výborná taktika, která se vyplatí"

Na řetězce se minulý týden snesla vlna kritiky poté, co ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po setkání se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu řekl, že potraviny od ledna ještě zdraží. A to přesto, že DPH klesne.

Šéf svazu Tomáš Prouza k tomu dodal, že dodavatelé potravin obchodníkům už oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent.

"Samozřejmě řetězec, který namísto výstrah zdražováním předloží zákazníkům výhodnější ceny, si získá pozitivní pozornost. Je to výborná taktika, zvlášť v době, kdy média ovládly zprávy o 'nutnosti' zdražovat i po snížení DPH. A nepochybně se mu i díky rostoucímu obratu vyplatí," říká ekonom Petr Dufek z banky Creditas.

Jak se reálně pohnou cenovky v obchodech po Novém roce ale podle něj stále není jasné. "Prostor pro zlevnění některých potravin existuje už nyní, nicméně teprve s odstupem času uvidíme, jak jednotliví prodejci a výrobci v novém roce skutečně zareagují," uvádí Dufek. Například Penny Market uvedl, že v lednu potraviny zdražovat nebude.

Podle Havla ale faktory k možnému zdražování, jako jsou například cena energie, vodné či růst mezd, snížení daně nakonec "přetlačí". "Takže teoreticky by k mírnému růstu cen - ale ne o 10 procent a ne ve všech kategoriích potravin - dojít mohlo," domnívá se analytik.

"Osobně si ale myslím, že u mnoha potravin od nového roku dojde spíše ke stagnaci cen. Limitem pro růst cen totiž bude stále ještě omezená spotřebitelská poptávka," vysvětluje Havel s tím, že lidé na potravinách šetří a v případě zdražování začnou šetřit ještě více.

Podobně to vidí i Dufek. "Je to i o zákaznících, jak moc budou ochotni nové ceny tolerovat. Jak to nakonec dopadne, nejde v tuto chvíli vůbec říct. Jde o obchodní politiku řetězců a zpracovatelů, jejich marže a plány, které se ještě mohou změnit," dodává ekonom.

Podle šéfky Potravinářské komory Dany Večeřové sice její členové jako každý rok rozesílají prodejcům nové ceníky, ale nemohou jim oznámit, že zdraží, a čekat, že to obchodníci bez výhrad přijmou. "Pokud je pustí do nějakého zdražení, tak to budou jednotky procent," uvádí pro ČTK. Jednání dodavatelů s obchodníky jsou podle ní velmi tvrdá. "Máme i signály o tom, že řada řetězců trvá na zlevnění," doplňuje.

