Jak se do vašeho platu zakousla inflace? Spočítejte si, kolik by vám měli přidat

Průměrná mzda letos přesáhla 45 tisíc korun. V roce 2019, kdy ještě nikdo netušil, že přijde pandemie koronaviru a ruská agrese proti Ukrajině, které vyvolaly rekordní zdražování, se pohybovala kolem 35 tisíc korun. Jenže za tyto peníze si tehdy lidé mohli dopřát více než dnes za částku o deset tisíc vyšší.

Inflace a s ní prudký propad reálných mezd v letech 2022 a 2023 způsobil, že skutečná hodnota příjmů pracujících v Česku je dnes zhruba stejná jako v roce 2018. Zda jste mezi nimi, nebo patříte mezi výjimky, zjistíte pomocí této kalkulačky.

Kolik byste dnes měli brát Zadejte svou hrubou měsíční mzdu v roce 2019 2020 2021 2022 2023 Spočítat

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 činila průměrná mzda 34 127 korun. V současnosti činí 45 854 korun, je tedy o 34 procent vyšší než před pěti lety. Jenže ceny za posledních pět let vzrostly ještě více. Pokud by mzda rostla stejně rychle jako inflace, měla by dnes v průměru dosahovat 47 573 korun.

Největší pokles v Evropě

„V Česku rostla inflace v letech 2022 a 2023 o dost rychleji než průměrná nominální mzda, což se negativně promítlo i do výrazného propadu reálných mezd a tím pádem i spotřeby domácností,“ vysvětluje Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta. Letos se sice reálné mzdy v Česku vrátily k mírnému růstu, ten však zatím nestihl vyrovnat těžké ztráty z předchozích dvou let.

Češi se nemohou utěšovat ani představou, že stejně zchudli i ostatní Evropané. Podle údajů německého Institutu ekonomického a sociálního výzkumu se sice koupěschopnost průměrné mzdy snížila i v několika dalších evropských státech, v Česku se však propadla nejhlouběji.

Vymazání krize až za dva roky

Nepříjemné srovnání zmírňuje pouze fakt, že výpočet bere do úvahy hrubou mzdu. Při porovnání čistých mezd by ve prospěch českých peněženek hrálo zrušení superhrubé mzdy od roku 2021.

Kdy se reálné mzdy v Česku vrátí na předkrizovou úroveň? „Pokud vyjdu z předpokladu, že letos průměrná nominální mzda vzroste meziročně o 6,5 procenta, růst inflace bude 2,5 procenta a v letech 2025 a 2026 poroste průměrná nominální mzda tempem 5,5 procenta a inflace o dvě procenta, tak se koupěschopnost průměrné mzdy v tuzemsku vrátí na úroveň roku 2019 až během roku 2026,“ počítá Novák s tím, že tento předpoklad se týká hrubých příjmů.