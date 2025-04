Po ženách budou mít "svou" čtvrť i filozofové. Proklikejte si nové luxusní bydlení

Významný český filozof, sociolog a představitel filozofického strukturalismu, který se ve svém díle zabýval otázkami míru, společenské harmonie. Jako dlouholetý pedagog kladl důraz na dialog, etiku a kultivaci myšlení. In memoriam mu byl v roce 1992 udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy.

Český podnikatel, právník, politik a významná postava hospodářského a kulturního života konce 19. a počátku 20. století. V pražském Karlíně založil a provozoval největší továrnu na výrobu sycených nápojů v tehdejším Rakousku-Uhersku. Jeho jméno se natolik vžilo do každodenního jazyka, že výraz „zátka“ se stal běžným označením pro kovový uzávěr lahve.

Ve své filozofii vycházel z evropské myšlenkové tradice, zejména z fenomenologie a personalismu, které propojoval s křesťanským pohledem na člověka jako bytost nadanou svobodou a odpovědností. Své úvahy vždy propojoval s praktickým životem – usiloval o to, aby filozofie nebyla akademickou uzavřeností, ale způsobem, jak lépe chápat sebe sama i společnost. V tomto duchu rozvíjel filozofickou antropologii jako klíč k porozumění moderním problémům světa, včetně vztahu k násilí, lidským právům a mírovému soužití.

Český filozof, překladatel, disident, vysokoškolský pedagog, publicista a politik. Po roce 1989 se zapojil do veřejného života jako poslanec Federálního shromáždění, v roce 1998 krátce zastával funkci ministra školství ve vládě Josefa Tošovského a v roce 2003 byl kandidátem na prezidenta České republiky. Významně se podílel na obnově českého akademického prostředí – byl zakládajícím děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

V jeho raném díle usiloval o přesné vymezení vztahu mezi jazykem, světem a myšlením. Vycházel z předpokladu, že jazyk zobrazuje skutečnost prostřednictvím logické struktury – co lze říci, lze říci jasně, a o čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet. Později však svůj postoj radikálně přehodnotil a rozvinul pojetí jazyka jako živé, kontextuálně utvářené praxe. Jazyk začal chápat jako soubor jazykových her, tedy konkrétních způsobů užívání, které určují význam slov. Zabýval se také náboženstvím, etikou a estetikou, přičemž zdůrazňoval, že některé aspekty lidského života – jako víra, svědomí či krása – přesahují možnosti logického výkladu.

Francouzská filozofka, sociální myslitelka a mystička. Vynikala už jako dítě – ovládala starořečtinu, hebrejštinu i sanskrt, angažovala se v odborech a psala do levicového tisku. Roku 1936 krátce působila v anarchistické milici ve španělské občanské válce, ale kvůli zranění odešla. Zemřela v britském exilu ve věku 34 let, vyčerpána tuberkulózou a dobrovolným půstem ze solidarity s trpícími.

Německý filozof moravského původu a zakladatel moderní fenomenologie. Jeho myšlení představuje zásadní obrat k subjektivitě ve smyslu cesty k pevně zakotvené pravdě. Významně ovlivnil další myslitele a jeho vliv sahal i mimo filozofii: do psychologie, literární teorie, estetiky i kognitivních věd.

V pozdní tvorbě se Derrida věnoval otázkám spravedlnosti, odpovědnosti a pohostinnosti, které chápe jako otevřenost vůči druhému, přicházejícímu nečekaně a bez jistoty. Etické jednání podle něj nevychází z předem daných pravidel, ale z ochoty čelit tomu, co nelze předvídat ani plně pochopit.

Kritizoval logocentrismus, tedy tendenci západního myšlení upřednostňovat přímý význam. To vedlo ke zpochybnění tradičních metafyzických opozic, jako jsou řeč/písmo nebo jistota/nejistota. Podle Derridy tyto opozice nejsou neutrální, ale zakrývají skrytou hierarchii, v níž je jeden pól systematicky upřednostňován před druhým. Právě ve zrušení těchto struktur vzniká prostor pro nové formy myšlení.

Ostře vystoupil proti absolutismu a obhajoval rozdělení moci, princip právního státu a toleranci vůči náboženským odlišnostem. Věnoval se také otázce vlastnictví, které chápal jako výsledek práce – člověk si přivlastňuje to, co spojí se svou prací, pokud tím neškodí druhým.

V politické filozofii hájil ideu, že legitimní moc vychází ze souhlasu svobodných a rozumných jednotlivců, kteří vstupují do společenské smlouvy, aby chránili svá přirozená práva – na život, svobodu a majetek. Pokud vláda tato práva poruší, ztrácí legitimitu a občané mají právo na odpor. Locke tím položil základ moderní teorii ústavního omezení moci.

John Stuart Mill (1806–1873)

Anglický filozof, politický ekonom a jeden z nejvýraznějších představitelů utilitarismu a liberálního myšlení 19. století. Rozvinul teorii, podle níž je morálně správné to, co přispívá k největšímu štěstí co největšího počtu lidí. Zdůrazňoval kvalitu prožitků: některá potěšení považoval za hodnotnější než jiná, například duševní nad tělesnými. Etiku chápal jako nástroj kultivace člověka a společnosti.

Obhajoval svobodu jednotlivce jako základní podmínku osobního a společenského rozvoje. Jeho známý princip újmy stanoví, že svoboda může být omezena pouze tehdy, ohrožuje-li svobodu jiných. Zvláštní důraz kladl na svobodu projevu. I nepravdivý nebo menšinový názor má podle něj hodnotu, protože nutí většinu obhajovat své postoje, a tím podporuje intelektuální otevřenost a pravdu.

Byl také průkopníkem feminismu. Hájil plnou rovnoprávnost žen, včetně volebního práva, a argumentoval, že nerovnost pohlaví není přirozená, ale kulturně udržovaná. Politicky vystupoval proti kolonialismu a v parlamentu hájil reformy, které měly vést k větší spravedlnosti, vzdělání a ochraně jednotlivce. Ačkoli podporoval tržní ekonomiku, zdůrazňoval nutnost zásahů tam, kde selhává solidarita nebo veřejný zájem.