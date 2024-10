Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Vrcholným politiků by měl od příštího roku vzrůst plat o sedm procent, navrhuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Reagoval tím na rozhodnutí Ústavního soudu, který označil zmrazení platů soudců za nezákonné. Platy soudců a politiků jsou přitom provázané. Původně počítal s navýšením až o 14 procent - poslanci by brali 116 tisíc korun, ministři 222 tisíc a předsedové obou parlamentních komor či premiér přes 312 tisíc.

Ministři by tak se svým platem vyšplhali na úroveň mzdy řídících letového provozu. Což jsou podle dat statistiků nejlépe ohodnocení zaměstnanci. V loňském roce činil medián jejich mzdy 215 tisíc korun měsíčně. Datová redakce Aktuálně.cz nyní zanalyzovala podrobné údaje ze mzdové statistiky Českého statistického úřadu a ministerstva práce. A to rovnou za posledních jedenáct let.

Pokud vás zajímá, jak dobře jste v rámci své profese placení, Aktuálně.cz nabízí infografiku s vývojem mediánových mezd v posledních jedenácti letech u více než tří stovek profesí. Vedle základní měsíční mzdy jsou do finální částky započítány i všechny prémie, odměny, náhrady mzdy například za dovolenou či odměny za pracovní pohotovost za celý kalendářní rok. Statistika neudává průměrnou mzdu, ale výši mediánu. Tedy hodnotu, která ukazuje mzdu "prostředního" zaměstnance - polovina lidí bere víc a polovina méně. Medián tak o skutečném odměňování v dané profesi vypovídá mnohem lépe.

Jak s infografikou pracovat? Zvolte si profesi, která vás zajímá (začněte psát, nebo si zvolte z nabízeného seznamu). Vybrané povolání se vám pak zvýrazní v grafu silnou modrou linkou. Červená čára pak zobrazuje mediánovou mzdu napříč všemi profesemi.

Řídící letového provozu jsou mezi zkoumanými třemi stovkami profesí nejlépe placení zejména kvůli své extrémně stresové práci. "Chyba v navádění může ohrozit stovky životů. Uchazeči prochází velmi přísným výběrem a je velmi těžké najít vhodné kandidáty," uvedl už dříve pro Aktuálně.cz manažer personální společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát. "Pokles jejich mezd během pandemie odráží prakticky nulový letový provoz, kdy velká část z nich měla zkrácené směny nebo zůstávali s částečnou kompenzací doma," dodal.

Na druhém místě mezi nejlépe placenými zaměstnáními se umístila stejně jako loni další profese, která má co do činění s bezpečností letového provozu: elektrotechnici jeho řídicích a navigačních zařízení. Pak už následovali šéfové z různých oblastí - bank, pojišťoven či informačních technologií.

Na druhé straně mzdového žebříčku se vedle nejhůře placených kurýrů a doručovatelů zařadili zedníci, pomocníci v kuchyni či pracovníci ostrahy. Ti všichni si měsíčně přijdou na částky kolem dvaceti tisíc korun.

Jen pro srovnání: Medián mezd všech zkoumaných profesí byl v loňském roce 39 518 korun měsíčně. Za posledních jedenáct let vzrostl zhruba o 17 tisíc korun.

Výrazný propad se nedaří dohnat

Zatímco loni a předloni růst mezd nestačil dohánět vysokou inflaci, v letošním roce se již reálně dostal do kladných čísel. "Ve druhém čtvrtletí vzrostla průměrná nominální mzda o 6,5 procenta. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 3,9 procenta," komentuje poslední dostupná data Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce Českého statistického úřadu.

"Růst reálných mezd v letošním roce tak pozvolna umazává výrazný propad reálné kupní síly zaměstnanců z období velmi vysoké inflace z let 2022 a 2023. V reálném vyjádření se však průměrná mzda nachází stále na úrovni roku 2018," uvádí analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Tento "handicap" by ale měly příjmy tuzemských zaměstnanců smazávat i v následujících čtvrtletích. "V reálném vyjádření se v letošním roce vrátily mzdy k růstu, který bude z důvodu nízké inflace relativně vysoký," říká analytik České spořitelny Jiří Polanský.