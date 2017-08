Ženy se v Mostě pohádaly při venčení psů. Jedna skončila pobodaná v nemocnici, druhé hrozí 12 let

před 5 hodinami

Spor dvou žen venčících psy skončil ve středu ráno v Mostě pobodáním jedné z nich. Útočnici policie obvinila z pokusu o těžkou újmu na zdraví, řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Ani jedno ze zvířat zřejmě nebylo na vodítku. "Mladší žena upozornila druhou, aby si svého psa zajistila, starší jí měla odpovědět to samé. Následně starší paní s pejskem pokračovala dále do parku a mladší šla za ní. Poté k ní měla přistoupit zezadu a blíže nezjištěným předmětem jí způsobila dvě bodnořezné rány," uvedla Světláková. Devětapadesátiletá žena byla poté převezena do nemocnice. Obviněné ženě hrozí trest tři roky až 12 let vězení, stíhaná je na svobodě.

