Vyděrači a pedofilové se zaměřili na on-line hry. Budují si u dětí důvěru, pak chtějí fotky a videa

před 2 minutami

Přibývá případů, kdy dochází k sexuálnímu vydírání přes on-line počítačové hry, tvrdí policie. Oběťmi se stávají především mladí chlapci, dívky jsou zase ohroženy především při používání Instagramu či Snapchatu. Případy vydírání přes citlivé snímky jsou podle detektivů i Linky bezpečí stále častější. O prázdninách riziko může růst, neboť děti mají více času pobývat ve virtuálním prostoru.

Praha - Každoročně stoupá počet případů, kdy vyděrači loví své dětské sexuální oběti v on-line hrách. Pomáhá jim i to, že děti o prázdninách mají více času. I kvůli tomu byla spuštěna kampaň Europolu Say No!, která má na rizika upozornit.

Každý den se do on-line her po celém světě připojují desítky milionů lidí a tisíce v tuzemsku. Obrovské světy plné dobrodružství vybízí k tomu, aby spolu hráči komunikovali a pomáhali si.

I když se řada z nich nikdy neviděla, může mezi nimi vzniknout přátelství a důvěra. A právě toho využívají lidé, kteří mají nečestné úmysly. Pod rouškou anonymity se vydávají za náctileté od 11 do 13 let a kontaktují ostatní děti.

"Často děti nenapadne, že za cizí postavou se může schovávat někdo starší. Podobné případy existovaly i dříve, prevence se však na ně tolik nezaměřovala," říká detektiv Radek Nezbeda z Národní centrály proti organizovanému zločinu, která před pár týdny vedla celostátní zásah proti skupině distributorů dětské pornografie.

Podle detektivů dojde hlavně u chlapců k prvnímu kontaktu s vyděračem právě v prostředí on-line hry. "Hrají spolu několik hodin a vybudují si důvěru," popisuje Nezbeda. Poté se vyděrač či pedofil snaží svou oběť dostat na sociální sítě, kde komunikace probíhá tradičněji, a vylákat z ní intimní fotografie či videa. Ta pak mohou sloužit k vydírání a získání dalšího citlivého obsahu či peněz.

I přesto, že on-line hry nehrají jenom chlapci, dívky jsou podle policie mnohem více ohrožené na sociálních sítích jako YouTube, Instagram nebo Snapchat. Podle kriminalistů je důležitá prevence a to, aby děti vkládaly na internet jen fotky, u kterých jim nevadí, když se zveřejní.

Více volání o pomoc

Zkušenosti s podobnými případy má i Linka bezpečí, která radí nezletilým v kritických momentech jejich života. "V roce 2007, kdy jsme začaly nebezpečí na internetu monitorovat, jsme ani netušili, že dnes budou mít děti internet v mobilu a budou neustále on-line," popisuje vedoucí Linky bezpečí Petr Porubský.

Zatímco před deseti lety zaznamenala linka 30 případů dětí, které volaly kvůli vydírání či sexuálnímu obtěžování přes internet, loni už to bylo přes čtyři sta.

"Výrazně narůstá počet předvádění se před web kamerou," popisuje detektiv Nezbeda s tím, že se začaly objevovaly případy, kdy se po seznámení dostanou před web kameru. Dítě se sice na webce skutečně objeví, ale vyděrač pustí místo sebe pouze video smyčku s jiným člověkem, který je stejně starý jako oběť," dává příklad Nezbeda.

V takových případech pak přijde okamžik, kdy se vyděrač zeptá dítěte na intimní otázku jako třeba, zda mu už také rostou chloupky. Vymění si fotografie a komunikace se postupně dostane tam, kam dítě nechce.

Pornografie na objednávku

Skupiny pachatelů jsou navíc stále sofistikovanější. Nyní už začíná vznikat i dětská pornografie na zakázku podle preferencí zákazníka. K materiálu má pak přístup jen malá skupina lidí. To, co donedávna bylo jen doménou zahraničí, se podle detektivů objevilo už i v České republice.

Statistiky Linky bezpečí také ukazují, že nejčastěji o radu či pomoc volají právě dívky. "Je to tak osmdesát procent všech hovorů s tímto tématem," tvrdí Porubský. Může za to především sexting. To je provozování sexu a posílání citlivých videí či fotek přes internetovou konverzaci.

Pokud dojde k tomu, že by dítě poslalo citlivé fotografie a osoba na druhé straně je využila k vydírání, je podle Porubského důležité nasbírat důkazy a obrátit se na policii. Mezitím by oběť měla s pachatelem přerušit kontakt a nenechat se vyprovokovat k dalším odpovědím.

"Nejdůležitější je, aby rodiče své děti více sledovali v jejich druhém, virtuálním životě. Mají se snažit mít s dětmi dobrý vztah, aby se nebály jim pak takové věci říkat," uzavírá detektiv Nezbeda.