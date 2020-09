Zůstane jen u slovních útoků? Takhle může vypadat čínská pomsta za cestu Vystrčila

Čína často vyhrožuje státům, když se jí nelíbí jejich politika. A to i mnohem větším, než je Česko, na které v posledních dnech útočí kvůli návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu. Příkladů je hned několik.

Čínský velvyslanec v Berlíně varoval Německo, že jeho země omezí dovoz německých automobilů, pokud spolková vláda vyloučí z účasti na budování 5G sítí čínské firmy. Nedávno čínské velvyslanectví v Londýně varovalo s podobným prohlášením Británii kvůli podpoře protestního hnutí v Hongkongu.

Když v roce 2010 získal Nobelovu cenu míru čínský disident a politický vězeň Liou Siao-po, stalo se terčem hněvu a výhrůžek Norsko, kde se ocenění uděluje. Peking následně omezil import norských lososů.

Více jsou vyhrocené vztahy s Kanadou. Na zatčení dcery zakladatele čínské společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě reagoval Peking odsouzením tří kanadských občanů k trestu smrti za obchodování s drogami. Další dva Kanaďané, žijící v Číně, jsou obvinění ze špionáže.

Na Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu, který režim v Pekingu považuje za své území, Číňané prozatím zareagovali ostrými slovy. Ministr zahraničí Wang I v pondělí prohlásil, že předseda českého Senátu za svůj krok zaplatí vysokou cenu. V úterý dodal, že Vystrčilova cesta představuje překročení červené čáry. Co může nastat dál?

Disciplinovaní nacionalisté

Analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler deníku Aktuálně.cz vysvětluje, že si jako odvetu dokáže představit utlumení zájmu čínských turistů o cesty do Česka. Právě Číňané jsou zejména pro pražské hoteliéry velmi důležití, což je vidět už nyní při omezení cestování v souvislosti s pandemií koronaviru.

"Číňané jsou disciplinovaní ve smyslu apelů na ekonomický nacionalismus. Když jim vláda řekne, že se nějak mají chovat, tak se tak zachovají. Pokud by například ještě více eskalovala obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy, Číňané by byli schopni a ochotni masivně přejít z Applu a amerických výrobků na jejich, jako jsou například Xiaomi," popisuje Pfeiler.

Nejvíc se z Číny do Česka dováží oblečení a obuv, elektronika, hodinky, sklo a chemické výrobky. Naopak z Česka do Číny se nejvíce vyváží automobily, traktory, lékařské přístroje, nábytek nebo hračky.

Podle maďarského experta na Čínu Tamáse Matury, který působí na Korvínově univerzitě v Budapešti a specializuje se právě na čínské vztahy se zeměmi střední a východní Evropy, odveta Pekingu Čechy příliš bolet nebude.

"Cesta senátní delegace na Tchaj-wan je další součástí trendu zhoršování vztahů mezi Českem a Čínou. Skandál kolem společnosti CEFC, zrušení spolupráce mezi Prahou a Pekingem pražským magistrátem nebo konec přímých letů z Prahy do Číny už dříve svědčily o vážných problémech," říká pro Aktuálně.cz Matura.

Odborník zároveň upozorňuje, že Tchaj-wan je pro Čínu velmi podstatný a citlivý problém, proto očekává, že Peking se nějakým způsobem bude snažit české zájmy zasáhnout. "Odehraje se to ale v omezené míře. Čína musí být rozhodně opatrná v akcích proti Škodě, protože ta je součástí německých zájmů. Český export do Číny může mít problémy, ale podíl na celkovém českém vývozu je jen 1,4 procenta," vypočítává Matura. Ve vzájemném obchodu je už nyní obrovský schodek - dovoz z Číny do Česka je desetkrát větší než export.

Vyspělé technologie

Čína vůbec poprvé sáhla po odvetě proti krokům českých politiků ještě za existence Československa. Tehdy prezident Václav Havel přijal na Pražském hradě v únoru 1990 poprvé tibetského duchovního vůdce dalajlamu. Peking tehdy zrušil stipendia českým studentům sinologie na čínských univerzitách. Už za několik měsíců ale přijela do Prahy čínská delegace se zájmem o nákup nákladních vozů Tatra.

Po loňském zrušení partnerství mezi Prahou a Pekingem primátorem Zdeňkem Hřibem Číňané "odložili na neurčito" chystané turné Pražské filharmonie po zemi středu.

Podle Tomáše Pfeilera může mít do budoucna Česko problém s nákupem vyspělých technologií v Číně.

"Pokud bychom chtěli dovážet vyspělé technologie třeba v oblasti rychlovlaků nebo elektromobilů, může to narazit na nesouhlas Pekingu. Ale nemyslím si, že Číňané chtějí vztahy s Českem zpřetrhat. Spíše potřebují jen dát hlasitě najevo, že se jim návštěva Tchaj-wanu nelíbí," soudí analytik.

Video: Za čínské výhrůžky si můžeme sami, říká Tomáš Etzler