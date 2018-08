Žraloky k pláži naláká jen hlad nebo návnada, říká potápěč. Někdy nemají dost a dostanou se do rauše

V egyptském letovisku zemřel český turista po útoku žraloka. Predátor na něj pravděpodobně zaútočil u mola na jedné z hotelových pláží. "Žraloka k pevnině přiláká jen nějaká neobvyklost. To, že u toho narazí na člověka, je nešťastná náhoda," popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz Jan Skopec, který se s nimi už dvacet let potápí. Podle něj se žraloci běžně zdržují daleko od plavců ve velké hloubce. Pokud lidé v moři žraloka spatří, doporučuje jim Skopec, aby se vyhnuli prudkým pohybům. "Snažte se být kompaktní a co největší," radí potápěč.

V pátek v egyptském resortu Marsá Alma žralok zabil českého turistu. Jak podle vás k neštěstí došlo?

Spekuluje se o tom, že posádka z lodi házela dobytek do moře, což přilákalo žraloky blíže k pobřeží. K této teorii se přikláním i já, žraloci mají velmi dobře vyvinutý čich a potravu poznají podle pachové stopy na kilometry daleko.

Starosta města Atef Wagdy ale deníku Blesk řekl, že z lodi do vody nikdo uhynulá zvířata neházel…

Je nepravděpodobné, že by žralok připlul bez důvodu. Pod molem, kde k útoku došlo, by neměla být voda hlubší než patnáct nebo dvacet metrů. Žraloci se v těchto místech obvykle nepohybují. Je to v rozporu s jejich běžným chováním. Zpravidla se drží se v hloubce, daleko od lidí. Myslím si, že ho k pobřeží muselo něco nalákat.

Jak se žraloci v přirozeném prostředí chovají?

Velcí i malí žraloci jsou klidná zvířata. Liší se ale tím, nakolik jsou kontaktní. Ti menší kontaktní nejsou, k člověku nikdy sami nepřiplují. Velcí naopak mohou připlout až k vám. Pro všechny je ale společné, že lidskou společnost nevyhledávají. Ke břehům je přiláká velký hlad nebo nějaká návnada. Když poté ochutnají potravu a nemají dost, dostanou se do stavu rauše a hledají, co by mohli sežrat.

Přesto některé druhy žraloků napadají člověka častěji než jiné. Čím si to lze vysvětlit?

Nejvyšší počet útoků na člověka má na svědomí žralok bělavý. Žije v kalných pobřežních vodách a někdy plave několik kilometrů do delty řeky, takže na něj lze narazit i ve sladké vodě. Je nebezpečný tím, že žije blíž k místům, kde se pohybují lidé. Stejně jako ostatní velcí žraloci je ale plachý, a pokud není na lovu nebo v nebezpečí, člověku nic nehrozí.

V Egyptě byl páteční útok již několikátý za poslední roky. Jsou země, kde střetnutí se žralokem hrozí více, a kde je naopak bezpečno?

Například v Chorvatsku je šance, že na žraloka narazíte, minimální. Častěji se vyskytují na pobřeží Afriky, jižní Ameriky, Austrálie nebo na Novém Zélandu. Žijí ale všude, kde je moře.

Jsou na místě obavy turistů z dovolené v Egyptě?

Nemyslím si, že je nutné se žraloků bát. Sám jsem tam byl snad desetkrát a musel jsem se hodně snažit, abych nějakého našel.

Člověk může ve vodě připomínat jiné zvíře

Když je žralok od přírody plachý, co ho přiměje k tomu, že připluje k pevnině a napadne člověka?

Většinou ho k pevnině přiláká nějaká neobvyklost. Může to být uhynulá velryba, kterou žraloci vycítí, sjedou se k ní a krmí se jí. To, že u toho narazí na člověka, je nešťastná náhoda. Většinou ho napadnou, když mají ještě hlad a chňapají po všem, co se hýbe. Lidé nejsou v jejich potravním řetězci.

Napadení může být způsobeno také tím, že člověk žralokovi připomíná jiné zvíře, například želvu nebo lachtana. Většina lidí po útoku umře na vykrvácení, protože žralok si kousne, vážně oběť zraní a odpluje.

Jak se zachovat v situaci, kdy si člověk všimne, že se nachází v přítomnosti žraloka?

Pokud si ho včas všimnete, je potřeba ho neustále sledovat. Když jste blízko břehu, můžete se pokusit pomalu ustupovat. Vyhněte se prudkým pohybům, snažte se být kompaktní a co největší. Žralok chňapá po tom, co plápolá, je tedy důležité držet ruce u sebe.

Může z chování žraloka plavec vyčíst, zda mu hrozí nebezpečí?

Pokud žralok plave klidně, nemáte se čeho bát. Když ale začne zrychlovat a kroužit kolem vás, je to náznak toho, že je potřeba mít se na pozoru. V téhle chvíli se nesmíte snažit utéct z vody. Ačkoliv je to těžké, pokuste se zachovat klid.

Žraloci mají v přední části hlavy senzory, které jsou velmi citlivé na jakýkoliv dotek. Pokud se chystá k útoku a je blízko u vás, zkuste ho do této oblasti kopnout nebo bouchnout pěstí. Samozřejmě to ale není stoprocentní záruka toho, že vás nechá být.

Vy sám se potápíte se žraloky dvacet let. Dostal jste se někdy do situace, kdy na vás žralok útočil?

Nikdy jsem to nezažil. Za ty roky jsem viděl mnoho žraloků po celém světě a nikdy na nás žádný nezaútočil. Nesetkal jsem se s tím ani v tom širokém okolí lidí, se kterými se jezdíme potápět. Pokud je žralok dotěrný, dá se mu postavit tím, že ho odstrčíte.

Video: Potápěč se zanořil při krmení žraloků. Celý jeho průběh natočil na kameru