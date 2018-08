Sto Čechů neodletělo v sobotu z Egypta. Podle cestovní kanceláře byl problém s letadlem

Čeští turisté, kteří měli v sobotu odpoledne letět z Hurghady do Prahy s egyptským dopravcem AlMasria Airlines, se svého letu nedočkali. Důvodem, proč zhruba 100 lidí neodletělo domů, byly problémy s letadlem.

Praha - Lidé, kteří měli v sobotu odpoledne letět z Hurghady do Prahy s egyptským dopravcem AlMasria Airlines, se svého letu nedočkali. Cestovní kancelář Exim Tours je rozvezla do hotelů, odletět by měli v neděli. Marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma ČTK řekl, že šlo zhruba o 100 lidí. Důvodem byl problém s letadlem.

"Pokud vím, tak klienti mají dnes danou přesnou hodinu letu, kdy to letí. Došlo k nějakému technickému problému, co se týče letadla. Nechtěli jsme, aby klienti čekali tak dlouho, tak jsme je přesunuli na hotely," sdělil Zíma.

Jeden z cestujících ČTK sdělil, že museli na letišti čekat deset hodin bez informací, než je kancelář po půlnoci z letiště odvezla. "Hlavně jsme pořád nevěděli, co se děje a co se bude dít. Byl prostě zmatek. Hlavně chudáci malé děti, dlouho bez jídla, bez pokrývek ležící na zemi," napsal.

Podle Zímy však o mimořádnou situaci nešlo. "Pokud někdo rozhodne, že letadlo musí projít leteckou kontrolou, tak v zájmu bezpečnosti cestujících jsme se ani nesnažili vyvíjet tlak na leteckou společnost," dodal. Klienti leteckých společností podle něj navíc vědí, že pokud dojde k většímu časovému prodlení, dostanou odškodné.

Podle cestujícího by měli odletět náhradním spojem do Prahy s příletem v 15.10. Už nyní však pražské Letiště Václava Havla uvádí, že přílet bude zpožděný.