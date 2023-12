"Zprávy z Česka jsou strašné." Střelbu v Praze detailně sledují i zahraniční média

O tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze už od čtvrtka informují i zahraniční média. V pátek se zpráva o střelbě, která si vyžádala 14 obětí a 25 zraněných, dostala i na titulní stránky předních německých deníků, je to případ třeba berlínského deníku Berliner Morgenpost. Ten v článku citoval českého ministra vnitra Víta Rakušana, že incident neměl teroristické pozadí.

"Zprávy z Česka jsou strašné," napsal portál magazínu Der Spiegel o útoku. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung zase zveřejnil emotivní fotografie studentů, kteří se před útočníkem skrývali na římse univerzitní budovy. Text článku doplnil mapou centra Prahy s popisem míst, kde se tragédie odehrála.

Deník Die Zeit si vedle popisu čtvrtečních událostí povšiml, že je podle policie velmi pravděpodobné, že střelec z univerzity před týdnem zabil také muže a jeho dvouměsíční dceru v Klánovickém lese.

Nach den tödlichen Schüssen von #Prag läuft die Motivsuche: Nun erörtern die Ermittler einen Bezug zu einem rätselhaften Doppelmord vor einer Woche. In Tschechien gilt Staatstrauer. https://t.co/RwDLVeKYee — DER SPIEGEL (@derspiegel) December 22, 2023

Die Zeit přinesl rovněž výčet kondolencí, které do Prahy ze zahraničí přicházejí. V mezititulku použil slova německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, která na síti X napsala, že útok zasáhl srdce Evropy.

Der Anschlag mitten in #Prag trifft Europa im Herzen. Wir sind in Trauer. Unsere Gedanken und unser volles Mitgefühl gelten den Familien und Freunden der Opfer. Upřímnou soustrast Vám všem, @JanLipavsky. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 21, 2023

Událost sledují i německé televize. Veřejnoprávní stanice ZDF, která má v Praze zpravodajku, informovala o všech známých podrobnostech případu. "Den začal strašně už první vraždou v jeho domě," řekla divákům zpravodajka ZDF o tom, že střelce spojuje policie s vraždou jeho otce. "Poté se útočník vydal na univerzitu," dodala.

Saský deník Sächsische Zeitung napsal, že střelba vyvolala v okolí paniku a že lidé hromadně utíkali mimo jiné z Karlova mostu, který je nedaleko budovy fakulty. List také zmínil prohlášení saského ministra pro vědu Sebastiana Gemkowa o tom, že Sasko a tamní vysoké školy jsou s Univerzitou Karlovou úzce propojeny.

Bavorská veřejnoprávní televize BR uvedla, že krvavý čin na univerzitě byl tím nejhorším střeleckým útokem, jaký Česko dosud zažilo. Televize rovněž informovala o šokovaných představitelích Česka, o krizovém zasedání vlády premiéra Petra Fialy a také o kondolencích z Německa včetně slov podpory od bavorského premiéra Markuse Södera.

Další světová média

Zprávu o střelbě v hlavní budově pražské filozofické fakulty přinesla všechna významná světová média, včetně britské veřejnoprávní společnosti BBC nebo americké zpravodajské televize CNN, která událost vyhodnotila jako mimořádné zpravodajství. Světové tiskové agentury jako Reuters, AFP nebo DPA přinesly spěšné zprávy s vysokou prioritou krátce nato, co česká policie informovala o tom, že na místě jsou mrtví a zranění. Události se podrobně věnuje také britský deník The Guardian.

Nadnárodní tiskové agentury jako Reuters, AP nebo AFP v průběhu čtvrtečního odpoledne a večera vydaly několik krátkých urgentních zpráv k novému vývoji tragické události s odvoláním na tuzemské úřady nebo také tiskovou agenturu ČTK.

Polská média sice o střelbě také informovala na předních pozicích, ale nadále se věnují hlavně vnitropolitické situaci po převzetí moci novou vládou liberálního premiéra Donalda Tuska. Informace přinesly čtenářům také maďarské zpravodajské weby, například telex.hu či web listu Magyar Nemzet.

Některé servery, například BBC nebo Die Welt, kromě textového a obrazového zpravodajství přinesly také infografiku s mapkami ukazujícími místo masakru nedaleko světoznámého Karlova mostu.

Střelba v Praze se ve čtvrtek dostala mezi hlavní zprávy také na serverech francouzských, italských či švýcarských deníků. O události hojně informovala také izraelská média, včetně webu The Jerusalem Post. Na síti X přinášely informace o vývoji také arabské televize Al-Arabíja a Al-Džazíra nebo indický zpravodajský web The Times of India.