"Stmelovala kolektiv, byla naší oporou." Kolegové vzpomínají na zesnulou muzikoložku

Čtvrteční střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si vyžádala 14 mrtvých. Jednou z obětí je i ředitelka Ústavu hudební vědy Lenka Hlávková. Ústav to potvrdil na základě ověřené informace od rodiny a s jejím svolením. Byla to houževnatá pedagožka, která stmelovala kolektiv na fakultě, vzpomínají její kolegové.

Ještě ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne posílala Lenka Hlávková e-mail kolegovi Jonáši Hájkovi, se kterým spolupracovala hned na několika projektech. Redaktor v hudebním nakladatelství měl být prvním hostem jedné ze čtyř debat, které na příští rok muzikoložka připravovala ve spolupráci s festivalem Pražské jaro.

"Je to prostě absolutní šok, že vám od ní ve dvě hodiny přijde sken a za dvě hodiny je po smrti. To je neuvěřitelné. Je to strašné," líčí Hájek pro deník Aktuálně.cz.

Na Hlávkovou vzpomíná jako na houževnatou pedagožku, která i v rámci podobných projektů překračovala vlastní specializaci. "Zvládala to s grácií. Taková spolupráce mě vždy velmi těšila," popisuje.

Muzikoložka se podle Hájka také zvlášť v posledních letech zásadně podílela na zlepšení atmosféry na filozofické fakultě, v posledních letech se tam i díky ní studenti a pedagogové velmi stmelili.

Opora pro studenty

"Souvisí to i s tím, že hudební věda je malý obor, který navštěvuje opravdu jen pár lidí. Byla úžasná, otevřená a komunikativní," dodává Hájek. Podle něj bylo znát, že v Ústavu hudební vědy všichni táhli za jeden provaz. Hlávková podle něj náročnou atmosféru, která v ústavu například kvůli podfinancování oboru v posledních letech panovala, zvládala dobře i díky humoru, který jí byl vlastní.

Hlávková se na fakultě specializovala na vztah mezi hudbou a kulturou 17. století. Ústav hudební vědy vedla mezi lety 2012 až 2015 a pak znovu od prosince 2021. V jeho čele měla být do příštího roku. Před čtyřmi lety byla také zvolena členkou Evropské akademie věd a umění.

Žena v sobě vášeň pro hudbu objevila už jako dívka. Když se na táboře hudební mládeže dozvěděla o oboru hudební vědy, o svém dalším směřování měla jasno, popsala v roce 2019 pro Český rozhlas Vltava.

Také muzikolog a doktorand pražské filozofické fakulty Vojtěch Frank o Hlávkové hovoří jako o duši a opoře Ústavu hudební vědy. "Její nadšení pro věc nás, studenty, i pedagogy vždy nabíjelo a motivovalo v tom, že naše práce má smysl. Byla nesmírně obětavá, laskavá a empatická. Nemůžu ani slovy vyjádřit zármutek nás všech nad její ztrátou. Mé myšlenky jsou s její rodinou a s rodinami všech dalších obětí toho hrůzného činu," popsal pro Aktuálně.cz Frank.

V nedávné době spolupracovala například na projektu Septem Dies. V něm spolu s muzikology Janem Ciglbauerem, Davidem Ebenem a jeho souborem Schola Gregoriana Pragensis zrekonstruovali, jak zněla hudba na pražské univerzitě prvních sto let po jejím založení.

