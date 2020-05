Odstartovala pandemie novou éru Netflixu? Filmaři ještě potřebují kina, říká Fila

Internetový poskytovatel filmů a seriálů Netflix patří mezi firmy, které hlásí úspěch v časech koronaviru. Nouzový stav či karanténa donutily mnoho lidí být nepřetržitě doma, takže streamovacím službám masivně přibylo zákazníků. A objevují se hlasy, že přichází nová éra, v níž budou tradiční kina pomalu zanikat.

Netflix uvedl, že jeho předplatné si od ledna do března koupilo šestnáct milionů lidí, zatímco původní odhad na toto období před pandemií činil sedm milionů. Přístup na Netflix tak nyní má už 183 milionů lidí po celém světě, recenze na jeho filmy či série se stávají běžnou součástí zpravodajských webů a deníků. Například agentura Reuters Netflixem nedávno uvedenou sérii Pán tygrů označila za "kulturní senzaci".

Vedení firmy oznámilo, že výsledek prvního čtvrtletí je mimořádný a zřejmě se už nebude opakovat. Růst však má pokračovat, byť ne tak strmě. Na konci dubna Netflix informoval, že dá miliardu dolarů na další tvorbu vlastního obsahu, přičemž omezení způsobená koronavirem se natáčení příliš nedotkla. "Pořady na letošní a příští rok už jsou natočené, dokončují se v postprodukci," řekl v úterý šéf obsahové sekce Netflixu Ted Sarandos.

Zatímco streamovací služby pandemie posílila, u kin tomu bylo naopak. V rámci omezení sociálních kontaktů byla a někde stále jsou zavřená. Znamená tedy letošní rok definitivní začátek nové éry sledování filmů, které se z multiplexů přesunou na domácí televize, notebooky, tablety či mobilní telefony?

"Do kina musíte dojet a zaparkovat. Stojí to čas a peníze. Za Netflixem nikam nemusíte, je to levnější a bez překážek," napsal k tomu nedávno americký časopis Forbes.

Počet kin se sníží, tvrdí odhad

V minulosti se už kinům několikrát věštil zánik. V padesátých letech, když se šířila televize, nebo později v sedmdesátých, když vznikla technologie videokazet, a filmy tak šlo poprvé přehrávat doma.

Přesto kina stále promítají a například v Praze se zvyšuje popularita autokin. Britská stanice BBC ve své nedávné prognóze uvedla, že promítání na velkých plochách v kinosálech bude mít nadále své příznivce, ale počet biografů se sníží.

Filmový kritik Kamil Fila a provozovatel serveru jestevetsikritik.cz si nemyslí, že kinům kvůli Netflixu odzvoní.

"Strategie filmových studií stojí na takzvaných časových oknech. Film jde nejdřív do kin, vytvoří si nějakou slávu, pověst a na základě toho se dostává do dalších výběrů na DVD a on-line nabídky. Kdyby padla kina, bude obtížné si pro filmy pověst a slávu vybudovat," říká Fila, podle nějž se filmový průmysl bez kin nějakou dobu neobejde. Zkrátí se ale doba, po kterou snímky zůstanou jen v biografech.

"Kino je prostě první reklamní kampaň. Kdyby to odpadlo, bude těžké filmy dál propagovat a mít velké výnosy. Prostě kino stále ještě vytváří pověst a značku filmu a zajišťuje, aby se o filmu vědělo," dodává Kamil Fila.

Filmy stále vydělávají

Konkurenci Netflixu a dalším podobným projektům oznámila v úterý společnost Warner Media. Spouští streamovací službu HBO Max s cílem získat do pěti let 80 milionů předplatitelů. Slibuje starší filmy i novou původní produkci.

Zisk filmařů je v současnosti podle kritika Kamila Fily proces, který se skládá z mnoha částí.

"Filmy dnes vydělávají čtverým způsobem. Prvním jsou tržby z kin. Dalším pak tržby z nosičů jako DVD a Blu-Ray, ale z toho je jen malý příjem, to šlo velmi dolů. Další možností je si film jednorázově přehrát nebo si ho legálně stáhnout. Posledním čtvrtým způsobem jsou televizní práva. To velkým filmům stále ještě velmi vydělává," vysvětluje Fila.

Vedení Netflixu nedávno uvedlo, že růst předplatitelů má své hranice. "Letos ve druhé polovině roku neočekáváme tolik nových předplatitelů. Skončí doba, kdy lidé trávili mnoho času doma," oznámila firma, která nabízí filmy on-line už od roku 1999. Její služby nejsou dostupné jen ve třech zemích světa: v Číně, Severní Koreji a Sýrii.

Video: Jedna prohra za druhou. Série Dycky Sunderland vás donutí fandit žabařům, říká Fila