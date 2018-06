Babčenkova "vražda"? Jako ze špatné detektivky, zpackaná hra ukrajinské SBU, říkají čeští experti

Podle českých odborníků akce kolem "vraždy" novináře Arkadije Babčenka diskredituje nejen ukrajinské tajné služby, ale i celou Ukrajinu.

Praha/Kyjev - Když se ukrajinský prezident Petro Porošenko ve čtvrtek setkal s ruským novinářem Arkadijem Babčenkem, pochválil práci tajné služby SBU. Právě ona stála za operací, kvůli které nejprve světová média plnily zprávy o Babčenkově smrti, aby se později ukázalo, že novinář žije. A že šlo o akci SBU na odhalení skutečných objednavatelů Babčenkovy vraždy.

Podle českých odborníků, které oslovil server Aktuálně.cz, ale jde ve skutečnosti spíš o amatérismus a akci "jako ze špatné detektivky".

"Tahle zpackaná zpravodajská hra diskredituje v mých očích ukrajinskou tajnou službu SBU," uvedl například bývalý šéf armádní rozvědky a národní představitel při NATO František Štěpánek.

Podle něj šokující zmrtvýchvstání Arkadije Babčenka naopak svědčí o fatálním neúspěchu operace SBU, která pak už jen "v křeči" obvinila ruské tajné služby z plánovaní likvidace opozičního novináře. Ten se mohl stát nevědomým účastníkem nevydařené vysoké hry. "Potřebovali to na někoho hodit - v tomto případě dost lacině na Rusy," domnívá se Štěpánek.

V úterý večer se objevily zprávy o zastřelení Babčenka. O den později už bylo vše jinak a Ukrajinci na tiskové konferenci oznámili, že šlo o zinscenovanou operaci. Babčenkovu smrt si prý objednal někdo z Ruska a s ukrajinskou tajnou službou se spojil muž, který měl čin vykonat.

Vše se pak "naoko" provedlo, aby bezpečnostní složky dopadly organizátora vraždy a případně i odhalily toho, kdo stojí nejvýše - objednavatele.

Podle generála Štěpánka ale tento průběh akce svědčí o "nebývalém amatérství". "To není velký úspěch, jak říkají Ukrajinci. To nejsou důkazy o všehoschopných ruských tajných službách, ale jen zoufalé východisko z důkazní nouze," říká muž, který dnes přednáší v diplomatické akademii.

Hry mezi Ukrajinou a Ruskem

Ukrajina je země s vysokou mírou korupce a zároveň bojová zóna, poznamenává pak prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar. "A boj se tam odehrává i mezi zpravodajskými službami. Ukrajina s Ruskem navíc vede válku o vliv nad nimi. Nejde přitom o střet či přetahování v rukavičkách. Bavíme se o frontové linii se vším všudy," dodává.

Poměry se podle bývalého ředitele české Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiřího Růžka natolik přiostřily, že už jsou horší než za studené války. "Jsme svědky nekonečných her mezi Ukrajinou a Ruskem, bezskrupulózních vzájemných podrazů toho nejhrubšího zrna," říká Růžek. "V případě novináře Babčenka může jít o šílenou pohádku o čemkoliv. Ať už lumpárnu z ukrajinské, nebo naopak ruské strany."

Nevěří proto Rusům a už ani Ukrajincům. Podle něj momentálně není v ruském zájmu plánovat cokoliv provokativního, mimo jiné i kvůli otravě bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. "Položme si i v tomto případě otázku: cui bono?" doporučuje Růžek. Tedy v latině "komu je to ku prospěchu?".

Podívejte se na zatčení muže podezřelého z pokusu o vraždu Babčenka

Ukrajinské bezpečnostní služby zveřejnily záběry ze zatčení muže podezřelého z pokusu o vraždu ruského novináře Babčenka. | Video: Reuters | 00:43

Podobně hovoří i bývalý šéf české armádní rozvědky Štěpánek, který si podle svých slov ani v nejmenším neidealizuje ruské tajné služby. "Ale v údajném plánování Babčenkovy likvidace podle mě nejedou. K novinářově vraždě si prý měli najmout někoho, kdo se sám Ukrajincům přihlásil… To je jak ze špatné detektivky," říká generál.

Navíc i on poukazuje na otravu Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Britové totiž v tomto případě ukazují na Rusy, a tak se nebývale ochladily vztahy mezi Západem a Ruskem.

Štěpánek se proto domnívá, že SBU chtěla "operaci Babčenko" využít ve svých plánech jako další důkaz zločinnosti Kremlu. "Jeho zahraniční rozvědka SVR či ta vojenská GRU by musely být opravdu padlé na hlavu, aby se zrovna teď pouštěly do plánování likvidace novináře Babčenka. Nevydávejme Rusy za každou cenu za pitomce," míní Štěpánek.

A ani on už ukrajinské SBU nevěří. "Nelze přece vyrábět zpravodajské kauzy jen proto, že se to právě teď někomu hodí - například kvůli otravě Skripala," dodává.

Randák: Ukrajinské SBU už nevěřím

V tomto názoru mu přitakává i někdejší ředitel české zahraniční rozvědky (UZSI) Karel Randák. "Pokud 'operaci Babčenko' vydávají ukrajinské tajné služby za vítězství, tak jde o velmi krátkodobou výhru. Dnes už totiž nikdo neví, zda to, co nám Ukrajinci po zmrtvýchvstání Arkadije Babčenka říkají, je pravda," míní.

Pokud Rusové opravdu chtěli Babčenka zlikvidovat, tak prý není nejmenší důvod z něj dělat prostřednictvím kamer a tiskových konferencí znovu terč.

"Nejdříve z něj udělají mrtvolu a pak ho vystavují v televizi jako živého? Tak tomu fakt nerozumím. Ochránili by ho naopak změnou identity a přemístěním do jiné země, v níž by mohl žít a pracovat," domnívá se Randák. SBU má v jeho očích po této kauze nulovou důvěryhodnost.

Video: Případ Babčenko ničí reputaci novinářů a Ukrajiny, říká Josef Pazderka