Novinář Babčenko žije. Jeho smrt zinscenovaly tajné služby Ukrajiny, aby dopadly nájemného vraha

Ruský novinář Arkadij Babčenko je naživu. Objevil se na tiskové konferenci, kde oznámil, že se mu daří dobře.

Kyjev - Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, o jehož vraždě v úterý informovala média, je naživu.

Objevil se na tiskové konferenci, kde oznámil, že se mu daří dobře. Zároveň se omluvil všem lidem za to, čím si museli projít. Podle bezpečnostních složek byla jeho smrt zinscenována, aby Ukrajina odhalila nájemného vraha.

"Mohl bych vyjádřit soustrast rodině Arkadije Babčenka, ale neudělám to," řekl šéf tajné služby SBU Vasyl Hrycak před shromážděnými reportéry. Místo toho pozval ruského novináře do sálu.

Novinář Babčenko potom v přímém přenosu poděkoval ukrajinským úřadům, že mu zachránily život. Popsal také, že ho zástupci tajných služeb kontaktovali měsíc před plánovanou "vraždou".

"Mé ženě patří speciální omluva. Je mi to líto, ale nebyla jiná možnost," řekl Babčenko s tím, že jeho manželka o plánu ukrajinské tajné služby nic nevěděla. Informace o tom se však různí. Agentura Unian napsala, že novinářova žena byla o akci informována.

Babčenka v úterý nalezla u vchodu do svého kyjevského bytu právě ona. Měl být několikrát střelen do zad a zemřít cestou do nemocnice. Jak poznamenala BBC, bližší podrobnosti o tom, jak přesně byla vražda zinscenovaná, zatím nejsou známy.

Speciální akce tajných služeb

Kyjev podle šéfa ukrajinské tajné služby SBU dostal informaci, že se Rusové pokusí zavraždit Babčenka, a proto se touto akcí rozhodli jeho smrti zabránit.

"Podle mých informací se zvláštní operace připravovala dva měsíce. Mě o tom informovali před měsícem… Celý měsíc jsme pak byli v kontaktu, přemýšleli jsme, pracovali společně," uvedl Babčenko před novináři v Kyjevě.

Ředitel SBU také zdůraznil, že vražda Arkadije Babčenka byla nařízena ruskými bezpečnostními složkami.

Podle jeho informací Rusové najali na vraždu Babčenka ukrajinského občana. Organizátor vykonavateli útoku nabídl jako odměnu 30 tisíc amerických dolarů (670 tisíc korun) a jako zálohu mu vyplatil 15 tisíc dolarů. Samotný prostředník zločinu podle šéfa tajné služby Hrycaka dostal od ruské strany 10 tisíc dolarů.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v reakci uvedla, že je ráda, že Babčenko žije. Podle ní bylo zinscenované zabití naplánované kvůli "propagandistickému efektu", informovala agentura Interfax.

Arkadij Babčenko je ruský novinář, spisovatel a velký kritik ruského režimu Vladimira Putina. Působil jako válečný zpravodaj při rusko-gruzínském konfliktu v létě 2008. Vydával časopis Iskusstvo vojny (Válečné umění) a byl považován za špičku ve svém oboru.

V roce 2012 byl stíhán za výzvy k organizování nepovolených demonstrací. Před výhrůžkami smrtí se Babčenko loni v únoru uchýlil do ciziny. Do července podle rozhlasové stanice Echo Moskvy pobýval v Praze, pak krátce v Izraeli. V Kyjevě se usídlil loni v srpnu a podílel se na vysílání televize ATR pro krymské Tatary na anektovaném Krymu.