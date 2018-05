Pět otázek k akci, kterou Ukrajinci šokovali svět. Proč předstírali smrt Babčenka a kdo o tom věděl?

Ve středu došlo k nevídanému obratu ve vyšetřování smrti ruského novináře Arkadije Babčenka. A to, když se Babčenko objevil živý na tiskové konferenci necelý den poté, co ukrajinská policie oznámila, že byl v Kyjevě zastřelen. Ve skutečnosti šlo ale o předem připravenou, zinscenovanou akci. Přečtěte si její rekonstrukci.

1) Proč ukrajinská bezpečnostní služba SBU zinscenovala vraždu novináře?

Podle zatím dostupných informací SBU dostala od svého informátora zprávu, že někdo chystá vraždu ruského reportéra Arkadije Babčenka a snaží se najít nájemného vraha. Podařilo se jí dostat se do kontaktu s mužem, který měl útok provést. Použila mimo jiné telefonní odposlechy.

Smyslem zinscenované vraždy bylo přesvědčit objednavatele, že úkol byl splněn. Vrah měl dostat za vykonání činu třicet tisíc dolarů (bezmála 670 tisíc korun). Polovinu částky dostal předem.

2) Co víme o organizátorovi vraždy a člověku, který ji měl vykonat?

Víme jen to, co prozradila ukrajinská SBU. Jak organizátor, tak nájemný vrah jsou občany Ukrajiny. Muž s úkolem zavraždit Babčenka bojoval ve válce na Donbase na straně ukrajinské armády. Byl součástí jednotek, které se účastnily tzv. protiteroristické operace (ATO), jak Kyjev donedávna válku na východě země nazýval.

Podle SBU vraždu organizoval člověk označovaný v médiích pouze písmenem "G". Měl u sebe letenku nebo lístek na vlak (ze zveřejněných informací to není zřejmé) do Ruska přes třetí zemi. Ukrajinci tvrdí, že ho najala ruská tajná služba, což ovšem Moskva popírá.

3) Spolupracoval muž, který dostal nabídku zavraždit Babčenka, s ukrajinskými úřady?

Ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko řekl, že objednaný vykonavatel novinářovy vraždy s ukrajinskými úřady od počátku spolupracoval. V případu tak bude vystupovat jako svědek. "Ve chvíli, kdy se ukrajinská služba SBU dozvěděla o plánovaném činu, jsme byli schopni navázat spolupráci s osobou, jíž byl výkon vraždy nabídnut. Vykonavatel tak byl součástí operace, jejímž cílem bylo usvědčit organizátora a dozvědět se více informací o objednavateli," řekl Lucenko.

Nicméně z toho nevyplývá, že by se dotyčný muž zúčastnil přímo zinscenování vraždy.

4) Věděla manželka Arkadije Babčenka, že smrt jejího muže je jen sehraná?

Není to zcela jasné. Podle agentury Unian o tom rodina věděla. Babčenko se ale na tiskové konferenci manželce omluvil za "peklo, které v posledních dvou dnech musela prožít". Z toho však nevyplývá, že by nebyla informovaná o tom, co se děje.

5) Kdy se dozvěděl Babčenko, že ho někdo chce připravit o život?

Na tiskové konferenci řekl, že zhruba před měsícem. Sama SBU sledovala podezřelé osoby ještě o měsíc déle.

