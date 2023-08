"Dostanu doživotí, co?" Amatér vzlétl s dopravním letadlem, ze záběrů dodnes mrazí

Přesně před pěti lety, v páteční podvečer 10. srpna 2018, vyděsil obyvatele u amerického města Tacoma nízko letící dopravní letoun. Mnoho z nich si začalo stroj v rozčílení natáčet. Ještě víc je pak vystrašilo, když Bombardier Dash 8 Q400 začal předvádět nad Pugetovým zálivem kaskadérské kousky a za ním se přihnaly vojenské stíhačky.

Za kniplem turbovrtulového letounu firmy Horizon Air, která patří mateřské společnosti Alaska Airlines, seděl devětadvacetiletý Richard Russell. Ten ale nebyl pilotem a stroj pro 76 cestujících ukradl na letištní ploše mezinárodního letiště Seattle-Tacoma.

Ženatý Russell pracoval pro společnost Horizon Air tři a půl roku. Odtahoval jí letadla a pomáhal se zavazadly. Známí a bývalí kolegové ho popisovali jako pracovitého a zábavného člověka, který vynikal v atletice a americkém fotbale. Ve volném čase pomáhal v křesťanské církvi s problémovými dětmi.

Pilot společnosti SkyWest Airlines Joel Monteith pro deník The Seattle Times vzpomínal, že zhruba rok před incidentem přistihl Russella s dalším člověkem, jak sedí v kokpitu prázdného zaparkovaného letadla a ukazují si a přepínají spínače.

"Vidět někoho v kokpitu jednoho z našich letadel bez přítomnosti zástupce společnosti SkyWest je velmi neobvyklé. Tak jsem řekl: 'Hej, co tady děláte?'. Odpověděli, že trénují přetahování letadel. Tak jsem jim řekl, že to, co právě provádějí, k tomuto úkonu nepotřebují a ať odejdou," vzpomínal Monteith.

Dvoučlenné odtahové týmy přesouvají letadla na letištní plochu. Jeden člověk řídí vlečný vůz. Druhá osoba komunikuje s věží z kokpitu letadla a v případě nouze může letadlo zabrzdit. Odtahové týmy jsou vyškoleny, jak používat některé systémy letadla, jako je pomocná pohonná jednotka, hydraulika a vysílačky.

Sám si odtáhl letadlo a stačil naskočit

Osudný den pak zaznamenaly bezpečnostní kamery na letišti. Kolem 19.00 je vidět, jak se rozběhnou vrtule prázdného Bombardieru. Russell ho vyveze na runway pomocí odtahového vozu, odpřáhne letoun, který se ale pomalu sám začne rozjíždět. Russell si rychle otevře dveře a naskočí.

Na věži při popojíždění zjistí, že v kokpitu nesedí pilot. Russell se začne shánět po frekvenci, aby mohl mluvit s lidmi. Kolem půl osmé večer se rozhodne odstartovat. "Vy jste s letadlem vzlétl?," ptá se dispečer Russella. Ten mu odpoví kladně a s letadlem pak začne kroužit po okolí.

Lidé v zálivu u města Tacoma jsou vyděšení z toho, co se děje. Russell manévruje s letadlem tak, že v jednu chvíli provede obrátku s hlavou dolů. Na nebi se objevují i dvě vojenské stíhačky F-15. Russell během celého letu komunikuje s dispečerem.

"Jsem zlomený chlap," říkal Russell dispečerovi, který se ho snažil navést na přistání na základnu Lewis-McChord. "Ach jo. Ti chlapi mě drsně sejmou, jestli se tam pokusím přistát," odpověděl zloděj letadla a dodal: "Tohle bude asi doživotní vězení, co?" "Mám spoustu lidí, kterým na mně záleží. Zklame je, když uslyší, že jsem tohle udělal," pokračoval později Russell v rozhovoru s věží.

Najednou se začne dojímat krásou aktivní sopky Mount Rainier, kterou měl obletět, a řešit způsob, jak najít kosatku, která po několik dní přitahovala pozornost celého státu Washington, když nadnášela své mrtvé mládě v Pugetově zálivu.

Krádež odhalila závažná pochybení na letišti

Po devadesáti minutách letu se nakonec Richard Russell zřítí na malý ostrov Ketron Island. "K havárii došlo proto, že muž prováděl ve vzduchu kaskadérské kousky nebo neměl dostatečné letecké dovednosti," sdělil Ed Troyer, mluvčí úřadu šerifa okresu Pierce. Později úřad uvedl, že Russell měl sebevražedné sklony.

Vycházel z nahrané komunikace, ve která zloděj letadla vzkázal věži, že neví, jak s letadlem přistát, a opravdu v plánu přistát neměl. "Komerční letadla jsou složité stroje, takže nevím, jak dosáhl takových zkušeností, jakých dosáhl," okomentoval Russellův čin několik dní po tragédii tehdejší ředitel společnosti Horizon Gary Beck.

Na začátku roku 2023 společnost Alaska Airlines oznámila, že letoun typu Bombardier Dash 8 Q400 vyřadila z provozu. Jeho pět let stará krádež také mimo jiné odhalila závažná pochybení na jednom z nejrušnějších amerických letišť, která mohla mít celostátní dopad na bezpečnostní postupy na letištích.

Američan měl celé letadlo pro sebe. Posádka musela odbavit letadlo jen kvůli němu (4. 7. 2023)